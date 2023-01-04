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Важное о кефире

Кефир — традиционный продукт нашего рациона и мощный стимулятор пищеварения.

Важное о кефире

Самое главное полезное свойство кисломолочного напитка — то, что в нем содержатся полезные молочнокислые бактерии. Кислая рh-среда и молочнокислые бактерии — лактокультуры пребиотиков, очень схожие с естественной микрофлорой кишечника, помогают хорошо усваиваться не только самому кефиру, но и другой пище.

Кефир является кисломолочным продуктом, а значит, в его составе есть бактерии, схожие с теми, которые обитают в микрофлоре человеческого желудка. Он благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, к тому же, это источник кальция и белка.

В составе кефира:

молочный белок, жиры, органические и жирные кислоты, натуральные сахара;
витамины — А, РР, бета-каротин, С, Н, 8 витаминов группы В;
минеральные вещества — кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор, сера, железо, цинк, йод, медь, марганец, селен, хром, фтор, молибден, кобальт.

2. Кефир полезен всем?


Нет, это миф. Есть люди, которым кефир противопоказан. В первую очередь, это те, у которых повышена кислотность желудочного сока. Кефир запрещен при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гиперацидном гастрите или панкреатите.

Важно!

Кефир противопоказан детям до 7 месяцев. Вообще, детям кефир можно давать только с года, и не более 100 мл в день, потому что кефир раздражает слизистую, что может вызвать кровотечение у малыша.

Важное о кефире

3. Обезжиренный кефир полезнее обычного?


Лучше все-таки выбирать кефир с жирностью 3,2%. Обезжиренный кефир не содержит жиров, и жирорастворимые витамины, например, витамин D, при отсутствии молекул жира не усваиваются. А он необходим для усвоения кальция.

Однако человеку, который снижает вес, рекомендован 1% кефир. Если же диеты отсутствуют, то можно употреблять в пищу напиток и большей жирности.

4. Чем био-кефир отличается от обычного?


Кроме обычных молочнокислых бактерий био-кефир содержит бифидобактерии в огромном количестве — 10 миллионов бактерий в одном грамме продукта. По сравнению с обычным кефиром — био — более активный продукт. Он гораздо эффективнее и быстрее очищает наш кишечник от шлаков и токсинов.

На заметку

Кефир лучше пить без сахара. Но этот напиток, кстати, хорошо сочетается с мёдом — по 1 ч.л. на стакан.

5. Помогает ли кефир при диарее?


Такое убеждение существует у многих потребителей, еще с тех времен, когда в продаже был трехдневный кефир. Он, действительно, тормозил развитие патогенных микроорганизмов в кишечнике. Сейчас такой кефир не производят. Мы имеем возможность купить только суточный кефир, который наоборот, обладает послабляющим действием на кишечник.

6. Что лучше пить на ночь — кефир или молоко?


Когда перед сном стоит выбор между молоком и кефиром, то лучше выбирать второе.

Чтобы усвоилось молоко, его следует пить не меньше, чем за два часа до сна. А кефир благодаря бактериям хорошо усваивается сразу, его можно выпить непосредственно перед сном.

Важное о кефире

7. Кефир лучше молока?


Кефир полезнее молока именно для взрослых людей, так как кисломолочные бактерии не только активизируют перистальтику кишечника и подавляют патогенные микроорганизмы, не давая происходить брожению и гниению, но и помогают переварить казеин — белок коровьего молока, способствуют усвоению витаминов, кальция и железа.

Важно!
Кальций из кефира усваивается гораздо лучше, чем из молока. Молоко также (по сравнению с кефиром) затрудняет усвоение железа.

8. Кому надо пить кефир?


Людям, у которых есть определенные показания к этому.

Например, если у них:

Дисбактериоз кишечника
Заболевания печени
Сахарный диабет
Аутоиммунные и аллергические заболевания
Гастрит с пониженной кислотностью (3 раза в день перед едой, по ½ стакана).
Запоры (свежий кефир).

9. Сколько кефира можно пить в день?


Для взрослого человека норма потребления кефира — не более 200-400 мл в сутки.

10. Правда ли, что кефир вызывает депрессию?


Это очередное заблуждение. Да, кефир кислый, несладкий, и кажется, что радости от него маловато. Но между тем, кефир содержит аминокислоту триптофан, которая является источником гормона радости — серотонина. Когда мы пьем кефир, у нас в организме лучше синтезируются гормоны радости. Никакой депрессии. Мы легкие, воздушные и счастливые.

Важно!
Кефир — расслабляющий нервную систему напиток, поэтому не рекомендуется употреблять его в периоды повышенной концентрации (экзамены, деловые переговоры).

Кстати, по результатам экспертизы кефира, проведенной Роскачеством. Были обнаружены нарушения у 19 из 36 торговых марок кефира. Например, были найдены плесень, растительные жиры и кишечная палочка.
Важное о кефире

Напиток долгожителей. Всё о пользе кефира
Улучшает пищеварение


Как и другие кисломолочные продукты (например, простокваша, ацидофилин, йогурт, ряженка), кефир стимулирует выделение пищеварительных соков, возбуждает аппетит.

Напиток благотворно влияет на кишечную микрофлору, помогает поддерживать баланс полезных и вредных бактерий, обитающих в толстой кишке. Благодаря этому кефир предотвращает запоры, предупреждает развитие кишечных инфекций. А ещё повышает иммунитет, ведь защитные силы нашего организма во многом определяются состоянием кишечника.

Не случайно диетологи советуют пить кефир людям, страдающим хроническим гастритом с пониженной секрецией, колитом, а также ожирением, заболеваниями печени и поджелудочной железы.

На заметку

Обладая многими питательными свойствами молока, кефир превосходит его по лёгкости усвоения.

По данным диетологов, в России примерно у 3–5 человек из 100 молоко вызывает ощущение тяжести в подложечной области, кислую отрыжку, расстройства кишечника. Чаще всего это связано с недостаточной активностью фермента, расщепляющего молочный сахар.

После выпитого кефира таких проявлений обычно не бывает: в результате брожения молочный сахар из него почти полностью уходит.
Важное о кефире

Укрепляет кости


Кефир – прекрасный источник полноценного белка, который необходим для строительства всех клеток организма, и кальция, важного для крепости костей. Именно поэтому те, кто часто пьёт кефир, меньше рискуют заболеть остеопорозом, который грозит тяжёлыми переломами.

Недостаток кальция оборачивается также нарушением деятельности кровеносной и нервно-мышечной системы – кефир помогает предупредить и эти неприятности.

Кстати, кальций из кефира очень хорошо усваивается, как витамин D и железо.

Утоляет жажду


В жаркую погоду мы много потеем, что грозит обезвоживанием организма. Это болезненное состояние, при котором нарушается работа многих органов и систем. Например, обезвоживание увеличивает риск тромбоза, ведь кровь сгущается. Потеря влаги приводит к урежению сердечного ритма, понижению артериального давления. Частые последствия обезвоживания – головокружение, головная боль, рассеянность, раздражительность.

Именно поэтому в жаркую погоду рекомендуется пить больше воды. А 1–2 раза в день её хорошо заменить кефиром. Он прекрасно утоляет жажду, а ещё способствует удержанию влаги в организме, ведь помимо собственно жидкости он содержит немало минеральных солей.
Важное о кефире

И много чего ещё


Не так давно учёные обнаружили в кефире антиканцерогенные вещества – он предохраняет органы пищеварения от онкологических заболеваний. Нередко кисломолочный напиток назначают тем, кто страдает атеросклерозом, правда, в этом случае нужно выбирать кефир с малой жирностью.

Благодаря содержанию витаминов группы В кефир ускоряет заживление ран и улучшает цветовое зрение. А ещё помогает бороться с нервным переутомлением, бессонницей, синдромом хронической усталости.

Съесть или намазать?
Кефир можно не только употреблять в пищу, но и использовать наружно.

При припухлости век

Смочите ватные тампоны в прохладном кефире, слегка отожмите и наложите на закрытые глаза примерно на 10 минут. После этого умойтесь прохладной водой.

При солнечных ожогах

Снимут покраснение и болезненные ощущения примочки из прохладного кефира на воспалённые места.

При загрубевшей и обветренной коже рук

Опустите руки в ванночку с тёплым кефиром, в котором растворена чайная ложка мёда. Через 15 минут вытрите руки махровым полотенцем, а затем смажьте питательным кремом.
Важное о кефире

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