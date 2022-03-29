13 завораживающих оптических боди-арт иллюзий от художника Дайн Юна

Завораживающие оптические боди-арт иллюзии.
Художник Дайн Юн – настоящий мастер иллюзий. Он удивительным образом комбинирует фотографии и акварель, создавая сюрреалистические картины на которых пейзажи, лица, руки, глаза. Работы выглядят настолько реалистично, что сложно представить, что это результат кропотливой работы в Photoshop. Да и сам Дайн Юн утверждает, что даже оптические иллюзии реальны.
1. «Между превращениями»
2. «Когда я вижу тебя…»
3. «Вдохновение Робертом Годеттом»
4. «Как я себя чувствую сегодня»
5. «Иногда мне нужно только плечо, на которое можно опереться»
6. «Вдохновение Филлипом Кремером»
7. «Желание»
8. «Синдром Алисы в стране чудес»
9. «Подарок»
10. «Там, где твоя вселенная»
11. «Селфи»
12. «Невидимая видимость»
13. «Дом реформатора и поэта Манха Хань Юн-ун»
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