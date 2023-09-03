Как мегасвалка Индии убивает людей: Откуда взялся Мусорный Эверест и какое его будущее

Всё выше и выше

Свалка, действительно, издали напоминает высоченную гору.

Этот пейзаж кажется живописным только издалека.

От обрушения этой горы погибли люди.

Мегасвалка травит горожан

Пожар на свалке Газипур тушили не один день.

Возле этой свалки невозможно дышать.

На свалку слетаются тысячи птиц.

Среди сборщиков мусора немало детей.

Есть такая профессия...

Десятки тысяч жителей города приходят сюда собирать мусор.

Эта гора создаёт реальную угрозу для людей.

Проблема государственного масштаба

Каждый год Мусорный Эвеерст становится выше на 10 метров.

Свалки в Индии становятся общегосударственной и даже общемировой проблемой.