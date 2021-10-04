Занимательные игры, которые помогут научить детей управлять своими эмоциями

Интересные игры , которые помогут привести эмоции в норму.
Эмоции, возникающие у детей, подобны урагану - они вспыхивают так же стремительно, как и стихают. Слишком возбужденный ребенок в конечном итоге становится раздражительным, что наносит вред как ему самому, так и его родителям. И все-таки успокоить маленького торнадо можно, превратив все в игру. Все проще, чем может показаться. Нужно лишь уделить своему ребенку несколько минут.
1. Воздушный шарик
Ты - воздушный шарик.
Все дети любят шарики, так почему бы не поиграть в интересную игру, которая к тому же поможет ребенку справляться с нахлынувшими эмоциями? Правила предельно просты: надуйте вместе с малышом несколько воздушных шаров, но не завязывайте их, а держите в руках. Медленно выпустите воздух из шариков, сконцентрируйтесь на том, как меняется форма шара. Потом предложите ребенку и самому стать воздушным шариком. Пусть он наберет столько воздуха, сколько сможет, а потом медленно выпустит его через рот. Расскажите, что когда его переполняют эмоции: гнев, злость, обида, он превращается в воздушный шар, а для того, чтобы освободиться от неприятных ощущений, нужно просто выдохнуть.
2. Успокой крошку
Забота о маленьких.
Подарите малышу маленькую пушистую игрушку какого-то зверька. Акцентируйте внимание на том, насколько он маленький и беззащитный, как ему бывает страшно рядом с другими большими игрушками. Попросите ребенка проявить заботу об игрушечном зверьке. Пусть он утешит, приласкает, поговорит с ним. В процессе такого разговора малыш и сам успокоится. Напоминайте малышу об игрушке каждый раз, когда его переполняют эмоции.
3. Не дай упасть
Игра с предметом.
Отличная игра, которая поможет ребенку успокоиться и отвлечься в стрессовой ситуации. Правила игры предельно просты: подбросьте салфетку, маленький мячик или целлофановый пакет и скажите ребенку, что предмет не должен коснуться земли. Если используете салфетку или пакет, можно усложнить игру, предложив удерживать вещь в воздухе при помощи одного только дыхания.
4. Раскопки
Археологические раскопки.
Тренируйте усидчивость и самоконтроль, играючи. Для этого наполните ведро песком или крупой, опустите туда руки и предложите ребенку откопать их. До начала игры попросите малыша представить, что вместо рук закопано нечто ценное и очень хрупкое, поэтому проводить раскопки нужно предельно осторожно. Как только ребенок касается пальцами кожи рук, вы меняетесь местами.
5. Молчаливый колокольчик
Тихая игра с колокольчиком.
Гиперактивных детей сложно призвать к тишине и спокойствию, но можно познакомить их с тихими спокойными играми. Для одной из таких вам понадобится группа детей и колокольчик. Ребята садятся в круг и передают друг другу колокольчик. Сначала соседу, а потом тому, кто сидит дальше всех. Единственное условие - колокольчик нужно передавать так тихо, чтобы он не зазвонил.
6. Обездвиживание
Пять минут тишины.
Научить ребенка успокаиваться, расслабляться и очищать собственные мысли поможет простое упражнение. Лягте с ребенком на пол, примите удобную позу и включите успокаивающую песню. Объясните ребенку, что это игра суть которой в том, чтобы пролежать до конца песни, не разговаривая и не двигаясь. Тот кто нарушит правило - проиграл и должен выполнить пожелание победителя. Родителям неспокойных, активных и нервных детей, такую игру стоит возвести в ранг ежедневного ритуала.
7. Прикосновения
Тактильный контакт.
Тактильные ощущения очень важны для развития ребенка. Чем тоньше тактильное восприятие, тем лучше малыш ориентируется в предметах, которые его окружают, а это в свою очередь помогает упорядочить мышление. Тренировать ощущения можно посредством игры. Для этого подберите 6-10 фактурных предметов: кусочек меха, шерстяной плед, ракушка, стеклянный флакон с лаком и так далее. Завяжите ребенку глаза и предложите закатать рукава. По очереди прикасайтесь одним из предметов к нежной коже между локтем и кистью и просите ребенка отгадать предмет и описать чувства, которые он вызывает.
8. Дерево
Как растет дерево.
Если вашего малыша к вечеру не угомонить, он становится раздражительным и возникают трудности с засыпанием, проделывайте перед сном простое упражнение. Для начала закройте шторы в комнате, приглушите свет, включите спокойную музыку. Предложите ребенку представить себя деревом. Присядьте на корточки, покажите, как росток дерева прорастает. Постепенно приподнимайтесь, имитируйте то, как дерево растет и тянется к солнышку. И вот вы с ребенком уже большие деревья, покачайте руками, будто ветками на ветру, вращайтесь и сильно раскачивайте верхней частью корпуса, будто попали в шторм, замрите, показывая, что погода наладилась. Напоследок, пошевелите пальчиками, сбрасывая листочки, и отправляйтесь в постель.
9. Клубочек
Волшебный клубочек.
Расскажите ребенку, что грусть, печаль и обиды можно смотать в клубочек, полностью избавив себя от неприятных чувств. Возьмите яркую пряжу и предложите малышу рассказать нитке о своих печалях, сматывая их в клубок. Предложите проделывать это каждый раз, когда злитесь или расстраиваетесь.
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