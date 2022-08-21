Как отличить качественный мёд от подделки

Сегодня на рынке, к сожалению, немало подделок мёда. Появляются они потому, что такой товар более выгоден, кроме того, с помощью различных добавок продлевается жизнь мёда и улучшается его товарный вид.

Чтобы точно знать, едите ли вы качественный мёд, узнайте о признаках натуральности и домашних способах проверки.







Как правило, многие люди стремятся купить жидкий мёд, и именно здесь начинаются первые проблемы. Сохранить мёд жидким, в «товарном виде», длительное время очень сложно. Его придётся либо нагреть, из-за чего теряется большая часть полезных веществ, либо использовать какие-либо добавки. Жидким мёд сохраняется в среднем 2 месяца, а потом — густеет и даже засахаривается.

Кстати, засахаривание — натуральный процесс, который нельзя подделать сахарным сиропом. Если мёд засахарился, то это гарантия того, что он натуральный. Также, если на поверхности, в местах соприкосновения мёда с банкой, есть мелкие восковые вкрапления, то это также говорит о качестве и натуральности продукта.







Расслоенный же мёд, напротив, говорит о низком качестве. Это значит, что мёд, скорее всего, собрали слишком рано, когда он был ещё незрелый — мёд не был запечатан пчёлами в сотах. У такого мёда высокий процент влаги и недостаточная вязкость, а также иное, более низкое количество полезных веществ.

Произошло разделение мёда на жидкую часть, которая уже никогда не засахарится, и твёрдую. О качестве такого мёда и говорить не приходится.Попробуйте мёд — натуральный продукт вызовет лёгкое жжение в горле. Если вы чувствуете привкус жжёной карамели, то этот мёд уже нагревали. Качественный, зрелый мёд, если его подчерпнуть ложкой, будет стекать обратно в посуду ровной, неразрывной струйкой, образуя горку. Именно такой мёд долго простоит, не портясь. Если вы хотите, чтобы мёд оставался как можно дольше жидким, то храните его в более тёплом помещении.Добавив ложку натурального мёда в чай, вы заметите, что цвет напитка изменился в сторону более тёмного. Это также говорит о натуральности продукта. Подделка выдаст себя тем, что чай совершенно не изменит своего цвета — будто бы добавили сахарный сироп.Определить качественный мёд можно ещё и по весу. Отдельно поставьте на выключенные весы пустую банку, включите весы, а затем, вместо пустой банки, поставьте банку с мёдом. Литр натурального мёда весит 1,4-1,5 кг. Меньший вес говорит либо о некачественном товаре, либо о подделке.Оценить, натуральный ли мёд вы купили, можно с помощью ложки и зажигалки. Наберите половину ложки мёда и нагрейте зажигалкой. В течение короткого времени натуральный мёд вскипит, появятся пузыри и лёгкий медовый аромат. Подделка же потемнеет и начнёт пахнуть жжёным сахаром.Капните немного мёда на салфетку или лист бумаги и оставьте на 10 минут. Натуральный мёд не оставляет «мокрого» пятна от излишней влаги. Он вязкий, его консистенция однородна. Если же через 10 минут вокруг капли образовалось «мокрое» пятно, это говорит о том, что мёд низкого качества, незрелый, с высоким количеством влаги. Такой мёд долго не простоит — в скором времени он забродит и испортится.Как проверить, есть ли в мёде добавки: крахмал, мука, патока, порошковый мел? Одним из способов является проверка йодом. Капните каплю йода в мёд. Если он поменяет цвет на голубой или синий, то в продукте есть крахмал, добавленный для густоты.Чтобы узнать, добавили ли в мёд мел, воспользуйтесь следующим способом. В полстакане воды хорошенько размешайте 1 ст. л. мёда и капните уксусную эссенцию. Если появилось характерное шипение и пузыри, значит, в мёд был добавлен мел.Чтобы узнать, добавили ли в мёд патоку, используйте нашатырный спирт. 2 ст. л. воды смешайте с 1 ст. л. мёда, сюда же добавьте пару капель нашатырного спирта. Если цвет изменился в сторону бурого, а также выпал осадок, то это значит, что производитель для удешевления добавил в мёд патоку — еду для пчёл. С помощью этих простых советов и методов вы наверняка узнаете, натуральный ли продукт находится перед вами!Подробнее о том, как проверить мёд на натуральность, смотрите в видео ниже: