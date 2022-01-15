Как научиться правильно вести диалог с социопатом?

На сегодняшний день многие слышали о таком понятие как социопат. Но не каждый на самом деле понимает, что предполагает этот диагноз и как нужно вести себя с такими людьми.
Социопатом принято называть человека страдающего от диссоциального расстройства личности. Простыми словами, данное расстройство можно объяснить тем, что человек не воспринимает радость или горе, он ведёт себя отстранённо от других, как бы живя в своём мире. Зачастую таким людям не хватает простой человеческой эмпатии, то есть отзывчивости, способности оказывать поддержку и в целом проявлять эмоции и как-то реагировать на определенные события в жизни. Для таких людей весьма сложно блюсти общественные законы и правила из-за чего они их нещадно нарушают. Им сложно понимать чувства других, поэтому они ни во что не ставят чужие переживания и эмоции.
На самом деле, считается большим мифом, что социопат, как отдельная единица ничего не значит. Наоборот, многие исследования показывали, что социопаты обладают интеллектом намного выше, чем у среднестатистического человека. Поэтому во многих фильмах, преступники именно показаны в образе социопатов. Но если не оглядываться на кинокартины, а брать в расчет простого человека страдающего диссоциальным расстройством, то можно смело сказать, что он прекрасный манипулятор, который готов идти по головам.
Доверяй, но проверяй
Если в разговоре с человеком, ваше шестое чувство подсказывает, что что-то не так, то возможно перед вами сидит социопат.
1. Общение начинается с лести в вашу сторону, но примерно к середине разговора, вам уже диктуют, что и как нужно сделать;
2. Постоянное и открытое вранье;
3. Ваш собеседник не имеет семьи или же друзей, но у него есть круг воздыхателей;
4. Может сорваться и быть агрессивным во время разговора с вами;
5. Может изолировать вас от общества, навязывая вам мнение, что оно вам ненужно;
6. Прекрасно манипулирует людьми ради собственной выгоды;
7. Отлично справляется со стрессом.
Как общаться с социопатом?
Первое и, пожалуй, самое главное правило, которое вы должны запомнить – общения должно быть как можно меньше. Поняв, что перед вами именно тот человек, о котором сейчас идёт речь в этой статье, то лучше быстро разорвать какие-либо отношения, чтобы потом не расстраиваться. Социопат, как великолепный манипулятор, может водить вас за нос очень долгое время. Но нужно ли вам это?
Постарайтесь в демонстративной форме не прощаться с таким человеком, потому что можете на свою голову обрести ещё парочку проблем. Нужно плавно сводить такое невыгодное для вас сотрудничество на нет.
Жертвы социопатов
В большинстве случаев, социопат может выбрать себе жертву среди несостоявшихся по жизни людей, по факту теми, кого легко подчинить или же кто сам хочет, чтобы его контролировали.
Самое лучшее оружие против манипуляторов – это сто процентная уверенность в себе и своих силах. Отстаивайте свои интересы и мнение. И, конечно же, оставьте позади оковы зависимости от чего-то или от кого-то. Если не умеете быть самостоятельными, то учитесь. Да, конечно это весьма трудный и долгий процесс, но ведь он необходим!
Не отвечайте взаимностью
Какие бы вас не связывали отношения, не нужно отвечать социопату взаимностью. Важно помнить, что такой человек делает всегда все только лишь для своей выгоды, по факту вы ему не нужны. Серьёзно, не стоит сидеть с открытым ртом и наблюдать, как ваш собеседник травит байки (которые зачастую придумывает на ходу), рассказывает о том, каким сложным у него было детство или же просто обсыпает вас с ног до головы комплименты. Подвох есть всегда, ведь не только люди с таким расстройством личности врут, но и все остальные тоже.
Заключительный эпизод
Несомненно, человек не может быть виноватым в том, что у него диссоциальное расстройство. Но вам от этого будет легче? Лапши на ушах будет висеть предостаточно, а вот снимать ее придётся, пожалуй, вместе с кожей.
Конечно же, в два раза будет больнее, если человек стал вам уже больше чем другом, но в такие моменты, нужно в первую очередь заботиться о себе. Потому что кроме боли и разочарования, такие отношения ни к чему не приведут.
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