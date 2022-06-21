Как избавиться от колорадского жука народными средствами

Любители картофеля и баклажанов знают, насколько сложно уберечь посадки от колорадского жука. А ведь хочется это сделать еще и без химии. На помощь в таком случае придут народные методы. Действенных довольно много, нужно только выбрать для себя подходящий, и тогда урожай будет сохранен.

Колорадский жук, перелетая с места на место, не щадит картофельные плантации. Не равнодушен он и к баклажанам. Больше вреда растения получают даже не от самого жука, а от отложенных им на тыльной стороне листьев яиц из которых быстро вылупляются личинки.







Если не принимать никаких мер, то о хорошем урожае можно забыть. Прожорливые личинки уничтожают листья и цвет с неимоверной скоростью. А значит, нужно действовать, и как можно быстрее.







Отличным народным средством борьбы с колорадским жуком является горчичный порошок с уксусом. На 10 л воды берем 50 г горчичного порошка и 100 мл 9% уксуса. Для начала разводим горчичный порошок в небольшом количестве воды, даем ему раствориться и процеживаем. Затем соединяем с остальной водой и уксусом, тщательно перемешиваем и переходим к обработке грядок.







Опрыскиваем картофель из пульверизатора. В случае использования веника процеживать раствор не придется.







Использовать для опрыскивания можно и травы, а точнее полынь с чистотелом.

Берем поровну полыни и чистотела, заполняем ими ведро наполовину, доливаем до верха водой и оставляем настаиваться в течение суток. 50 г хозяйственного мыла натираем на терке, заливаем горячей водой и даем раствориться. Дальше сливаем травяной настой, соединяем с мыльным, хорошо перемешиваем и используем для опрыскивания.Высеянные в междурядьях лен или горчица, помогут избавиться от присутствия колорадских жуков, так как последних отпугивает запах этих растений. Не любят жуки и запах календулы, которую можно посеять рядом с картофелем и баклажанами.Вот так, без химии и особых затрат с гарантированным результатом. Больше подробностей в видео: