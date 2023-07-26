Америка 1960-х в объективе классика уличной фотографии Гарри Виногранда

Знаменитые работы классика уличного фотоискусства.
Гарри Виногранд – легенда американской фотографии. Он родился в Бронксе в 1928 году в семье еврейских иммигрантом из Восточной Европы. В истории фотографии он вошёл тем, что сумел запечатлеть Америку в по-настоящему знаковое для этой страны время – в 1960-70-е годы. Именно в это время в стране активно проводились демонстрации, люди с интересом заниматься творчеством, а звёзд можно было увидеть не только на светских раутах. На его счету сотни ставших знаковыми снимков, и в этом обзоре некоторые из них.
1. Очаровательная девушка на велосипеде
Известная фотография из серии «Женщины прекрасны». США, 1969 год.
2. Выступление Джона Фицджеральда Кеннеди
Торжественное выступление 35-го президента США.
3. Остановка общественного транспорта
Автобусная остановка в центре Нью-Йорка. США, 1963 год.
4. Итан и Лаура
Фотография гения портретной и уличной фотографии.
5. «Добро пожаловать в Калифорнию!»
Долгожданная встреча в международном аэропорту Лос-Анджелеса. США, 1964 год.
6. Теплая и непринужденная атмосфера
Девушка загорает на территории знаменитого отеля Беверли Хилтон.
7. Джеки Робинсон
Первый темнокожий игрок в Главной лиге бейсбола в XX веке.
8. Путешествие по одной из главных магистралей в Нью-Йорке
Поездка по Парк-авеню. США, Нью-Йорк, 1959 год.
9. Пилоты и стюардессы
Экипаж в ожидании рейса в международном аэропорту Лос-Анджелеса. США, 1964 год.
10. Популярный ночной клуб Манхэттена
Гости в ночном клубе El Morocco. США, 1955 год.
11. Вечеринка в музее
Танцы в Нью-Йоркском музее современного искусства. США, 1969 год.
12. Жаркое лето
Купание в фонтане. США, 1970 год.
13. Американский кинорежиссёр и актёр
Знаменитый режиссёр Джон Хьюстон на съемках фильма «Энни» в 1981 году.
14. Демонстрация против войны
Мирная демонстрация. США, Нью-Йорк, Центральный парк, 1969 год.
15. Фотосессия с тюленями
Зоопарк Центрального парка. США, Нью-Йорк, 1963 год.
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