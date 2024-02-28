7 странных видов оружия, которыми в старину пользовались люди

1. Шуангоу

Серьезная штука. /Фото: nacsnews.com.

2. Какутэ

Для улучшения захвата. /Фото: ribalych.ru.

3. Кусаригама

Метательное оружие. /Фото: morphs.ru.

4. Макуахутл

Меч ацтекских воинов. /Фото: news.boyarka.name.

5. Скиссор

На самом деле эта штука для защиты. /Фото: interesnosti.mediasole.ru.

6. Чжуа

Для стягивания на землю за одежду. /Фото: m.pikabu.ru.

7. Моргенштерн

Выглядит весьма грозно. /Фото: japaneseclass.jp.