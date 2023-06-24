Побег наркобарона из Мексиканской тюрьмы

Этому плану позавидовали бы герои известного сериала «Побег». 11 июля 2015 года мексиканский накробарон по прозвищу Эль-Чапо (Коротышка) сбежал из тюрьмы строгого режима «Альтиплано» в штате Мехико по подземному туннелю длиной 1,5 километра.



Ранее считалось, что побег из тюрьмы «Альтиплано» невозможен. Давайте посмотрим, как это было сделано.







1. Хоакин Гусман Лоэра, он же наркобарон и миллиардер Эль-Чапо (Коротышка) долгое время являлся главой одного из самых мощных мексиканских наркокартелей «Синалоа», занимавшегося поставками наркотиков в США. В 2011 году занимал 24 место в рейтинге самых влиятельных людей мира.







Один раз он уже бежал из тюрьмы. В 1993 году Эль-Чапо был один раз задержан и приговорен к 20 годам заключения, но в январе 2001 сумел бежать из заключения.



С тех пор и вплоть до его поимки Гусман находился в международном розыске Интерпола. В феврале 2014 года Коротышка был пойман бойцами морской пехоты Мексики в одном из отелей города Масатлан. Его поместили в тюрьму строгого режима «Альтиплано». Но, как оказалось, ненадолго.



2. Периметр тюрьмы «Альтиплано» и сторожевые вышки. (Фото Tomas Bravo | Reuters):







В этот раз Коротышка бежал из особо охраняемой тюрьмы «Альтиплано» в штате Мехико по туннелю длиной 1,5 километра. Его побег уже стоил должности главе службы разведки федеральной полиции Мексики, 22 сотрудника «Альтиплано», которых подозревают в возможной причастности к побегу, остаются под стражей.



3. Так выглядят душ и туалет в камере Эль-Чапо. (Фото Edgard Garrido/Reuters):







4. Присмотримся к душу повнимательнее. (Фото Yuri Cortez):







5. В полу душевой «кабины» находится лаз в подземный тоннель. (Фото Edgard Garrido | Reuters):







По версии следствия, некто внутри тюрьмы предоставил сообщникам Гусмана детальный план «Альтиплано», чтобы они смогли точно рассчитать строительство туннеля от отдельно стоящего в поле строения прямо до душевой кабины в камере наркобарона.



6. Тоннель не простой, а с системой кондиционирования. Внутри — вагонетка с переделанным мотоциклом для быстрого перемещения до конечной точки, все-таки длина тоннеля 1.5 километра. (Фото Edgard Garrido | Reuters):







7. Строители туннеля отлично ориентировались внутри тюрьмы. Чтобы точно прорыть тоннель под душевую камеры, их могли наводить при помощи специальных GPS-меток, как это делают при строительстве подземных тоннелей и тоннелей в горах. А сделать это могли только сотрудники тюрьмы «Альтиплано». (Фото Edgard Garrido | Reuters):







В знаменитом «Побеге из Шоушенка», снятом по повести Стивена Кинга, Энди Дюфрейн 20 лет рыл тоннель из своей камеры и не был в этом деле замечен. Но такое бывает лишь в кино. В реальной жизни не заметить приготовлений Эль-Чапо к побегу было невозможно, тем более — самого факта исчезновения из камеры.



8. Видеонаблюдение в камере Эль-Чапо. (Фото Edgard Garrido | Reuters):







9. Этот тоннель ведет из душевой камеры Коротышки к заброшенному зданию. (Фото Edgard Garrido | Reuters):







10. Кислородные баллоны в подземном тоннеле. (Фото Edgard Garrido | Reuters):







11. Лебедка. (Фото Edgard Garrido | Reuters):







12. Брошенные в тоннеле инструменты рабочих, которые рыли этот ход на волю. (Фото Yuri Cortez):







13. Спустя 1.5 км подземный тоннель заканчивается. Лестница ведет наверх в заброшенный дом. (Фото Yuri Cortez):







14. Внутри заброшенного дома. (Фото Edgard Garrido | Reuters):







15. Это выход из тоннеля в заброшенном доме. (Фото Edgard Garrido | Reuters):







16. Фотография с воздуха на дом, где заканчивался подземный тоннель. До тюрьмы «Альтиплано» отсюда — 1.5 км. Еще месяц назад считалось, что из нее невозможно сбежать. (Фото Mario Vazquez):







17. Интерпол разместил в среду информацию о розыске мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Эль-Чапо (Коротышка) на своем официальном сайте. Теперь его поисками занимаются более 190 стран, входящих в состав Интерпола.







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