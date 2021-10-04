С нами не соскучишься!

7 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • renatina2
    Да это наше детство!Игры начала 90-х,...
  • Никита Чуркин
    Автор странный, пишет что "существует совершенный меч" а описывает саблиСамые распростран...
  • Анна Эржибова
    На любителя10 удивительных д...

Занимательные игры, которые помогут научить детей управлять своими эмоциями


Интересные игры , которые помогут привести эмоции в норму.

Интересные игры , которые помогут привести эмоции в норму.

Эмоции, возникающие у детей, подобны урагану - они вспыхивают так же стремительно, как и стихают. Слишком возбужденный ребенок в конечном итоге становится раздражительным, что наносит вред как ему самому, так и его родителям. И все-таки успокоить маленького торнадо можно, превратив все в игру. Все проще, чем может показаться. Нужно лишь уделить своему ребенку несколько минут.

1. Воздушный шарик


Ты - воздушный шарик.

Ты - воздушный шарик.

Все дети любят шарики, так почему бы не поиграть в интересную игру, которая к тому же поможет ребенку справляться с нахлынувшими эмоциями? Правила предельно просты: надуйте вместе с малышом несколько воздушных шаров, но не завязывайте их, а держите в руках. Медленно выпустите воздух из шариков, сконцентрируйтесь на том, как меняется форма шара. Потом предложите ребенку и самому стать воздушным шариком. Пусть он наберет столько воздуха, сколько сможет, а потом медленно выпустит его через рот. Расскажите, что когда его переполняют эмоции: гнев, злость, обида, он превращается в воздушный шар, а для того, чтобы освободиться от неприятных ощущений, нужно просто выдохнуть.

2. Успокой крошку


Забота о маленьких.

Забота о маленьких.

Подарите малышу маленькую пушистую игрушку какого-то зверька.
Акцентируйте внимание на том, насколько он маленький и беззащитный, как ему бывает страшно рядом с другими большими игрушками. Попросите ребенка проявить заботу об игрушечном зверьке. Пусть он утешит, приласкает, поговорит с ним. В процессе такого разговора малыш и сам успокоится. Напоминайте малышу об игрушке каждый раз, когда его переполняют эмоции.

3. Не дай упасть


Игра с предметом.

Игра с предметом.

Отличная игра, которая поможет ребенку успокоиться и отвлечься в стрессовой ситуации. Правила игры предельно просты: подбросьте салфетку, маленький мячик или целлофановый пакет и скажите ребенку, что предмет не должен коснуться земли. Если используете салфетку или пакет, можно усложнить игру, предложив удерживать вещь в воздухе при помощи одного только дыхания.

4. Раскопки


Археологические раскопки.

Археологические раскопки.

Тренируйте усидчивость и самоконтроль, играючи. Для этого наполните ведро песком или крупой, опустите туда руки и предложите ребенку откопать их. До начала игры попросите малыша представить, что вместо рук закопано нечто ценное и очень хрупкое, поэтому проводить раскопки нужно предельно осторожно. Как только ребенок касается пальцами кожи рук, вы меняетесь местами.

5. Молчаливый колокольчик


Тихая игра с колокольчиком.

Тихая игра с колокольчиком.

Гиперактивных детей сложно призвать к тишине и спокойствию, но можно познакомить их с тихими спокойными играми. Для одной из таких вам понадобится группа детей и колокольчик. Ребята садятся в круг и передают друг другу колокольчик. Сначала соседу, а потом тому, кто сидит дальше всех. Единственное условие - колокольчик нужно передавать так тихо, чтобы он не зазвонил.

6. Обездвиживание


Пять минут тишины.

Пять минут тишины.

Научить ребенка успокаиваться, расслабляться и очищать собственные мысли поможет простое упражнение. Лягте с ребенком на пол, примите удобную позу и включите успокаивающую песню. Объясните ребенку, что это игра суть которой в том, чтобы пролежать до конца песни, не разговаривая и не двигаясь. Тот кто нарушит правило - проиграл и должен выполнить пожелание победителя. Родителям неспокойных, активных и нервных детей, такую игру стоит возвести в ранг ежедневного ритуала.

7. Прикосновения


Тактильный контакт.

Тактильный контакт.

Тактильные ощущения очень важны для развития ребенка. Чем тоньше тактильное восприятие, тем лучше малыш ориентируется в предметах, которые его окружают, а это в свою очередь помогает упорядочить мышление. Тренировать ощущения можно посредством игры. Для этого подберите 6-10 фактурных предметов: кусочек меха, шерстяной плед, ракушка, стеклянный флакон с лаком и так далее. Завяжите ребенку глаза и предложите закатать рукава. По очереди прикасайтесь одним из предметов к нежной коже между локтем и кистью и просите ребенка отгадать предмет и описать чувства, которые он вызывает.

8. Дерево


Как растет дерево.

Как растет дерево.

Если вашего малыша к вечеру не угомонить, он становится раздражительным и возникают трудности с засыпанием, проделывайте перед сном простое упражнение. Для начала закройте шторы в комнате, приглушите свет, включите спокойную музыку. Предложите ребенку представить себя деревом. Присядьте на корточки, покажите, как росток дерева прорастает. Постепенно приподнимайтесь, имитируйте то, как дерево растет и тянется к солнышку. И вот вы с ребенком уже большие деревья, покачайте руками, будто ветками на ветру, вращайтесь и сильно раскачивайте верхней частью корпуса, будто попали в шторм, замрите, показывая, что погода наладилась. Напоследок, пошевелите пальчиками, сбрасывая листочки, и отправляйтесь в постель.

9. Клубочек


Волшебный клубочек.

Волшебный клубочек.

Расскажите ребенку, что грусть, печаль и обиды можно смотать в клубочек, полностью избавив себя от неприятных чувств. Возьмите яркую пряжу и предложите малышу рассказать нитке о своих печалях, сматывая их в клубок. Предложите проделывать это каждый раз, когда злитесь или расстраиваетесь.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Занимательные игры, которые помогут научить детей управлять своими эмоциями

И не забудьте:
Занимательные игры, которые помогут научить детей управлять своими эмоциямиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх