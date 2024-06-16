С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 450 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • V K
    Как мыть, как мыть... С мылом!Как правильно мыт...
  • Ингерман Ланская
    статейка - сопли с киселём.... и вранья - бочкаКак и где отдыхал...
  • Ингерман Ланская
    сам придумал или какой зюгандон нашептал?Как и где отдыхал...

Секрет века: как сделать, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку


Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку

Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку

 

С чего лучше всего начинать утро? Конечно же, с улыбки и хорошего настроения. А ещё чашечки ароматного чая, что тоже неплохо. Бодрит на отлично, зато не устраивает такой взбучки нервной системе, как кофе и не провоцирует раздражительность. Хотя «раздражающие» факторы есть и у любимого напитка англичан. К примеру, чайный пакетик. Точнее, его нитка и ярлычок, которые с вероятностью 8 из 10 окажутся внутри кружки, как только вы начнёте заливать туда воду. Лезть пальцами в собственный напиток – не комильфо, да и обжечься можно. Но эта мелкая неприятность точно будет обходить вас стороной, когда узнаете Величайший Чайный Секрет современности!

Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку

Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку

 

Правильно заварить чай – целая наука с замашкой на искусство. О чём до сих пор хорошо помнят на Востоке. Но мы с вами в край обленились и стараемся упростить всё, что возможно, свести усилия к минимуму. Пример тому – чайный пакетик. Хотя даже простейшая процедура его заваривания (ввиду неправильного угла произрастания рук или крайней степени удачливости) может подкинуть трудностей. Надоело выуживать нитку с этикеткой из чашки? Оказывается, есть простейший способ, как предотвратить эту распространённую оплошность. Готовы узнать «страшную» тайну? Поехали!

Шаг 1: внимательно изучите пакетик


Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку

Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку

 
Пример «правильного» ярлыка

Пример «правильного» ярлыка

 

Достаньте пакетик из упаковки и приглядитесь к ярлыку-этикетке. Если он двойной, как на фото, радуйтесь: ему точно не грозит «утопление»! Если ярлык двойной, но половинки склеены между собой (что случается реже), аккуратно разорвите их.

Шаг 2: суть фокуса


Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку

Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку

 
Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку

Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку

 
Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку

Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку

 

Двойной ярлычок легко закрепить: просто «раскройте» его и зацепите за край чашки или стакана, как на фото. Неожиданный поворот, правда?

Шаг 3: наливайте воду


Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку

Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку


Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку

Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку

 

Лейте кипяток, сколько угодно: ярлычок не упадёт и никуда не ускользнет. Даже наоборот, под воздействием пара бумага ещё плотнее прилипнет к чашке.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх