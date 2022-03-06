Народный мастер: делаем хай-тек светильник своими руками из подручных материалов

Хай-тек светильник своими руками.
Иногда хочется добавить в свой дом чего-то действительно удивительного, исключительного и завораживающего внимания. Если такое желание действительно есть, стоит подумать о светильниках, ведь именно правильное освещение способно в корень изменить ощущение от всего помещения. Добротный светильник можно купить, а можно взять и сделать своими руками ничуть не хуже, чем конвейер, если знать как.
Сделать светильник своими руками? Намного проще, чем кажется на первый взгляд. Вопросу придется уделить немало времени, да и материалами придется обзавестись в магазине, зато полученный результат стоит всех «жертв», ведь выйдет такая вот красота!
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