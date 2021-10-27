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«Гаджеты» наших прабабушек: для чего нужны мутовка, рубель и валёк


У прабабушек тоже были бытовые «гаджеты».

У прабабушек тоже были бытовые «гаджеты».

 

Агата Кристи уверяла: «Лучшее время для планирования книги – это когда вы готовите еду». Сложно не согласиться: даже современной женщине приходится столько времени тратить на домашнюю рутинную работу, что порой хочется кого-нибудь... сделать жертвой детективной новеллы. И это при наличии облегчающих труд домохозяйки чистящих / моющих средств и бытовой техники! А ведь нашим прабабушкам и прапрабабушкам было гораздо тяжелее, хотя даже в далёком прошлом у женщины были приспособления для облегчения домашнего труда. Данный материал посвящается «старинным гаджетам» и не менее старинным «лайфхакам».


1. Что может быть страшнее стирки, или Конь с вальком в помощь


Опять стирка?! Только не это!!!

Опять стирка?! Только не это!!!

 

«Опять вещей в корзине для стирки насобиралось…», – обречённо констатирует факт современная женщина. Нытьё от хорошей жизни? Но ведь даже 10 минут на распределение грязных вещей для «загрузок» по цвету и рекомендуемому режиму стирки, а затем ещё полчаса на «выгрузку» и развешивание 20 пар носков и прочей бельевой мелочи – это драгоценное время и силы и без того уставшей от «многовекторности» домашних обязанностей женщины. А сколько времени тратили на стирку наши прабабушки?

Валёк – «бита» для белья


Живописцы подтверждают: «бабу постарила» стирка... (Э. Н. Ярнефельт «День стирки»; А. А. Осмеркин «Прачка»)

Живописцы подтверждают: «бабу постарила» стирка... (Э. Н. Ярнефельт «День стирки»; А. А. Осмеркин «Прачка»)

 

«Совсем не варило бабу постарило, а возня с грязными сорочками и портками...», – говаривали на Руси. Утверждение, по мнению автора Novate.ru, спорное, но с долей истины. Несмотря на использование «старинной бытовой химии» (например, щёлока – едкого раствора золы для замачивания белья), стирка была невероятно трудоёмким процессом, требовавшим от женщины как минимум выносливости. Слово «прачка», кстати, – от глагола «прать» («колотить, жать, давить, переть, отжимать, выдавливать»).
Пральный валёк не давал грязи шанса, а женщинам – отдыха.

Пральный валёк не давал грязи шанса, а женщинам – отдыха.

 

Основным «гаджетом» наших прабабушек был так называемый «пральный (то есть «стиральный») валёк» (один из диалектных вариантов – «прач») – деревянный плоский брусок для «катания» и «битья» белья. Валёк «выдавливал», «выбивал» из ткани «продукты жизнедеятельности». Эта привычная для женщин прошлых веков процедура была весьма энергозатратной и требовала изрядной физической силы. Забавный факт: в 19 веке женщин лёгкого поведения в качестве наказания заставляли работать в прачечных.

Бочка: в шаге от стиральной машины активаторного типа


Бочка – бабушка стиральной машины активаторного типа.

Бочка – бабушка стиральной машины активаторного типа.

 

Странно, что это устройство не приобрело широкую популярность: конструкция для стирки в виде бочки на горизонтальной оси практически в одном шаге от стиральной машины активаторного типа.
Катящаяся бочка создавала обильную мыльную пену внутри.

Катящаяся бочка создавала обильную мыльную пену внутри.

 

В мыльной воде бельё крутилось и отстирывалось очевидно лучше, чем методом «битья». Единственный, но существенный минус устройства – необходимость вручную приводить в движение такой «барабан».
Ослик – лучшая прачка!

Ослик – лучшая прачка!

 

Наиболее разумные и находчивые использовали животных в качестве помощников: ослик, например, ходил по кругу с бочкой, в которой мыльный раствор очищал одежду, не повреждая ткань. В середине 19 века один калифорнийский золотоискатель придумал устройство для стирки большой партии белья, которое приводилось в движение десятью запряжёнными мулами. Правда, количество рубашек, которые можно было единовременно постирать (примерно полтора десятка или полторы дюжины), не впечатляет: на каждого мула по две рубашки – это как-то несерьёзно.

Способ моряков: лень = прогресс


Всё, что нужно было отмыть до блеска, моряки бросали за борт.

Всё, что нужно было отмыть до блеска, моряки бросали за борт.

 

Что делают моряки дальнего плаванья без женщин? Стирают бельё сами! А поскольку ни один приличный мужчина не станет напрягаться сверх минимальной надобности, «моряцкий» способ стирки весьма прост и надёжен. Нет жены – есть вода: грязную одежду (в некоторых источниках добавляют «намыленную», но что-то автора Novate.ru берут сомнения насчёт данного этапа) на верёвке выбрасывали за борт и ждали, пока «потрепыхавшееся» в пучине морской бельишко очистится от бытовых загрязнений.
Лень – двигатель прогресса. И всё чистенько без усилий!

Лень – двигатель прогресса. И всё чистенько без усилий!

 

Речникам повезло ещё больше: после подобной «стирки» в пресной воде никаких дополнительных манипуляций не требовалось. Существовало такое понятие (в основном в диалектах), как «сухоперка» – это стирка без моющих средств, а также предмет одежды (чаще всего рубаха), не требующий тщательной стирки.

2. Рубель: глажка белья – дело накачанных женщин


Рубель и скалка вместо утюга.

Рубель и скалка вместо утюга.

 

О неподъёмном чугунном утюге с углями внутри рассказано-перерассказано. А вот до появления утюга способ глажения был гораздо более экзотичный – механический. Выстиранную и высушенную вещь аккуратно накручивали на специальную скалку, а затем, положив на свёрток рубель (он же «валёк», только гладильный), «катали» его по ровной жёсткой поверхности с максимально сильным нажимом. Ребристая поверхность рубеля (прямоугольной доски с закруглёнными зарубками на рабочей поверхности и рукояткой) разминала жёсткую после стирки ткань и разглаживала «морщины».
Рубель – изысканный подарок для девки на выданье.

Рубель – изысканный подарок для девки на выданье.

 

Рубель часто украшали замысловатыми узорами и преподносили в качестве подарка. Так, завидный жених вполне мог подарить рубель красавице на выданье (вырезав в дополнение к узору инициалы девушки), а заодно и проверить будущую хозяйку на «годность». «Декоративно-утилитарные» вариации рубеля часто намеренно изготавливались похожими на женский силуэт: утолщённый конец рукоятки напоминал голову, а рабочая часть – туловище.

3. Мутовка – миксер энергичных прабабушек


Мутовка – прототип миксера… Но способна и посоревноваться с ним, если нет электричества.

Мутовка – прототип миксера… Но способна и посоревноваться с ним, если нет электричества.

 

С помощью этого незамысловатого «гаджета» можно было идеально перемешать продукты и даже взбить различные смеси. Название «мутовка» – от глагола «мутить», т.е. «мешать». Палочка с 4–5 «рожками» на конце – прототип венчика и миксера – не требовала особых навыков в использовании: мутовку вертикально погружали в ёмкость, а затем верхнюю часть интенсивно крутили, зажав между ладонями. При определённой сноровке белки можно было взбить не хуже, чем миксером.
Мутовки – худший враг деревьев?..

Мутовки – худший враг деревьев?..

 

Кстати, мутовку сделать было очень просто – сама природа подарила идею. Фрагмент тонкого ствола сосны или ели с мутовчатым расположением (т. е. на одной высоте) отходящих в разные стороны веточек – это уже практически готовая мутовка. Боковые веточки укорачивались до 3–5 сантиметров, рукоятка шлифовалась, чтобы не травмировать ладони. И можно мутить пироги!

4. Голик-деркач – «отдраиватель» полов


Чтобы у хозяйки всегда был чистый пол, заготовим голики-деркачи.

Чтобы у хозяйки всегда был чистый пол, заготовим голики-деркачи.

 

До рождения спасителя бабушек Мистера Пропера для очистки полов использовали «голик», или «деркач» – старый веник из веток без листьев. Поскольку в старину полы были некрашеными (хорошо, если вообще были!), грязь постепенно въедалась в древесину, и простого выметания сора было недостаточно. В таких случаях старый голик использовали в качестве наждака для очищения пола от въевшейся грязи. Самый необременительный способ – катать по полу ногой, предварительно бросив под голик-деркач дресву (крупный песок или мелкий щебень).

5. Семейство Тыквенные – поставщик посудных «ёршиков»


Листья тыквы, кабачка, огурца – эффективный «ёршик» для посуды.

Листья тыквы, кабачка, огурца – эффективный «ёршик» для посуды.

 

Никто не любит отмывать ёмкости с нешироким горлышком (банки, кувшины, бутылки, вазы): даже специальный ёршик справляется не на 5+. А вот прабабушки знали «лайфхак» и не «запаривались»: в грязную ёмкость клали листья тыквы / кабачка / огуречные и т. п. (то есть использовали растения, у которых листья жёсткие, с колючими «ворсинками»), заливали водой и интенсивно взбалтывали. Автор Novate.ru вряд ли поверил бы в эффективность подобной чистки, если бы на его глазах 5-литровая пластиковая бутыль со стенками, потемневшими от воды из дачной колонки, не очистилась с помощью листьев кабачка за 10 секунд.

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«Гаджеты» наших прабабушек: для чего нужны мутовка, рубель и валёк

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«Гаджеты» наших прабабушек: для чего нужны мутовка, рубель и валёкПодписаться на мой Instagram
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