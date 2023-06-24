С нами не соскучишься!

8 339 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • F I
    Мило!)15 заботливых и н...
  • Иван Захава
    сам бы налепил что-то, а мыт бы были в восторге!10 древних видов ...
  • Михаил Васильев
    Автор налепил что-то, но толком ничего ни сказал!10 древних видов ...

Побег наркобарона из Мексиканской тюрьмы

Этому плану позавидовали бы герои известного сериала «Побег». 11 июля 2015 года мексиканский накробарон по прозвищу Эль-Чапо (Коротышка) сбежал из тюрьмы строгого режима «Альтиплано» в штате Мехико по подземному туннелю длиной 1,5 километра.

Ранее считалось, что побег из тюрьмы «Альтиплано» невозможен. Давайте посмотрим, как это было сделано.

Побег наркобарона из Мексиканской тюрьмы

1. Хоакин Гусман Лоэра, он же наркобарон и миллиардер Эль-Чапо (Коротышка) долгое время являлся главой одного из самых мощных мексиканских наркокартелей «Синалоа», занимавшегося поставками наркотиков в США.  В 2011 году занимал 24 место в рейтинге самых влиятельных людей мира.

Хоакин Гусман Лоэра, он же наркобарон и миллиардер Эль-Чапо (Коротышка)

Один раз он уже бежал из тюрьмы. В 1993 году Эль-Чапо был один раз задержан и приговорен к 20 годам заключения, но в январе 2001 сумел бежать из заключения.

С тех пор и вплоть до его поимки Гусман находился в международном розыске Интерпола. В феврале 2014 года Коротышка был пойман бойцами морской пехоты Мексики в одном из отелей города Масатлан. Его поместили в тюрьму строгого режима «Альтиплано». Но, как оказалось, ненадолго.

2. Периметр тюрьмы «Альтиплано» и сторожевые вышки. (Фото Tomas Bravo | Reuters):

Периметр тюрьмы «Альтиплано» и сторожевые вышки

В этот раз Коротышка бежал из особо охраняемой тюрьмы «Альтиплано» в штате Мехико по туннелю длиной 1,5 километра. Его побег уже стоил должности главе службы разведки федеральной полиции Мексики, 22 сотрудника «Альтиплано», которых подозревают в возможной причастности к побегу, остаются под стражей.

3. Так выглядят душ и туалет в камере Эль-Чапо. (Фото Edgard Garrido/Reuters):

Так выглядят душ и туалет к камере Эль-Чапо

4. Присмотримся к душу повнимательнее. (Фото Yuri Cortez):

Побег наркобарона из Мексиканской тюрьмы

5. В полу душевой «кабины» находится лаз в подземный тоннель. (Фото Edgard Garrido | Reuters):

В полу душевой “кабины” находится лаз в подземный тоннель

По версии следствия, некто внутри тюрьмы предоставил сообщникам Гусмана детальный план «Альтиплано», чтобы они смогли точно рассчитать строительство туннеля от отдельно стоящего в поле строения прямо до душевой кабины в камере наркобарона.

6. Тоннель не простой, а с системой кондиционирования. Внутри — вагонетка с переделанным мотоциклом для быстрого перемещения до конечной точки, все-таки длина тоннеля 1.5 километра. (Фото Edgard Garrido | Reuters):

Тоннель не простой, а с системой кондиционирования

7. Строители туннеля отлично ориентировались внутри тюрьмы. Чтобы точно прорыть тоннель под душевую камеры, их могли наводить при помощи специальных GPS-меток, как это делают при строительстве подземных тоннелей и тоннелей в горах. А сделать это могли только сотрудники тюрьмы «Альтиплано». (Фото Edgard Garrido | Reuters):

Побег наркобарона из Мексиканской тюрьмы

В знаменитом «Побеге из Шоушенка», снятом по повести Стивена Кинга, Энди Дюфрейн 20 лет рыл тоннель из своей камеры и не был в этом деле замечен. Но такое бывает лишь в кино. В реальной жизни не заметить приготовлений Эль-Чапо к побегу было невозможно, тем более — самого факта исчезновения из камеры.

8. Видеонаблюдение в камере Эль-Чапо. (Фото Edgard Garrido | Reuters):

Видеонаблюдение в камере Эль-Чапо

9. Этот тоннель ведет из душевой камеры Коротышки к заброшенному зданию. (Фото Edgard Garrido | Reuters):

Побег наркобарона из Мексиканской тюрьмы

10. Кислородные баллоны в подземном тоннеле. (Фото Edgard Garrido | Reuters):

Кислородные баллоны в подземном тоннеле

11. Лебедка. (Фото Edgard Garrido | Reuters):

Лебедка

12. Брошенные в тоннеле инструменты рабочих, которые рыли этот ход на волю. (Фото Yuri Cortez):

Побег наркобарона из Мексиканской тюрьмы

13. Спустя 1.5 км подземный тоннель заканчивается. Лестница ведет наверх в заброшенный дом. (Фото Yuri Cortez):

Спустя 1.5 км подземный тоннель заканчивается

14. Внутри заброшенного дома. (Фото Edgard Garrido | Reuters):

Внутри заброшенного дома

15. Это выход из тоннеля в заброшенном доме. (Фото Edgard Garrido | Reuters):

Побег наркобарона из Мексиканской тюрьмы

16. Фотография с воздуха на дом, где заканчивался подземный тоннель. До тюрьмы «Альтиплано» отсюда — 1.5 км. Еще месяц назад считалось, что из нее невозможно сбежать. (Фото Mario Vazquez):

Побег наркобарона из Мексиканской тюрьмы

17. Интерпол разместил в среду информацию о розыске мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Эль-Чапо (Коротышка) на своем официальном сайте. Теперь его поисками занимаются более 190 стран, входящих в состав Интерпола.

Побег наркобарона из Мексиканской тюрьмы

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Побег наркобарона из Мексиканской тюрьмы

И не забудьте:
Побег наркобарона из Мексиканской тюрьмыПодписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх