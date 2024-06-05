5-минутная уборка, которая сэкономит время и силы

Убрать даже большую кухню за 5 минут вполне реально, если пользоваться этой нехитрой инструкцией.







Еженедельная уборка кухни кажется изнуряющим и долгим делом, которое загрузит на целый день, но только для тех, кто не знает ключевых советов по максимально эффективному наведению порядка за 5 минут.



Подготовьте хорошую основу

Смахните пыль

Проверьте даты

Сэкономьте место

Составьте список продуктов

Скорость уборки вашей кухни будет зависеть от ее изначального состояния.Хотя вам, возможно, придется начать с небольшого ремонта столовой, чтобы настроиться на успех в будущем, вложенное время позже окупится минимально затраченными на уборку усилиями.Подумайте о внешнем виде кухни: нужны ли вам высокие стойки, куча маленьких баночек для хранения круп или любая другая организационная система для обеспечения функциональности? Могли бы вам пригодиться контейнеры для хранения готовой еды или этикетки? Также подумайте о размещении. Сгруппируйте похожие предметы или предметы, которые вы обычно используете вместе, так, чтобы их было удобно брать с собой.Очевидно, что в 5-минутную уборку кухни будет тяжело включить кропотливое избавление от пыли на каждой полке и от мусора в уголке каждого ящика, но тряпка и специальное чистящее средство для борьбы с крошками и слоем пыли на видимых поверхностях — хороший вариант. Маленький беспорядок может привести к еще большему беспорядку в будущем (или даже потребовать вызова дезинсектора).Все мы знаем, что лучше соблюдать сроки годности, если вы не хотите выкидывать целые упаковки продуктов, за которые в конечном итоге зря заплатили. Еженедельная проверка даты хранения у продуктов в холодильнике поможет вам не только сохранить деньги, но и правильно рассчитать рацион питания семьи на всю неделю.Одна из действительно серьезных проблем сегодня на кухне — это повторяющиеся продукты: две открытые коробки абсолютно одинаковых овсяных хлопьев, несколько протеиновых батончиков, выстроенные в ряд коробки с чаем, где осталось всего по два пакетика. Объединение продуктов, где это возможно, мгновенно увеличило бы количество свободного пространства на кухне, а размещение в центре предметов, которыми вы часто пользуетесь, оптимизировало бы процесс готовки.И, наконец, последнее, что стоит делать во время 5-минутной уборки в столовой, — это обновлять список покупок. Обязательно составьте список того, что нужно сейчас и что понадобится в ближайшее время (следя за тем, чтобы не было лишних слов), потому что при таком подходе вы никогда не окажетесь в затруднительном положении, встав в поздний час у плиты.