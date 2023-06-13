Неженские профессии

Есть такие профессии, которые традиционно считаются неженскими.









1. Спасатель из Фрязино под Москвой. (Фото Kirill Kudryavtsev):







2. Неженское это дело – тягать штангу, Багдад, Ирак. (Фото Ahmad al-Rubaye):







3. Суровая полицейская в Пешаваре, Пакистан. (Фото Abdul Majeed):







4. Президент футбольного клуба – еще одна профессия, которая не сильно ассоциируется с женщинами. Испания.







5. Пилот португальской авиакомпании. (Фото Patricia de Melo Moreira):







6. Пограничный патруль Департамента юстиции, служба иммиграции и натурализации. Вашингтон, США, (Фото Saul Loeb):







7. С этой мадам лучше не связываться, она – профессиональный боксер, Найроби, Кения. (Фото Patricia Esteve):







8. Самый молодой в мире капитан-женщина Боинга 777 из Индии. 31 год. Кстати, не забудьте почитать “Девушка в 23 года стала пилотом Аэрофлота”. (Фото Chandan Khanna):







9. Шеф-повар – тоже больше ассоциируется с мужским делом. Город Махбул недалеко от Кувейта. (Фото Yasser al-Zayyat):







10. В каждом штате и территории Австралии есть собственная Аварийная служба штата. Сидней, Австралия. (Фото Peter Parks):







11. Автослесарь в автомастерской к северо-востоку от Бейрута. (Фото Joseph Eid):







12. На страже военного лагеря на севере Ирака. (Фото Safin Hamed):







13. Профессиональный рестлер из Мехико, Мексика. (Фото Omar Torres):







14. Национальная чемпионка по боксу из Пакистана. (Фото Asif HassanPhoto):







15. Боец ММА (смешанные боевые искусства) из Южной Африки. (Фото Gulshan Khan):







16. Испанский легионер на военной базе. (Фото Jorge Guerrero):







17. Женщина-пожарный из Токио, Япония. (Фото Kazuhiro Nogi):







18. Машинист локомотивов на окраине Панама-Сити. (Фото Rodrigo Arangua):







19. Плотник в мастерской в центре Каира, Египет. (Фото Khaled Desouki):







20. Надзиратель в тюрьме в Сан-Сальвадоре. (Фото Marvin Recinos):







21. Скорая помощь на мотоцикле, Лахор. (Фото Arif Ali):







22. Держатель мясной лавки из штата Пенсильвания. (Фото Dominick Reuter):







23. Работник в тюрьме в Зимбабве. (Фото Zinyange Auntony):







24. Сомалийский футбольный тренер. (Фото Mustafa Saeed):







25. Тореадор из Испании. (Фото Cristina Quicler):







И и как, неженские это профессии, или очень даже?



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