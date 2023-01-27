Как растянуть севшую шерстяную вещь до нормального размера

Если у вас есть шерстяная вещь, которая свалялась и при неправльной стирке села, то её ещё можно реанимировать и вернуть ей нормальный размер. Для этого воспользуйтесь небольшим, но рабочим советом!







В таз наберите прохладную воду. Налейте полколпачка жидкого средства, желательно специального, для шерсти. И влейте 2 ст. л. оливкового масла. В полученном растворе замочите шерстяные вещи на 2-3 часа.







Затем вручную прополоскайте, заверните в полотенце трубочкой, чтобы оно впитало лишнюю влагу. Затем слегка растяните руками: сначала по длине, потом — по ширине. Изделие станет в разы мягче, а также вернёт прежний размер!







Подробнее о том, как растянуть свалявшуюся, севшую шерстяную вещь, смотрите в видео ниже:



