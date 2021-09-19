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Многоквартирный дом в пригороде Сиднея

Многоквартирный дом в пригороде Сиднея

Архитектурная фирма DKO представила проект под названием Eve в Австралии. Многоэтажное здание, расположенное в 4,5 км от Сиднея, представляет собой современное жильё в активно развивающемся пригороде. Хорошая инфраструктура, красивый скульптурный вид постройки, а также удобная обстановка квартир привлекает внимание покупателей.

В доме размещаются апартаменты с одной, двумя и тремя комнатами. Все пространства выполнены в светлых тонах, с открытой планировкой и обладают прекрасным видом благодаря панорамным окнам. Дизайнерская мебель и аксессуары дополняют комфортную атмосферу и создают уникальный образ. Проект стремится объединить функциональность и изысканность по доступным ценам.

Фотографии: Peter Clarke

Многоквартирный дом в пригороде Сиднея

Многоквартирный дом в пригороде Сиднея

Многоквартирный дом в пригороде Сиднея

Многоквартирный дом в пригороде Сиднея

Многоквартирный дом в пригороде Сиднея

Многоквартирный дом в пригороде Сиднея

Многоквартирный дом в пригороде Сиднея

Многоквартирный дом в пригороде Сиднея

Многоквартирный дом в пригороде Сиднея

Многоквартирный дом в пригороде Сиднея

Многоквартирный дом в пригороде Сиднея

Многоквартирный дом в пригороде Сиднея

Многоквартирный дом в пригороде Сиднея

Многоквартирный дом в пригороде Сиднея

Многоквартирный дом в пригороде Сиднея

Многоквартирный дом в пригороде Сиднея

Многоквартирный дом в пригороде Сиднея

Многоквартирный дом в пригороде Сиднея

Многоквартирный дом в пригороде Сиднея

Многоквартирный дом в пригороде Сиднея

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