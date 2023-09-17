Как и для каких ролей радикально менял внешность мастер перевоплощений Джаред Лето

Не многие актеры готовы жертвовать внешностью и здоровьем ради своих ролей, чего не скажешь о мастере перевоплощения Джареде Лето, известного своей самоотдачей и настоящим фанатизмом в отношении актёрского мастерства. Он со всей серьезностью подходит к каждому кинопроекту. И для того, чтобы убедительно сыграть своего персонажа, актер готов пойти даже на радикальные меры. Для одних ролей он набирал вес десятками килограммов, для других – стремительно его сбрасывал; накачивал мышечную массу, брил брови, вырывал клоками волосы и красил их в ультра-зелёный цвет. И это всё для того, чтобы в кадре выглядеть натурально.
Джаред Лето — непредсказуемый, креативный, экстравагантный американский актер и музыкант, основатель и вокалист известной рок-группы «Thirty Seconds to Mars», а также сценарист, продюсер, режиссер и художник. В свои 51 Джаред продолжает выглядеть не старше 30 лет, поэтому и воспринимается многими поклонниками как молодой актер.
Джаред Лето — американский актер и музыкант, основатель и вокалист известной рок-группы «Thirty Seconds to Mars».
В течение десятков лет он был и остается одним из талантливейших артистов нашего времени. А страсть к перевоплощениям не только помогла Джареду Лето получить невиданный авторитет в шоу-бизнесе, но и фактически широко открыла перед ним все двери в кинематограф Голливуда. И это качество по достоинству оценили и поклонники, и кинокритики, и члены Американской киноакадемии, присудившие актеру премию «Оскар» в 2014 году.
«Бойцовский клуб» (1999) Драма
«Бойцовский клуб» считается культовым фильмом, и в этом во многом заслуга Джареда. Это история о том, как извращенная философия главного героя - некоего Тайлера Дёрдена, настроенная на саморазрушение, проникает в сознание белокурого безымянного персонажа по прозвищу «Ангельское личико», страдающего хронической бессонницей и отчаянно пытающегося вырваться из мучительно скучной жизни. Приобщившись к простым радостям физической жестокости, юноша становится участником тайного Бойцовского клуба. И к концу истории зритель видит невероятно изуродованное лицо, некогда бывшее ангельски красивым...
Кадры из кинофильма «Бойцовский клуб» (1999). Режиссер Дэвид Финчер.
Блондин в «Бойцовском клубе» — одна из первых успешных ролей Джареда Лето. Она хоть и второстепенная, но яркая и запоминающаяся. Миловидное ангельское лицо актера поначалу действительно восхищает, но к концу - шокирует зрителя уродством. И такое резкое перевоплощение не могло пройти незамеченным. Именно тогда всем стало ясно: Лето - мастер необычных перевоплощений.
«Александр»(2004)
Исторический фильм об Александре Великом, наследнике македонского царя Филиппа, взошедшем на престол в 20-летнем возрасте. Получив власть, юный царь со своими легионами нанёс сокрушительное поражение Персидской империи и отправляется еще дальше - туда, где, как казалось, находился самый край земли. Македонский первым ступил на загадочную и таинственную землю древней Индии. Об этом он мечтал ещё в детстве…
Кадры из кинофильма «Александр» (2004). Биографический боевик, драма. Режиссер Оливер Стоун.
Во всех походах и сражениях рядом с Александром был верный друг и один из его полководцев Гефестион, которого и сыграл Джаред Лето. Все были приятно удивлены перевоплощением актера, над которым ему пришлось изрядно потрудиться. Перед съёмками он отрастил длинные волосы, которые можно было завить в легкие локоны, а также накачал достаточно внушительную мускулатуру. При росте 1.80 метра Джаред выглядел очень эффектно. Отойдя от привычного безумного типажа, кумир немало порадовал своих поклонников, а в особенности поклонниц.
«Одинокие сердца» (2006)
В конце 40-х годов в США орудовала парочка убийц - Марта Бек и Раймон Мартинес Фернандес, известные под прозвищем "Одинокие сердца". Они через объявления в газете, в которых Раймон описывал себя горячим латиноамериканским любовником, находили одиноких вдов и убивали их ради наживы.
Таким образом, на счету этой парочки оказалось 20 жертв. Возмездием за злодеяния для "Одиноких сердец" стал электрический стул в тюрьме Синг-Синг.
Кадры из кинофильма «Одинокие сердца» (2006). Режиссер Тодд Робинсон.
Реального серийного убийцу Реймонда Фернандеса, наводящего ужас в 1940-х, сыграл Джаред Лето. И справедливости ради нужно сказать, что этот образ у актёра получился очень мощным. На экране зритель увидел пузатого лысеющего психопата, прикрывающего проплешины на голове специальной волосяной нашлепкой. Для этой роли Джаред отказался от париков - он предпочел вырвать несколько клоков собственных волос, заявив, что так его герой будет выглядеть более натурально.
«Глава 27» (2007)
8 декабря 1980 года в Нью-Йорке было совершено одного из самых громких преступлений в истории человечества. В рок-музыканта Джона Леннона некий Марк Чэпман выпустил пять пуль подряд... Зачем? Почему? Что подвигло этого человека убить рок-идола 60-х?
Кадры из кинофильма «Глава 27» (2007). Биографический триллер. Режиссер Дж.П. Шефер.
Получив роль психически неуравновешенного и депрессивного Марка Чепмена в биографическом триллере, как большой поклонник творчества Джона Леннона, Джаред искренне погрузился в историю убийцы. Он изучал интервью преступника и попытался применить в разговорной речи его своеобразный южный акцент. А ещё 35-летний актер на протяжении нескольких месяцев ел только пиццу, пасту и мороженое, набрав при этом 28 килограмм. А это понадобилось для того, чтобы максимально точно воплотить на экране образ убийцы - довольно упитанного мужчины средних лет.
Разумеется, такая антидиета не могла не сказаться на здоровье актера — в одном из интервью Лето признался, что такой рацион негативно повлиял на его самочувствие и, что после завершения съемочного процесса ему пришлось лечиться от подагры, а также срочно сбрасывать вес. Кстати, это удалась Джареду в рекордные сроки благодаря тому, что он пил только воду с соком лимона и кайенским перцем. По итогу поклонники и критики от игры Лето остались в восторге, однако сам фильм мало кого впечатлил.
«Господин Никто» (2009) Драма.
2092 год. Главный герой, которому исполнилось 120 лет, проснувшись узнаёт, что он является последним смертным человеком на планете Земля. А вокруг бурлит жизнь счастливых молодых клонов. Старик из глубин памяти пытается воспроизвести историю своей жизни, в которой переплелись воедино несколько разных судеб. Вот только какая из них настоящая?
Кадры из кинофильма «Господин Никто». (2009). Драма. Джаред Лето в главной роли.
По сюжету Джаред исполнил роль одного центрального персонажа - господина Немо, который на протяжении всего фильма рассказывает удивительные истории своей долгой жизни. Но по факту ему пришлось играть этот образ в разных временных отрезках: от молодости и зрелости - до старости, что актеру с успехом удалось. И пожалуй, Джаред - единственный актер, который так идеально сумел подойти к роли безумного старика. Работу Джареда Лето все критики в один голос назвали великолепной. Картина получила сразу два приза на Венецианском кинофестивале.
«Далласский клуб покупателей» (2013)
Сюжет биографической драмы основан на реальной истории жизни электрика Рона Вудруфа (Мэттью Макконахи) из Техаса, которому в 1986 году был диагностирован СПИД. По вердикту докторов - жить ему оставалось всего полгода. Однако, Рон, не желая мириться со "смертным приговором", благодаря нетрадиционному лекарству проживет семь лет сам и поможет продлить жизнь многим ВИЧ-инфицированным.
«Далласский клуб покупателей». (2013). Байопик. Режиссер Жан-Марк Валле. Джаред Лето и Мэттью Макконахи в главных ролях.
По ходу фильма Рон знакомится в клинике с транссексуалом Рэйоном (Джаред Лето), также страдающим от СПИДа. Они становятся не только друзьями по несчастью, но и союзниками в организации так называемого «клуба покупателей» чудодейственного лекарства.
Для роли больных СПИДом Мэттью и Джаред похудели на 21 и 17 килограмм, соответственно. Мало того, Лето для попадания в образ пришлось сбрить брови, эпилировать ноги воском и научиться ходить на каблуках. Лето справился со своей ролью очень качественно, у зрителя не было ощущения искусственности и фальши.
Нужно также отметить, что все эти трансформации не прошли даром: за фильм «Далласский клуб покупателей» оба актёра были удостоены «Золотых глобусов» и премии Оскар: Мэттью Макконахи за лучшую мужскую роль, а Джаред Лето за лучшую мужскую роль второго плана.
«Отряд самоубийц» (2016)
«Отрядом самоубийц» в фильме названа группа опасных преступников и изгоев, которые по сюжету должны будут выполнить опасное задание. Эти злодеи, когда-то сражавшиеся против супергероев, а потерпев поражение - ставшие узниками секретных тюрем, заключены пожизненно. Сбежать с жутких застенков - невозможно. Ошейники на шеях вселяют страх быть взорванными при попытке к бегству. Но таинственный источник зла готовит им «приятный» сюрприз - у смертников появятся все шансы не просто уцелеть, но и вырваться на свободу.
Кадры из кинофильма «Отряд самоубийц» (2016). Боевик, приключения, фантастика, фэнтези.
Поскольку до Джареда Лето в образе Джокера уже выступали Джек Николсон и Хит Леджер, актёру пришлось выложиться на все 100, чтобы оправдать ожидания поклонников Вселенной DC Comics. Он подошел к воплощению этого персонажа со свойственной ему ответственностью. Во-первых, он отказался от парика и во-вторых, перекрасил свои собственные волосы в ультра-зеленый цвет, чтобы лучше войти в образ своего персонажа. А после окончания съемок Лето настолько проникся ролью, что длительное время даже появлялся на публике исключительно с окрашенными в зелёный цвет волосами.
«Бегущий по лезвию 2049» (2017)
Действие фильма происходит в 2049 году, через 30 лет после событий фильма «Бегущий по лезвию». Поскольку уже тогда человечество начало исчерпывать природные ресурсы на всей Земле, спустя 30-летие мир оказался населённым людьми и «репликантами», созданными выполнять самую тяжелую работу.
Однако держать под контролем эту массу становится непросто. Однажды неожиданно всплывшая секретная информация обнажила угрозу, которая нависла над существованием всего человечества... Что делать? И как предотвратить крах...
Кадры из кинофильма «Бегущий по лезвию 2049». (2017). Боевик. Режиссер Дени Вильнёв.
Известный экстремальным подходом к своим ролям в кино Джаред Лето, для сиквела не стал делать исключения. Для достоверной передачи образа незрячего персонажа Неандера Уоллеса - главного антагониста, ученого, занимавшегося возрождением репликантов, Лето буквально «ослеп» на время съемок с помощью специальных непрозрачных линз.
И что любопытно, чтобы заполучить эту роль Джаред пришел на первое прослушивание уже в «ослепляющих» линзах, что невероятно впечатлило режиссёра Дени Вильнёва: «Он абсолютно ничего не видел, и на пробы Лето шел очень медленно, вместе с помощником. Выглядело так, будто Иисус идет к храму. И это было похоже на таинство. Все остались в восторге. Это выглядело настолько прекрасно и мощно, что я был тронут до слез». Позже режиссер вспоминал: «Ему действительно удалось создать нечто особенное. Каждый раз, когда Джаред появлялся на площадке, вся съемочная команда чувствовала прилив энергии».
«Не сработало» или «Мы Прогорели» (2022)
История влюбленных друг в друга супругов и сооснователей WeWork Адама и Ребекки Нейман основана на реальных событиях. Начав с обыкновенного коворкинга, и дойдя до компании, предоставляющей рабочие пространства, с оценочной стоимостью в 47 миллиардов долларов, пара заканчивает банкротством. Нейманов обвинили в коррупции, сексуальных домогательствах, злоупотреблении властью и так далее.
Кадры из кинофильма «Мы Прогорели» (2022). Телесериал.
Год назад Джареда Лето и его партнершу по проекту Энн Хэтэуэй зрители, увидев в телесериале, едва узнали актера: невероятно помолодевший, без бороды, с распущенными волосами и карими глазами. Казалось бы, в этот раз он не сделал с собой ничего сверхъестественного, но снова всех удивил.
Именно в этом и есть весь Джаред Лето, которого обожает публика и, который сам любит людей и искусство кино, принося иногда в жертву самое дорогое, что есть у человека - здоровье.
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