Трое в постели

Сексуальные фантазии у всех разные. Некоторые сходят с ума от армейской униформы и не могут представить своего партнера или партнершу без нее во время полового акта, другие не могут жить без ролевых игр. Как известно, на вкус и цвет все игрушки для взрослых разные. Но что делать, если партнер предлагает попробовать секс втроем? Стоит задуматься? Или пропустить его слова мимо ушей?







Многие девушки просто впадают в кататонический ступор, когда слышат от своей второй половинки такое предложение. Дорогие дамы, для начала не накручивайте себя. Практически каждый мужчина мечтает о том, что в его постели будут две девушки.



Фантазируют все

Хорошенько все обдумайте