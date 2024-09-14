Почему нельзя смазывать петли растительным маслом: предотвращаем неочевидные ошибки

Не так просто найти человека, которому бы нравился скрип межкомнатных дверей. Чтобы неприятный звук не сводил с ума, достаточно просто смазать петли. Но как сделать это правильно, знают немногие. В этой статье раскроем секреты, которые помогут предотвратить неочевидные ошибки.
Растительное масло – лучшее средство для смазывания петель и замков!, мы объясним, почему так делать не стоит. А вы, пожалуйста, оставьте нерафинированное растительное масло для салата. Пользы будет больше!
1. Почему не стоит использовать растительное масло
Растительное масло непригодно для смазывания петель даже в экстренных целях. / ru.wikipedia.org
Растительное масло – капризный продукт. Его состояние зависит от показателей температуры вокруг. Так, например, в холоде масло становится густым и теряет свои свойства, которые могли бы пригодиться при смазывании предметов. Эта затея будет особенно плоха для входной двери.
А теперь представьте свою кухню – место, где постоянно работает плита, духовой шкаф. Вспомните, что происходит на решетках кухонной вытяжки, если ее периодически не очищать. Верно! На слой жира прилипает грязь и пыль. То же самое будет происходить в жаркое время года с петлями и замками, смазанными растительным маслом. Они станут грязными, а скрип никуда не денется.
Даже если вам показалось, что двери перестали скрипеть – знайте, это временная мера. А смазанные растительным маслом замки и вовсе выходят из строя.
2. Чем смазывать петли, чтобы избавиться от скрипа
Если вы хотите выполнить смазку бытовым маслом, лучше всего сделать это при помощи шприца или специальной масленки. / sdelaidver.com
Во-первых, перед тем как смазывать петли, помните: двери с петель снимать не надо! Во-вторых, самое оптимальное средство – машинное масло. Для этого необязательно бежать на авторынок и покупать пятилитровую ёмкость. Сегодня магазины хозтоваров предлагают большой выбор упаковок с бытовым машинным маслом, которое используется для обслуживания швейных машин и других механизмов. Если использовать средство исключительно в бытовых целях, то флакона объемом 100 мл вам хватит надолго.
При выборе профессиональной смазки, обратите внимание на средство WD-40. Это не название фирмы, а, скорее, описание продукта. Буквы в названии – аббревиатура Water Displacement («вытеснение воды»). А вот с цифрой связана настоящая легенда. Говорят, что именно столько попыток нужно было сделать разработчикам, чтобы найти ту самую формулу. В любом случае, средство получилось многофункциональное: и петли с замками смазать, и от ржавчины избавиться. Важно: средство является токсичным, поэтому позаботьтесь о том, чтобы рядом не было детей, и не забудьте проветрить помещение.
WD-40 впрыскивайте в щели петли при помощи специальной насадки. / sdelaidver.com
Но если так случилось, что в доме не нашлось машинного масла или другого специального средства, это не повод расстраиваться, т.к. в любом доме найдется простой карандаш! Да-да, все дело в том, что в составе грифеля есть масло и парафин (воск).
Обработать петли можно мягким графитовым карандашом. / sdelaidver.com
Острым предметом расколите карандаш таким образом, чтобы извлечь оттуда грифель. Сделайте из него мелкий порошок. В некоторых источниках можно встретить такую рекомендацию как «посыпьте порошком петли». Но на самом деле, сделать это будет достаточно трудно. Мы советуем вам наносить порошок пальцем. Если щелей в петлях нет, то дверь следует немного приподнять. И в уже образовавшееся отверстие вставить грифель, а затем открыть-закрыть несколько раз, чтобы грифель раскрошился и смазал все участки. К сожалению, данный способ поможет добиться тишины лишь на некоторое время.
Вот еще несколько средств, которые помогут избавиться от назойливого дверного скрипа: хозяйственное мыло, силиконовая смазка или спрей и даже вазелин. Но помните, что это всего лишь полумера, которая отсрочит покупку специальной химии.
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