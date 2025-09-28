С нами не соску...
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Почему в ванной комнате появляется плесень и затхлый запах

А вы тоже открываете окно в ванной на ночь, чтобы проветрить комнату и избавиться от лишней влаги? Увы, это самая страшная ошибка, которую вы можете совершить. Чаще всего именно из-за этих действий в помещении появляются почерневшие швы и затхлый запах. Почему так происходит, читайте в нашей статье.



Грамотно сделанная вентиляция ванной комнаты – залог комфорта и хорошего самочувствия всех членов семьи. Дело в том, что влажная среда является идеальным местом для развития плесени, грибка, бактерий и прочих вредных микроорганизмов, которые могут спровоцировать появление кашля, насморка, аллергической реакции и даже проблем с кожей.

Но большинство людей уверены в том, что если окно полностью открыто или поставлено на проветривание, то ничего плохого не случится, ведь «воздух обновляется».

1. Почему нельзя открывать окно на всю ночь?




Если окно постоянно открыто, стены быстро остывают

Скажем сразу – это вредная привычка, а не полезная. После того, как вы приняли горячий душ или ванну, влажных воздух поднимается вверх и оседает на холодных поверхностях: полу, стенах, окнах. Если в этот момент оставить форточку открытой, помещение слишком быстро остынет, и влага «впитается» в стены. К сожалению, это сложно назвать вентиляцией – скорее, разрушением, ведь после таких манипуляций может не только завестись грибок, но и испортиться кладка.

В результате утром, когда вы заходите в ванную, вас встречает не аромат свежести, на который вы рассчитывали, а запах затхлости и сырой, тяжелый воздух. Если вы повторяете действие с окном изо дня в день, грибок постепенно переходит в коридор и «оседает» на стенах, откуда его потом очень сложно вывести.

Существует мнение, что если окно не полностью открывать, а ставить на проветривание, то и плохого ничего не случится, ведь стены будут остывать медленно. Но и здесь людей ждет разочарование.
Из-за того, что поток воздуха будет минимальным, влажность никуда не денется, она «застрянет» в комнате. Как итог – плесень все равно появится, но чуть позже, чем при полностью открытом окне.

2. Правила грамотной вентиляции




Установите вентиляционную вытяжку в ванной


На самом деле, все предельно просто. Вместо того, чтобы оставлять окно распахнутым на всю ночь, открывайте его на пять-десять минут сразу после того, как приняли душ. За это время стены не успеют остыть, но избыточная влажность уйдет. Зимой время можно чуть сократить, а летом, если на улице очень жарко, – увеличить.

Если в ванной комнате нет окна, значит, нужно задуматься о механической вентиляции. Обратите внимание, что вентилятор должен работать минимум 15 минут для того, чтобы влага ушла. Хорошо, если в комнате будет установлен датчик влажности. Также можно приобрести вентиляцию, которая автоматически включается, если в комнате повышается уровень влажности. Они будут стоить чуть дороже, чем обычные, зато вам не придется регулярно покупать антисептики для обработки стен.

3. Как бороться с плесенью в ванной комнате?



Если плесень уже появилась, важно понимать, какие методы борьбы с ней будут наиболее эффективными.

• Бытовая химия


Обработайте плесень специальным спреем

Самым быстрым решением станет бытовая химия, которая содержит хлор или перекись водорода. Эти компоненты не только отлично справляются с видимой плесенью, которая вальяжно себя чувствует на ваших стенах, но также проникают в поры отделочного материала, уничтожая споры.

С любой химией работать нужно строго в перчатках, чтобы избежать химических ожогов. Также следует открыть окно и надеть маску. После того, как вы полностью себя обезопасили, нанесите чистящее средство на пораженные участки, оставьте на 20 минут, а затем тщательно смойте водой и насухо протрите чистой тряпкой. Чтобы избежать повторного появления плесени, проводите профилактические меры – обрабатывайте проблемные зоны два раза в месяц.

• Народные средства


Перелейте уксус в пульверизатор для удобства


Если вы не хотите использовать агрессивную бытовую химию, так как считаете ее опасной для здоровья, обратитесь за помощью к народной мудрости. Тот же уксус справляется с плесенью не хуже профессиональных средств. Налейте его в пульверизатор, чтобы было удобнее использовать, а затем распылите на пораженные участки и оставьте на один час. По истечении времени хорошо протрите стены, чтобы убрать остатки грибка.

Второе эффективное средство – всеми любимая сода. Смешайте ее с небольшим количеством воды, чтобы получилась кашица, а затем нанесите на плесень и протрите старой зубной щеткой. В конце не забудьте смыть. Этот способ отлично подходит для деликатных поверхностей, которым нельзя контактировать с хлором и другими агрессивными веществами.

Еще один вариант – перекись водорода, только не в составе бытовой химии, а в чистом виде, прямо из аптеки. Антисептик отлично справляется с грибком, а также отбеливает поверхность, которая потемнела от плесени. Но если в ванной цветные стены, лучше его не использовать.

• Пар


Пройдитесь по швам плитки пароочистителем

Если у вас дома есть пароочиститель, считайте, что проблема решена. Грибок не переносит высоких температур, поэтому после интенсивной обработки паром сразу исчезает. Чтобы усилить эффект чистки, промажьте швы уксусом или перекисью водорода, и только потом берите в руки пароочиститель. Обратите внимание, что обрабатывать нужно не только видимые пятна, но также участки вокруг них, потому что в первое время после появления плесневые колонии не имеют цвета, и их невозможно заметить.

• Новая затирка


Плитка до и после обновления затирки

Иногда плесень въедается настолько глубоко, что постоянно возвращается. В этом случае следует прибегнуть к более радикальным методам. Нужно снять старую затирку, пораженную плесенью, при помощи специального приспособления или любого острого инструмента, и нанести новую. Выбирайте фугу с антигрибковыми добавками, чтобы в будущем плесень появлялась гораздое реже. Также нужно обработать стыки фунгицидом, чтобы не осталось даже намека на плесень. Если же ситуация совсем плачевная, придется снять часть плитки на пораженной стене, и пройтись по ней противогрибковой грунтовкой. Это недешево, зато эффективно – о грибке вы еще долго не услышите.

4. Не забывайте про профилактику



Установите в ванной вентилятор с датчиком влажности

Чтобы избежать появления плесени, важно поддерживать влажность на оптимальном уровне – 50-60%. Для этих целей нужно купить гигрометр, который поможет контролировать ситуацию. Регулярно смотрите на цифры, которые он показывает, и старайтесь решать проблемы по мере их поступления.

Следующий важный шаг – постоянно осматривайте затирку на предмет появления плесени. Если вы заметили что-то, похожее на грибок, сразу обработайте поверхность народными средствами или бытовой химией – не позволяйте ему распространяться по комнате.

Есть отличная новость для тех, кто только планирует ремонт в ванной комнате. Сейчас в строительных магазинах можно найти большое количество отделочных материалов, которые содержат антигрибковые добавки. Хорошо изучите состав перед покупкой – важно, чтобы на упаковке была пометка «против плесени».

Грибок в ванной – это неприятно, но не смертельно. Да, придется постараться, чтобы от него избавиться, но если действовать быстро и комплексно, то получится решить проблему без кардинальных действий. Важно наладить вентиляцию, регулярно убирать видимые проявления плесени и не забывать о профилактике – тогда грибок забудет дорогу в вашу ванную.
плесень
Ванная
