Важное о кефире

Кефир — традиционный продукт нашего рациона и мощный стимулятор пищеварения.
Самое главное полезное свойство кисломолочного напитка — то, что в нем содержатся полезные молочнокислые бактерии. Кислая рh-среда и молочнокислые бактерии — лактокультуры пребиотиков, очень схожие с естественной микрофлорой кишечника, помогают хорошо усваиваться не только самому кефиру, но и другой пище.
Кефир является кисломолочным продуктом, а значит, в его составе есть бактерии, схожие с теми, которые обитают в микрофлоре человеческого желудка. Он благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, к тому же, это источник кальция и белка.
В составе кефира:
молочный белок, жиры, органические и жирные кислоты, натуральные сахара;
витамины — А, РР, бета-каротин, С, Н, 8 витаминов группы В;
минеральные вещества — кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор, сера, железо, цинк, йод, медь, марганец, селен, хром, фтор, молибден, кобальт.
2. Кефир полезен всем?
Нет, это миф. Есть люди, которым кефир противопоказан. В первую очередь, это те, у которых повышена кислотность желудочного сока. Кефир запрещен при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гиперацидном гастрите или панкреатите.
Важно!
Кефир противопоказан детям до 7 месяцев. Вообще, детям кефир можно давать только с года, и не более 100 мл в день, потому что кефир раздражает слизистую, что может вызвать кровотечение у малыша.
3. Обезжиренный кефир полезнее обычного?
Лучше все-таки выбирать кефир с жирностью 3,2%. Обезжиренный кефир не содержит жиров, и жирорастворимые витамины, например, витамин D, при отсутствии молекул жира не усваиваются. А он необходим для усвоения кальция.
Однако человеку, который снижает вес, рекомендован 1% кефир. Если же диеты отсутствуют, то можно употреблять в пищу напиток и большей жирности.
4. Чем био-кефир отличается от обычного?
Кроме обычных молочнокислых бактерий био-кефир содержит бифидобактерии в огромном количестве — 10 миллионов бактерий в одном грамме продукта. По сравнению с обычным кефиром — био — более активный продукт. Он гораздо эффективнее и быстрее очищает наш кишечник от шлаков и токсинов.
На заметку
Кефир лучше пить без сахара. Но этот напиток, кстати, хорошо сочетается с мёдом — по 1 ч.л. на стакан.
5. Помогает ли кефир при диарее?
Такое убеждение существует у многих потребителей, еще с тех времен, когда в продаже был трехдневный кефир. Он, действительно, тормозил развитие патогенных микроорганизмов в кишечнике. Сейчас такой кефир не производят. Мы имеем возможность купить только суточный кефир, который наоборот, обладает послабляющим действием на кишечник.
6. Что лучше пить на ночь — кефир или молоко?
Когда перед сном стоит выбор между молоком и кефиром, то лучше выбирать второе.
Чтобы усвоилось молоко, его следует пить не меньше, чем за два часа до сна. А кефир благодаря бактериям хорошо усваивается сразу, его можно выпить непосредственно перед сном.
7. Кефир лучше молока?
Кефир полезнее молока именно для взрослых людей, так как кисломолочные бактерии не только активизируют перистальтику кишечника и подавляют патогенные микроорганизмы, не давая происходить брожению и гниению, но и помогают переварить казеин — белок коровьего молока, способствуют усвоению витаминов, кальция и железа.
Важно!
Кальций из кефира усваивается гораздо лучше, чем из молока. Молоко также (по сравнению с кефиром) затрудняет усвоение железа.
8. Кому надо пить кефир?
Людям, у которых есть определенные показания к этому.
Например, если у них:
Дисбактериоз кишечника
Заболевания печени
Сахарный диабет
Аутоиммунные и аллергические заболевания
Гастрит с пониженной кислотностью (3 раза в день перед едой, по ½ стакана).
Запоры (свежий кефир).
9. Сколько кефира можно пить в день?
Для взрослого человека норма потребления кефира — не более 200-400 мл в сутки.
10. Правда ли, что кефир вызывает депрессию?
Это очередное заблуждение. Да, кефир кислый, несладкий, и кажется, что радости от него маловато. Но между тем, кефир содержит аминокислоту триптофан, которая является источником гормона радости — серотонина. Когда мы пьем кефир, у нас в организме лучше синтезируются гормоны радости. Никакой депрессии. Мы легкие, воздушные и счастливые.
Важно!
Кефир — расслабляющий нервную систему напиток, поэтому не рекомендуется употреблять его в периоды повышенной концентрации (экзамены, деловые переговоры).
Кстати, по результатам экспертизы кефира, проведенной Роскачеством. Были обнаружены нарушения у 19 из 36 торговых марок кефира. Например, были найдены плесень, растительные жиры и кишечная палочка.
Напиток долгожителей. Всё о пользе кефира
Улучшает пищеварение
Как и другие кисломолочные продукты (например, простокваша, ацидофилин, йогурт, ряженка), кефир стимулирует выделение пищеварительных соков, возбуждает аппетит.
Напиток благотворно влияет на кишечную микрофлору, помогает поддерживать баланс полезных и вредных бактерий, обитающих в толстой кишке. Благодаря этому кефир предотвращает запоры, предупреждает развитие кишечных инфекций. А ещё повышает иммунитет, ведь защитные силы нашего организма во многом определяются состоянием кишечника.
Не случайно диетологи советуют пить кефир людям, страдающим хроническим гастритом с пониженной секрецией, колитом, а также ожирением, заболеваниями печени и поджелудочной железы.
На заметку
Обладая многими питательными свойствами молока, кефир превосходит его по лёгкости усвоения.
По данным диетологов, в России примерно у 3–5 человек из 100 молоко вызывает ощущение тяжести в подложечной области, кислую отрыжку, расстройства кишечника. Чаще всего это связано с недостаточной активностью фермента, расщепляющего молочный сахар.
После выпитого кефира таких проявлений обычно не бывает: в результате брожения молочный сахар из него почти полностью уходит.
Укрепляет кости
Кефир – прекрасный источник полноценного белка, который необходим для строительства всех клеток организма, и кальция, важного для крепости костей. Именно поэтому те, кто часто пьёт кефир, меньше рискуют заболеть остеопорозом, который грозит тяжёлыми переломами.
Недостаток кальция оборачивается также нарушением деятельности кровеносной и нервно-мышечной системы – кефир помогает предупредить и эти неприятности.
Кстати, кальций из кефира очень хорошо усваивается, как витамин D и железо.
Утоляет жажду
В жаркую погоду мы много потеем, что грозит обезвоживанием организма. Это болезненное состояние, при котором нарушается работа многих органов и систем. Например, обезвоживание увеличивает риск тромбоза, ведь кровь сгущается. Потеря влаги приводит к урежению сердечного ритма, понижению артериального давления. Частые последствия обезвоживания – головокружение, головная боль, рассеянность, раздражительность.
Именно поэтому в жаркую погоду рекомендуется пить больше воды. А 1–2 раза в день её хорошо заменить кефиром. Он прекрасно утоляет жажду, а ещё способствует удержанию влаги в организме, ведь помимо собственно жидкости он содержит немало минеральных солей.
И много чего ещё
Не так давно учёные обнаружили в кефире антиканцерогенные вещества – он предохраняет органы пищеварения от онкологических заболеваний. Нередко кисломолочный напиток назначают тем, кто страдает атеросклерозом, правда, в этом случае нужно выбирать кефир с малой жирностью.
Благодаря содержанию витаминов группы В кефир ускоряет заживление ран и улучшает цветовое зрение. А ещё помогает бороться с нервным переутомлением, бессонницей, синдромом хронической усталости.
Съесть или намазать?
Кефир можно не только употреблять в пищу, но и использовать наружно.
При припухлости век
Смочите ватные тампоны в прохладном кефире, слегка отожмите и наложите на закрытые глаза примерно на 10 минут. После этого умойтесь прохладной водой.
При солнечных ожогах
Снимут покраснение и болезненные ощущения примочки из прохладного кефира на воспалённые места.
При загрубевшей и обветренной коже рук
Опустите руки в ванночку с тёплым кефиром, в котором растворена чайная ложка мёда. Через 15 минут вытрите руки махровым полотенцем, а затем смажьте питательным кремом.
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