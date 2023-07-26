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Америка 1960-х в объективе классика уличной фотографии Гарри Виногранда


Знаменитые работы классика уличного фотоискусства.

Знаменитые работы классика уличного фотоискусства.

Гарри Виногранд – легенда американской фотографии. Он родился в Бронксе в 1928 году в семье еврейских иммигрантом из Восточной Европы. В истории фотографии он вошёл тем, что сумел запечатлеть Америку в по-настоящему знаковое для этой страны время – в 1960-70-е годы. Именно в это время в стране активно проводились демонстрации, люди с интересом заниматься творчеством, а звёзд можно было увидеть не только на светских раутах. На его счету сотни ставших знаковыми снимков, и в этом обзоре некоторые из них.

1. Очаровательная девушка на велосипеде


Известная фотография из серии «Женщины прекрасны». США, 1969 год.

Известная фотография из серии «Женщины прекрасны». США, 1969 год.

 

2. Выступление Джона Фицджеральда Кеннеди


Торжественное выступление 35-го президента США.

Торжественное выступление 35-го президента США.

 

3. Остановка общественного транспорта


Автобусная остановка в центре Нью-Йорка. США, 1963 год.

Автобусная остановка в центре Нью-Йорка. США, 1963 год.

 

4. Итан и Лаура


Фотография гения портретной и уличной фотографии.

Фотография гения портретной и уличной фотографии.

 

5. «Добро пожаловать в Калифорнию!»


Долгожданная встреча в международном аэропорту Лос-Анджелеса. США, 1964 год.

Долгожданная встреча в международном аэропорту Лос-Анджелеса. США, 1964 год.

 

6. Теплая и непринужденная атмосфера


Девушка загорает на территории знаменитого отеля Беверли Хилтон.

Девушка загорает на территории знаменитого отеля Беверли Хилтон.

 

7. Джеки Робинсон


Первый темнокожий игрок в Главной лиге бейсбола в XX веке.

Первый темнокожий игрок в Главной лиге бейсбола в XX веке.

 

8. Путешествие по одной из главных магистралей в Нью-Йорке


Поездка по Парк-авеню. США, Нью-Йорк, 1959 год.

Поездка по Парк-авеню. США, Нью-Йорк, 1959 год.

 

9. Пилоты и стюардессы


Экипаж в ожидании рейса в международном аэропорту Лос-Анджелеса. США, 1964 год.

Экипаж в ожидании рейса в международном аэропорту Лос-Анджелеса. США, 1964 год.

 

10. Популярный ночной клуб Манхэттена


Гости в ночном клубе El Morocco. США, 1955 год.

Гости в ночном клубе El Morocco. США, 1955 год.

 

11. Вечеринка в музее


Танцы в Нью-Йоркском музее современного искусства. США, 1969 год.

Танцы в Нью-Йоркском музее современного искусства. США, 1969 год.

 

12. Жаркое лето


Купание в фонтане. США, 1970 год.

Купание в фонтане. США, 1970 год.

 

13. Американский кинорежиссёр и актёр


Знаменитый режиссёр Джон Хьюстон на съемках фильма «Энни» в 1981 году.

Знаменитый режиссёр Джон Хьюстон на съемках фильма «Энни» в 1981 году.

 

14. Демонстрация против войны


Мирная демонстрация. США, Нью-Йорк, Центральный парк, 1969 год.

Мирная демонстрация. США, Нью-Йорк, Центральный парк, 1969 год.

 

15. Фотосессия с тюленями


Зоопарк Центрального парка. США, Нью-Йорк, 1963 год.

Зоопарк Центрального парка. США, Нью-Йорк, 1963 год.

 

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Америка 1960-х в объективе классика уличной фотографии Гарри Виногранда

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Америка 1960-х в объективе классика уличной фотографии Гарри ВинограндаПодписаться на мой Instagram
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