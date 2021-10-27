«Гаджеты» наших прабабушек: для чего нужны мутовка, рубель и валёк

У прабабушек тоже были бытовые «гаджеты».
Агата Кристи уверяла: «Лучшее время для планирования книги – это когда вы готовите еду». Сложно не согласиться: даже современной женщине приходится столько времени тратить на домашнюю рутинную работу, что порой хочется кого-нибудь... сделать жертвой детективной новеллы. И это при наличии облегчающих труд домохозяйки чистящих / моющих средств и бытовой техники! А ведь нашим прабабушкам и прапрабабушкам было гораздо тяжелее, хотя даже в далёком прошлом у женщины были приспособления для облегчения домашнего труда. Данный материал посвящается «старинным гаджетам» и не менее старинным «лайфхакам».
1. Что может быть страшнее стирки, или Конь с вальком в помощь
Опять стирка?! Только не это!!!
«Опять вещей в корзине для стирки насобиралось…», – обречённо констатирует факт современная женщина. Нытьё от хорошей жизни? Но ведь даже 10 минут на распределение грязных вещей для «загрузок» по цвету и рекомендуемому режиму стирки, а затем ещё полчаса на «выгрузку» и развешивание 20 пар носков и прочей бельевой мелочи – это драгоценное время и силы и без того уставшей от «многовекторности» домашних обязанностей женщины. А сколько времени тратили на стирку наши прабабушки?
Валёк – «бита» для белья
Живописцы подтверждают: «бабу постарила» стирка... (Э. Н. Ярнефельт «День стирки»; А. А. Осмеркин «Прачка»)
«Совсем не варило бабу постарило, а возня с грязными сорочками и портками...», – говаривали на Руси. Утверждение, по мнению автора Novate.ru, спорное, но с долей истины. Несмотря на использование «старинной бытовой химии» (например, щёлока – едкого раствора золы для замачивания белья), стирка была невероятно трудоёмким процессом, требовавшим от женщины как минимум выносливости. Слово «прачка», кстати, – от глагола «прать» («колотить, жать, давить, переть, отжимать, выдавливать»).
Пральный валёк не давал грязи шанса, а женщинам – отдыха.
Основным «гаджетом» наших прабабушек был так называемый «пральный (то есть «стиральный») валёк» (один из диалектных вариантов – «прач») – деревянный плоский брусок для «катания» и «битья» белья. Валёк «выдавливал», «выбивал» из ткани «продукты жизнедеятельности». Эта привычная для женщин прошлых веков процедура была весьма энергозатратной и требовала изрядной физической силы. Забавный факт: в 19 веке женщин лёгкого поведения в качестве наказания заставляли работать в прачечных.
Бочка: в шаге от стиральной машины активаторного типа
Бочка – бабушка стиральной машины активаторного типа.
Странно, что это устройство не приобрело широкую популярность: конструкция для стирки в виде бочки на горизонтальной оси практически в одном шаге от стиральной машины активаторного типа.
Катящаяся бочка создавала обильную мыльную пену внутри.
В мыльной воде бельё крутилось и отстирывалось очевидно лучше, чем методом «битья». Единственный, но существенный минус устройства – необходимость вручную приводить в движение такой «барабан».
Ослик – лучшая прачка!
Наиболее разумные и находчивые использовали животных в качестве помощников: ослик, например, ходил по кругу с бочкой, в которой мыльный раствор очищал одежду, не повреждая ткань. В середине 19 века один калифорнийский золотоискатель придумал устройство для стирки большой партии белья, которое приводилось в движение десятью запряжёнными мулами. Правда, количество рубашек, которые можно было единовременно постирать (примерно полтора десятка или полторы дюжины), не впечатляет: на каждого мула по две рубашки – это как-то несерьёзно.
Способ моряков: лень = прогресс
Всё, что нужно было отмыть до блеска, моряки бросали за борт.
Что делают моряки дальнего плаванья без женщин? Стирают бельё сами! А поскольку ни один приличный мужчина не станет напрягаться сверх минимальной надобности, «моряцкий» способ стирки весьма прост и надёжен. Нет жены – есть вода: грязную одежду (в некоторых источниках добавляют «намыленную», но что-то автора Novate.ru берут сомнения насчёт данного этапа) на верёвке выбрасывали за борт и ждали, пока «потрепыхавшееся» в пучине морской бельишко очистится от бытовых загрязнений.
Лень – двигатель прогресса. И всё чистенько без усилий!
Речникам повезло ещё больше: после подобной «стирки» в пресной воде никаких дополнительных манипуляций не требовалось. Существовало такое понятие (в основном в диалектах), как «сухоперка» – это стирка без моющих средств, а также предмет одежды (чаще всего рубаха), не требующий тщательной стирки.
2. Рубель: глажка белья – дело накачанных женщин
Рубель и скалка вместо утюга.
О неподъёмном чугунном утюге с углями внутри рассказано-перерассказано. А вот до появления утюга способ глажения был гораздо более экзотичный – механический. Выстиранную и высушенную вещь аккуратно накручивали на специальную скалку, а затем, положив на свёрток рубель (он же «валёк», только гладильный), «катали» его по ровной жёсткой поверхности с максимально сильным нажимом. Ребристая поверхность рубеля (прямоугольной доски с закруглёнными зарубками на рабочей поверхности и рукояткой) разминала жёсткую после стирки ткань и разглаживала «морщины».
Рубель – изысканный подарок для девки на выданье.
Рубель часто украшали замысловатыми узорами и преподносили в качестве подарка. Так, завидный жених вполне мог подарить рубель красавице на выданье (вырезав в дополнение к узору инициалы девушки), а заодно и проверить будущую хозяйку на «годность». «Декоративно-утилитарные» вариации рубеля часто намеренно изготавливались похожими на женский силуэт: утолщённый конец рукоятки напоминал голову, а рабочая часть – туловище.
3. Мутовка – миксер энергичных прабабушек
Мутовка – прототип миксера… Но способна и посоревноваться с ним, если нет электричества.
С помощью этого незамысловатого «гаджета» можно было идеально перемешать продукты и даже взбить различные смеси. Название «мутовка» – от глагола «мутить», т.е. «мешать». Палочка с 4–5 «рожками» на конце – прототип венчика и миксера – не требовала особых навыков в использовании: мутовку вертикально погружали в ёмкость, а затем верхнюю часть интенсивно крутили, зажав между ладонями. При определённой сноровке белки можно было взбить не хуже, чем миксером.
Мутовки – худший враг деревьев?..
Кстати, мутовку сделать было очень просто – сама природа подарила идею. Фрагмент тонкого ствола сосны или ели с мутовчатым расположением (т. е. на одной высоте) отходящих в разные стороны веточек – это уже практически готовая мутовка. Боковые веточки укорачивались до 3–5 сантиметров, рукоятка шлифовалась, чтобы не травмировать ладони. И можно мутить пироги!
4. Голик-деркач – «отдраиватель» полов
Чтобы у хозяйки всегда был чистый пол, заготовим голики-деркачи.
До рождения спасителя бабушек Мистера Пропера для очистки полов использовали «голик», или «деркач» – старый веник из веток без листьев. Поскольку в старину полы были некрашеными (хорошо, если вообще были!), грязь постепенно въедалась в древесину, и простого выметания сора было недостаточно. В таких случаях старый голик использовали в качестве наждака для очищения пола от въевшейся грязи. Самый необременительный способ – катать по полу ногой, предварительно бросив под голик-деркач дресву (крупный песок или мелкий щебень).
5. Семейство Тыквенные – поставщик посудных «ёршиков»
Листья тыквы, кабачка, огурца – эффективный «ёршик» для посуды.
Никто не любит отмывать ёмкости с нешироким горлышком (банки, кувшины, бутылки, вазы): даже специальный ёршик справляется не на 5+. А вот прабабушки знали «лайфхак» и не «запаривались»: в грязную ёмкость клали листья тыквы / кабачка / огуречные и т. п. (то есть использовали растения, у которых листья жёсткие, с колючими «ворсинками»), заливали водой и интенсивно взбалтывали. Автор Novate.ru вряд ли поверил бы в эффективность подобной чистки, если бы на его глазах 5-литровая пластиковая бутыль со стенками, потемневшими от воды из дачной колонки, не очистилась с помощью листьев кабачка за 10 секунд.
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