10 древних черепов, которые приоткрыли завесу тайны над прошлым человечества

«Стена черепов».
Останки древних людей разбросаны по всему миру. Среди древних костей для археологов традиционно более всего привлекательны черепа, поскольку они могут предоставить бесценные данные о жизни людей в далеком прошлом, о неизвестных культурах и истории целых народов. В этом обзоре рассказ про десять древних черепов, которые стали для учёных знаковыми находками.
1. Странная изоляция
Находка из Мичоакана.
Ценными артефактами стали черепа, найденные в Мексике в трёх различных местах археологических раскопок. По оценкам специалистов, возраст находок - от 500 до 800 лет. Черепа из Соноры и Тланепантлы были очень похожи друг на друга, но находка из Мичоакана поразила ученых. Этот череп настолько отличался от других, что создалось впечатление о какой-то группе людей, которая развивалась изолированно в течение тысяч лет. При этом регион Мичоакана от соседних не отделял труднопроходимый ландшафт. Мичоакан также находился всего в 300 километрах от Тланепантлы. Но по какой-то причине группа Мичоакана не пересекалась со своими соседями, и у них развилась другая форма черепа.
Исследователи решили проверить человеческие останки периода, когда в Мексике впервые появились люди - около 10 тыс. лет назад. Черепа, найденные в Лагоа Санта, были настолько разными, что ученые предположили, что американский континент заселялся в несколько волн миграции, а группы людей развивались обособленно. Но почему они оставались генетически полностью обособленными на протяжении тысячелетий, и сегодня остаётся загадкой.
2. Череп из Манота
Уникальный череп из Манота.
В 2008 году команда при раскопке котлована в Мано на севере Израиля была обнаружена пещера, а в ней - уникальный череп, который считается бесценным для археологов. Он доказывает научное предложение о том, что современные люди покинули африканский континент примерно 60 000 - 70 000 лет назад. «Манот-1» - единственный современный человеческий череп, найденный за пределами Африки, относящийся к периоду времени приблизительно 60 000 - 50 000 лет назад. Этот фрагмент черепа принадлежал близкому родственнику людей, которые поселились в Европе.
Благодаря ему ученые смогли узнать, как выглядели первые европейцы. Их мозг был меньше (сегодня средний объем мозга составляет 1400 миллилитров, а у человека Манот он был 1100 миллилитров). Округлый выступ в задней части головы напоминает как древних европейцев, так и более свежие африканские окаменелости.
3. Жизнь после травм в XII - XVII века
Череп из Дании XII - XVII века.
В Средние века врачи при травмах черепа могли назначать разве что постельный режим. Даже если пациент выживал, то его будущее было довольно мрачным. Недавнее исследование (первое, в котором были использованы древние черепа для оценки риска смерти, связанного с проломами черепа) показало, что во время Средневековья люди которые выживали после травмы головы, жили недолго. Были проверены останки с трех датских кладбищ XII - XVII веков, которые были найденыс случайно во время строительства.
Для исследования были выбраны только мужчины, потому что у женщин почти не было ран головы. Также были отсеяны мужчины, которые умерли из-за нанесённых увечий. В итоге оказалось, что вероятность преждевременной смерти у людей, выживших после травмы черепа, была примерно в 6,2 раза выше, чем у прочих.
4. Коллекции голов
Коллекции голов Британии.
В истории Древнего Рима есть документальное подтверждение фактов, что в качестве трофеев римские воины отрубали врагам головы. В 1988 году удивительная находка доказала, что римляне применяли эту практику и в Британии. Первым доказательством подобного стали найденные в Лондоне 39 черепов. Что примечательно, они датировались вторым столетием нашей эры, когда Лондон переживал период мирного развития. Но черепа показали, что явно не все было гладко во время расцвета города.
В основном они принадлежали молодым взрослым мужчинам, и почти на всех них были следы жесточайших переломов лицевых костей, следы от резаных ран и признаки обезглавливания. Кем они были неизвестно, но можно предположить, что это были гладиаторы, преступники или же живые «трофеи» с какой-то битвы.
5. Ухо неандертальца у человека
Необычный череп.
Когда в Китае в 1979 году был найден череп, он, как установили ученые, принадлежал к позднему типу вымершего человека. Зубы и кости, найденные рядом, подтвердили то, что это уже был практически современный человек. Однако, недавно по поводу данного черепа, названного Xujiayao 15, выяснился любопытный факт. Когда его просканировали с помощью КТ-сканера, оказалось, что в человеческом черепе была структура внутреннего уха, которая считалась отличительным признаком неандертальцев.
Череп принадлежал кому-то, кто умер 100 000 лет назад и напоминал вполне современного человека. Открытие говорит о том, что история и биология были намного сложнее, чем считалось ранее.
6. «Арктическая леди»
Череп женщины с персидской внешностью из Сибири.
Антропологов уже давно интересует любое присутствие древнее человека в Арктике, потому что это опровергает ряд теорий. Рядом с рекой Горный Полуй находится некрополь Зеленый Яр, в котором были захоронены останки неизвестного общества рыбаков и охотников. В 36 могилах были погребены мужчины. Также были найдены могилы с детьми обоих полов. А вот женщин в захоронениях почему-то не было обнаружено.
В одной из могил находились останки с разрушенным тазом (т. е. было невозможно установить пол), но при этом на удивление хорошо сохранилась голова, которая мумифицировалась естественным путем. Это была женщина явно персидской внешности, и что она делала в Сибири — неизвестно, равно как и то, почему это была единственная взрослая женщина в поселении.
7. Судьба ханаанцев
Захоронения ханаанцев в Ливане.
По легенде, Бог приказал израильтянам уничтожить народность эпохи бронзового века, известную как ханаанцы, но израильтяне, судя по всему, сделать это не смогли. Новые доказательства ДНК подтверждают, что ханаанцы все еще живы. 3000-4000 лет назад они жили на территории нынешних Иордании, Сирии, Израиля и Ливана. Генетики сосредоточились на захоронениях ханаанцев в Ливане и извлекли ДНК из нескольких черепов. Затем они сравнили полученный геном с современными ливанцами.
Поскольку регион стал свидетелем многих завоеваний и переселений новых народов со времен бронзового века , ученые ожидали, что генетических связей почти не будет. Однако, результаты показали, что у современных ливанцев геном более чем с 90 процентов совпадает с древними ханаанцами.
8. «Элитный ребенок»
Могила 1000-летнего младенца.
Другая находка может помочь исследователям узнать больше о загадочных людях, которые когда-то населяли Арктику. Одинокая могила младенца, умершего 1000 лет назад, была обнаружена случайно, когда ураган сорвал верхний слой почвы. Сначала нашли медную чашу из Персии. Затем под ней обнаружились фрагменты черепа ребенка возраста до 3 лет. Археологи затрудняются понять, почему его похоронили в месте, где нет других могил. Но предметы, найденные в могиле, показали, что семья ребенка была очень богатой.
В дополнение к завезенной из Персии также были найдены меховая одежда, декоративная рукоятка ножа и чехол-ножны для него, керамика и кольцо. Исследователи пытаются выяснить, откуда родом были родители и почему они перебрались на негостеприимный полуостров Гыдан, где было обнаружено захоронение.
9. Культ Гебекли Тепе
Храмовый комплекс Гебекли Тепе.
Знаменитый храмовый комплекс эпохи каменного века в Турции, Гебекли Тепе, который считается самым древним храмом в мире. Археологи до сих пор исследуют эти руины, которые могут поведать о сложной культуре охотников-собирателей. Недавно был обнаружен еще интригующий момент относительно ритуалов, которые проводились в Гебекли Тепе. Оказалось, что здесь для каких-то целей использовали подвешенные черепа. Эта теория появилась, когда при раскопках обнаружили три части черепа возрастом 7 000 - 10 000 лет.
В одном из них была просверлена дыра, а на всех троих была уникальная резьба, сделанная кремневым инструментом. К другим артефактам, демонстрирующим то, что в Гебекли Тепе был какой-то культ, связанный с обезглавливанием, относятся безголовая человеческая статуя, изображение головы, преподносимой в качестве дара, каменные черепа и безголовая фигура на столбе.
10. Женщины в «Стене черепов»
«Стена черепов» (Huey Tzompantli).
В 1521 году испанское завоевание поглотило Мексику. Конкистадор Андрес де Тапиа описал ужасную картину, с которой он столкнулся в месте, названном позже Huey Tzompantli. Там конкистадоры убедились, что ацтеки практикуют жертвоприношения. Де Тапиа описал здания, сделанные из тысяч человеческих черепов, которые находились в столице Теночтитлан (сегодня на ее месте находится Мехико). В 2017 году археологи работали над раскопками храма в Теночтитлане, когда нашли следы «Стены черепов». Это была только одна башня, но при частичных раскопках насчитали целых 676 черепов в 6-метровом здании.
Еще больший сюрприз проследовал дальше, когда были изучены эти черепа. Историки, которые были современниками Тапиа, описывали «Стену черепов» и другие подобные места, как сооружения, которые делали ацтеки и другие мезоамериканцы, чтобы показать головы вражеских воинов, принесенных в жертву. Но в найденной башне были также черепа женщин и детей. Это явно предполагает, что ритуалы жертвоприношения ацтеков были более сложными, чем предполагалось первоначально.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии