Почему в ванной комнате появляется плесень и затхлый запах

А вы тоже открываете окно в ванной на ночь, чтобы проветрить комнату и избавиться от лишней влаги? Увы, это самая страшная ошибка, которую вы можете совершить. Чаще всего именно из-за этих действий в помещении появляются почерневшие швы и затхлый запах. Почему так происходит, читайте в нашей статье.







Грамотно сделанная вентиляция ванной комнаты – залог комфорта и хорошего самочувствия всех членов семьи. Дело в том, что влажная среда является идеальным местом для развития плесени, грибка, бактерий и прочих вредных микроорганизмов, которые могут спровоцировать появление кашля, насморка, аллергической реакции и даже проблем с кожей.

1. Почему нельзя открывать окно на всю ночь?

2. Правила грамотной вентиляции

3. Как бороться с плесенью в ванной комнате?

4. Не забывайте про профилактику





Но большинство людей уверены в том, что если окно полностью открыто или поставлено на проветривание, то ничего плохого не случится, ведь «воздух обновляется».Если окно постоянно открыто, стены быстро остываютСкажем сразу – это вредная привычка, а не полезная. После того, как вы приняли горячий душ или ванну, влажных воздух поднимается вверх и оседает на холодных поверхностях: полу, стенах, окнах. Если в этот момент оставить форточку открытой, помещение слишком быстро остынет, и влага «впитается» в стены. К сожалению, это сложно назвать вентиляцией – скорее, разрушением, ведь после таких манипуляций может не только завестись грибок, но и испортиться кладка.В результате утром, когда вы заходите в ванную, вас встречает не аромат свежести, на который вы рассчитывали, а запах затхлости и сырой, тяжелый воздух. Если вы повторяете действие с окном изо дня в день, грибок постепенно переходит в коридор и «оседает» на стенах, откуда его потом очень сложно вывести.Существует мнение, что если окно не полностью открывать, а ставить на проветривание, то и плохого ничего не случится, ведь стены будут остывать медленно. Но и здесь людей ждет разочарование.Из-за того, что поток воздуха будет минимальным, влажность никуда не денется, она «застрянет» в комнате. Как итог – плесень все равно появится, но чуть позже, чем при полностью открытом окне.Установите вентиляционную вытяжку в ваннойНа самом деле, все предельно просто. Вместо того, чтобы оставлять окно распахнутым на всю ночь, открывайте его на пять-десять минут сразу после того, как приняли душ. За это время стены не успеют остыть, но избыточная влажность уйдет. Зимой время можно чуть сократить, а летом, если на улице очень жарко, – увеличить.Если в ванной комнате нет окна, значит, нужно задуматься о механической вентиляции. Обратите внимание, что вентилятор должен работать минимум 15 минут для того, чтобы влага ушла. Хорошо, если в комнате будет установлен датчик влажности. Также можно приобрести вентиляцию, которая автоматически включается, если в комнате повышается уровень влажности. Они будут стоить чуть дороже, чем обычные, зато вам не придется регулярно покупать антисептики для обработки стен.Если плесень уже появилась, важно понимать, какие методы борьбы с ней будут наиболее эффективными.Обработайте плесень специальным спреемСамым быстрым решением станет бытовая химия, которая содержит хлор или перекись водорода. Эти компоненты не только отлично справляются с видимой плесенью, которая вальяжно себя чувствует на ваших стенах, но также проникают в поры отделочного материала, уничтожая споры.С любой химией работать нужно строго в перчатках, чтобы избежать химических ожогов. Также следует открыть окно и надеть маску. После того, как вы полностью себя обезопасили, нанесите чистящее средство на пораженные участки, оставьте на 20 минут, а затем тщательно смойте водой и насухо протрите чистой тряпкой. Чтобы избежать повторного появления плесени, проводите профилактические меры – обрабатывайте проблемные зоны два раза в месяц.Перелейте уксус в пульверизатор для удобстваЕсли вы не хотите использовать агрессивную бытовую химию, так как считаете ее опасной для здоровья, обратитесь за помощью к народной мудрости. Тот же уксус справляется с плесенью не хуже профессиональных средств. Налейте его в пульверизатор, чтобы было удобнее использовать, а затем распылите на пораженные участки и оставьте на один час. По истечении времени хорошо протрите стены, чтобы убрать остатки грибка.Второе эффективное средство – всеми любимая сода. Смешайте ее с небольшим количеством воды, чтобы получилась кашица, а затем нанесите на плесень и протрите старой зубной щеткой. В конце не забудьте смыть. Этот способ отлично подходит для деликатных поверхностей, которым нельзя контактировать с хлором и другими агрессивными веществами.Еще один вариант – перекись водорода, только не в составе бытовой химии, а в чистом виде, прямо из аптеки. Антисептик отлично справляется с грибком, а также отбеливает поверхность, которая потемнела от плесени. Но если в ванной цветные стены, лучше его не использовать.Пройдитесь по швам плитки пароочистителемЕсли у вас дома есть пароочиститель, считайте, что проблема решена. Грибок не переносит высоких температур, поэтому после интенсивной обработки паром сразу исчезает. Чтобы усилить эффект чистки, промажьте швы уксусом или перекисью водорода, и только потом берите в руки пароочиститель. Обратите внимание, что обрабатывать нужно не только видимые пятна, но также участки вокруг них, потому что в первое время после появления плесневые колонии не имеют цвета, и их невозможно заметить.Плитка до и после обновления затиркиИногда плесень въедается настолько глубоко, что постоянно возвращается. В этом случае следует прибегнуть к более радикальным методам. Нужно снять старую затирку, пораженную плесенью, при помощи специального приспособления или любого острого инструмента, и нанести новую. Выбирайте фугу с антигрибковыми добавками, чтобы в будущем плесень появлялась гораздое реже. Также нужно обработать стыки фунгицидом, чтобы не осталось даже намека на плесень. Если же ситуация совсем плачевная, придется снять часть плитки на пораженной стене, и пройтись по ней противогрибковой грунтовкой. Это недешево, зато эффективно – о грибке вы еще долго не услышите.Установите в ванной вентилятор с датчиком влажностиЧтобы избежать появления плесени, важно поддерживать влажность на оптимальном уровне – 50-60%. Для этих целей нужно купить гигрометр, который поможет контролировать ситуацию. Регулярно смотрите на цифры, которые он показывает, и старайтесь решать проблемы по мере их поступления.Следующий важный шаг – постоянно осматривайте затирку на предмет появления плесени. Если вы заметили что-то, похожее на грибок, сразу обработайте поверхность народными средствами или бытовой химией – не позволяйте ему распространяться по комнате.Есть отличная новость для тех, кто только планирует ремонт в ванной комнате. Сейчас в строительных магазинах можно найти большое количество отделочных материалов, которые содержат антигрибковые добавки. Хорошо изучите состав перед покупкой – важно, чтобы на упаковке была пометка «против плесени».Грибок в ванной – это неприятно, но не смертельно. Да, придется постараться, чтобы от него избавиться, но если действовать быстро и комплексно, то получится решить проблему без кардинальных действий. Важно наладить вентиляцию, регулярно убирать видимые проявления плесени и не забывать о профилактике – тогда грибок забудет дорогу в вашу ванную.