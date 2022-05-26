Трое в постели

Сексуальные фантазии у всех разные. Некоторые сходят с ума от армейской униформы и не могут представить своего партнера или партнершу без нее во время полового акта, другие не могут жить без ролевых игр. Как известно, на вкус и цвет все игрушки для взрослых разные. Но что делать, если партнер предлагает попробовать секс втроем? Стоит задуматься? Или пропустить его слова мимо ушей?
Многие девушки просто впадают в кататонический ступор, когда слышат от своей второй половинки такое предложение. Дорогие дамы, для начала не накручивайте себя. Практически каждый мужчина мечтает о том, что в его постели будут две девушки.
Фантазируют все
Начнем мы с признания о том, что фантазируют все. Даже те, кто клятвенно доказывает, что никогда и ни за что. Не верьте им. Они тоже фантазируют. Секс втроем – это зачастую больше мужская фантазия, но дорогие женщины, давайте вы не будете лукавить и признаетесь честно, что тоже задумывались над этим вариантом.
У большинства людей такая затея может так и остаться в мечтах и планах, но есть те, кто реально пробует и получает от этого исключительно положительные эмоции. Как говорится, пока не пощупаешь, то, не поверишь. Итак, как быть, если ваш молодой человек плавно дал вам понять, что он хочет попробовать такой вид секса?
Хорошенько все обдумайте
Первый аспект – перестаньте думать, что ваш любимый человек к вам охладел. Возможно, это действительно его тайная сексуальная фантазия, которую он хочет воплотить именно с вами. Почему это привлекает мужчин? Большинство сексологов сходятся во мнении, что мужчинам в такой сексуальной утехе нравится чувствовать власть и вседозволенность. Лишь они контролируют ситуацию и направляют ее туда, куда им нужно. Поэтому не паникуйте и не накручивайте себя.
Второй аспект – это доверие. Доверяете ли вы своему мужчине настолько, чтобы впустить в свою постель кого-то третьего? Конечно, помимо удовольствия большинство женщин могут испытывать жуткую ревность, поэтому заранее обговорите все нюансы со своей второй половинкой.
Третий аспект заключается в удовольствии. К сожалению, по мнению большинства сексологов, многие женщины идут на поводу у своих мужчин и соглашаются на интим втроем исключительно для того, чтобы порадовать своего мужчину. Это совершенно неправильная позиция. Дорогие дамы, чтобы вы впоследствии не испытали глубочайшего разочарования, которое может закончиться депрессией, заранее хорошенько обдумайте этот шаг. Тоже касается и мужчин. Удовольствие вы можете получить, но после этого вы с легкостью рискуете заработать психологическую травму. Отношения могут сойти на нет, и вы начнете себя корить за то, что вовремя не отказались.
Четвертый аспект непосредственно относится к мужчинам. Если вы и ваша вторая половинка решились на такую любовную утеху, то вам необходимо заранее подготовиться в плане того, что ревности со стороны вашей женщины не избежать. Чувство того, что она считает вас своим, никто не отменял. Как только вы увидите нового человека, девушку, вы можете потерять голову и на время страсти забыть о своей второй половинке, целиком и полностью отдавшись новым ощущениям и новой даме. Осознавайте, что как бы вас не убеждали, что ревновать никто не будет, это не является правдой. Ревность всегда будет присутствовать. То же самое относится и к женщинам.
Пятый аспект – полная конфиденциальность. Никогда не соглашайтесь заниматься сексом втроем со знакомыми. Большинство пар делают одну из самых непоправимых ошибок, которая может повлечь за собой полнейший разрыв отношений. Не приглашайте в свою постель каких-либо подружек или же друзей. Секс вам может быть и понравится, но что будет дальше? В лучшем случае, вы все будете мило делать вид, что ничего не случилось, ну, а в худшем, поругавшись, вы можете поставить себя в неловкое положение, ведь предательство никто не отменял.
В заключение, хотелось бы сказать, что пробовать нечто новое и не совсем стандартное – это всегда риск. Не ведитесь на поводу у чувств, ведь они могут подвести вас. Если же вы уверены в своем партнере, и сами жаждите попробовать секс втроем, то желаем вам получить именно то удовольствие, о котором вы мечтаете.
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