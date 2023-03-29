Радиохулиганы в СССР

Радиохулиганы в Советском Союзе появились на рубеже 60-х, во времена хрущевской оттепели. Пик расцвета пришелся на 1965-75 годы. Включив радиоприемник на средних волнах, в районе волны 200 метров можно было принимать множество радиостанций, транслирующих разнообразную музыку: Владимира Высоцкого и Аркадия Северного, Beatles и Deep Purple, песни собственного сочинения под аккомпанемент гитары, баяна или балалайки…









В пятидесятых годах двадцатого века, в связи с наступлением политической оттепели и общим ростом благосостояния граждан, резко усилился интерес к радио.



Вставшая ни мирные рельсы промышленность СССР производила всё больше и больше, хотя и недешёвых, но более — менее доступных аппаратов. После войны был возобновлён выпуск популярного журнала «Радио», и в эфире стали появляться коротковолновики. Однако получение разрешения на выход в эфир сопровождала длительная и тягостная бюрократическая процедура.



Кроме того, советские коротковолновики находились под тотальным идеологическим прессом и контролем, достаточно сказать, что им до конца пятидесятых годов разрешалось проводить радиосвязи только внутри страны и со странами так называемых «народных демократий», то есть сателлитами СССР.



Пережитки этого состояния сохранялись до конца социалистической эпохи в виде непременного членства в ДОСААФ, необходимости получать отдельное разрешение на работу с иностранцами и запрет на передачу в эфир даже собственного адреса и телефона. Как результат, с середины пятидесятых годов в эфире стали появляться кустарные незарегистрированные станции, но радиохулиганами их тогда ещё не называли.



В течении марта – июня 1960 года Президиумы Верховных Советов всех союзных республик приняли указы «Об ответственности за незаконное изготовление и использование радиопередающих устройств».



Ответственность предусматривалась следующая: меры общественного воздействия или административная ответственность в виде штрафа с конфискацией аппаратуры.



Сам термин – радиохулиганство появился в СССР с 3 июля 1963, когда, следуя указаниям Пленума Верховного суда, суды низшей инстанции стали выносить приговоры за использование незаконно действующих передатчиков (НДП) по той же самой статье, по которой квалифицировалось обычное, бытовое хулиганство с применением технических средств, а именно по части второй статьи 206 УК РСФСР и по соответствующим статьям УК других союзных республик.



Критериями начала уголовного преследования нарушителя служил не просто незаконный выход в эфир, а «умышленные действия, выразившиеся в ведении по радио передач, связанных с проявлением явного неуважения к обществу, из озорства, грубо нарушающих общественный порядок, либо создающих помехи радиовещанию и служебной радиосвязи».







«Шарманка» — хулиганка

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