Как мегасвалка Индии убивает людей: Откуда взялся Мусорный Эверест и какое его будущее

Гигантская свалка Газипур, расположенная недалеко от Нью-Дели, каждый год увеличивается на 10 метров в высоту, и сейчас она уже настолько огромна, что её называют Мусорным Эверестом. Эта гора отходов площадью, равной десяткам футбольных полей, становится всё страшнее. Кажется, что скоро она поглотит весь город. Чем опасна эта мегасвалка для жителей индийской столицы и вообще для планеты – в нашем материале.
Всё выше и выше
Вонючая достопримечательность появилась здесь в 1894 году. Сначала это была обычная свалка, размеры которой не внушали опасений. Однако с каждым годом в связи с постоянным ростом числа местного населения эта гора отходов всё увеличивалась.
Свалка, действительно, издали напоминает высоченную гору.
Ежедневно все жители Дели производят около 10 тысяч тонн отходов, и весь этот мусор отправляется на несколько городских свалок. Около шести сотен грузовиков привозят отходы на самую крупную из них – пресловутый Газипур. Сейчас эта огромная мусорная куча весит уже более 8 миллионов тонн. Местные же жители иронично называют эту свалку «Эверестом».
Этот пейзаж кажется живописным только издалека.
Еще четыре года назад свалку Газипур специалисты оценили как угрожающую самолетам и вертолетам. Тогда ее высота составляла около 70 метров, и лицам, ответственным за этот «объект», было предписано снабдить его габаритными огнями в целях безопасности для пролетающих над этой территории летательных аппаратов. Сейчас этот «Эверест» ещё выше.
А несколько лет назад в результате проливного дождя часть мусорной горы обрушилась фактически как лавина, в результате чего погибли двое индийцев, так что для людей, находящихся на земле, эта гора тоже опасна.
От обрушения этой горы погибли люди.
Мегасвалка травит горожан
Однако сам факт того, что куча растет как на дрожжах, не единственная проблема. Тлеющий мусор, рои мух, едкий дым, от которого першит в горле и слезятся глаза – так живут индийцы, чьи дома расположены рядом с самой масштабной городской свалкой.
А в 2020 году на Газипуре случился пожар такого масштаба, что потушить его местные огнеборцы не могли несколько дней…
Особенно часто такие пожары возникают в жару, а знойные дни в этих краях не редкость. Самая распространённая причина – возгорание метана, который образуется в результате гниения и разложении отходов. Кратковременное облегчение наступает только в сезон дождей, когда сильный ливень тушит, наконец, очаги возгораний, и воздух становится чище.
Пожар на свалке Газипур тушили не один день.
Индийские экологи, врачи и активисты уже давно бьют тревогу, предупреждая о катастрофических последствиях для здоровья горожан от токсичных выделений в Газипуре. Сами местные жители сообщают о проблемах с лёгкими. Они говорят, что огромная куча мусора воняет настолько сильно, что дышать вблизи «Эвереста» просто невозможно.
А местный доктор признался западным журналистам, что ежедневно к нему обращаются десятки пациентов с жалобами на последствия пассивного отравления. Самые распространенные недуги, вызванные токсичными выделениями: респираторные заболевания, инфекции и заболевания желудочно-кишечного тракта, спровоцированные грязным воздухом. Особенно сильно страдают маленькие дети.
Возле этой свалки невозможно дышать.
Кроме того, токсичные вещества вместе с химическими жидкостями попадают в почву, а дальше – в грунтовые воды. А значит, заражается не только воздух, но ещё и почва на десятки и даже сотни метров.
На свалку слетаются тысячи птиц.
Ряд индийских политических партий неоднократно пытались решить проблему со свалкой, однако пока ни одно из их начинаний не привело к каким-либо существенным результатам.
Хищные птицы, клюющие разлагающиеся отходы, бездомные псы, огромные крысы и сотни собирающих мусор людей (среди которых достаточно много несовершеннолетних), прочесывающих по две тонны отходов ежедневно – такая «живописная» картина царит на «Эвересте».
Среди сборщиков мусора немало детей.
Есть такая профессия...
Чтобы понимать, почему люди решаются жить возле этой мегасвалки, нужно понимать саму по себе специфику жизни небогатого индийского населения. Старьевщик – непрестижная, но популярная в Индии профессия. Лишь в одном Дели такой работой занимаются 75 000 человек. Для этих людей сбор мусора и его продажа – источник дохода, благодаря которому они могут прокормить себя и свои семьи. В основном этих людей интересуют пластик и металл, поскольку эти материалы стоят дороже всего.
Десятки тысяч жителей города приходят сюда собирать мусор.
За один рабочий день старьевщик зарабатывает не более 300 рупий (это менее 4 долларов), и все равно на такую работу люди идут, хотя она неимоверно тяжела и опасна, ведь на свалке всегда есть риск подхватить заразное заболевание (например, случайно уколовшись использованным шприцем). Чтобы собрать заветный мусор первыми, многие охотники за отходами селятся рядом с мусорным полигоном.
А между тем мусорная свалка Газипур в Нью-Дели уже достигла высоты, равной башням Лондонского моста, и продолжает неумолимо расти вверх в поразительной скоростью.
Эта гора создаёт реальную угрозу для людей.
Проблема государственного масштаба
Индия — один из крупнейших производителей мусора на Земле, и это государство уже давно переживает так называемый «кризис отходов». По всей стране существуют сотни гигантских свалок, расположенных там, где нет нормальной системы утилизации отходов. В индийских городах ежегодно образуется 62 млн. тонн мусора, и прогноз аналитиков неутешителен: к 2030 году общее число отходов увеличится до 165 миллионов тонн.
Каждый год Мусорный Эвеерст становится выше на 10 метров.
На самом деле в Индии потребление пластика невелико — всего 11 кг в год на одного жителя (в западных странах оно в 10 раз выше). Тем не менее, система утилизации отходов в Индии оставляет желать лучшего: она налажена очень плохо.
Свалки в Индии становятся общегосударственной и даже общемировой проблемой.
Специалисты предупреждают: если меры по решению этой серьезной проблемы не будут предприняты в самое ближайшее время, свалка Газипур и соседние горы отходов вскоре вырастут настолько, что уничтожить весь этот отравляющий мусор станет попросту невозможно.
Текст: Анна Белова
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии