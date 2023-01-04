Важное о кефире

Кефир — традиционный продукт нашего рациона и мощный стимулятор пищеварения.







Самое главное полезное свойство кисломолочного напитка — то, что в нем содержатся полезные молочнокислые бактерии. Кислая рh-среда и молочнокислые бактерии — лактокультуры пребиотиков, очень схожие с естественной микрофлорой кишечника, помогают хорошо усваиваться не только самому кефиру, но и другой пище.



Кефир является кисломолочным продуктом, а значит, в его составе есть бактерии, схожие с теми, которые обитают в микрофлоре человеческого желудка. Он благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, к тому же, это источник кальция и белка.



В составе кефира:



молочный белок, жиры, органические и жирные кислоты, натуральные сахара;

витамины — А, РР, бета-каротин, С, Н, 8 витаминов группы В;

минеральные вещества — кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор, сера, железо, цинк, йод, медь, марганец, селен, хром, фтор, молибден, кобальт.



2. Кефир полезен всем?

3. Обезжиренный кефир полезнее обычного?

4. Чем био-кефир отличается от обычного?

5. Помогает ли кефир при диарее?

6. Что лучше пить на ночь — кефир или молоко?

7. Кефир лучше молока?

8. Кому надо пить кефир?

9. Сколько кефира можно пить в день?

10. Правда ли, что кефир вызывает депрессию?

Напиток долгожителей. Всё о пользе кефира

Улучшает пищеварение

Укрепляет кости

Утоляет жажду

И много чего ещё