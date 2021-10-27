«Гаджеты» наших прабабушек: для чего нужны мутовка, рубель и валёк

У прабабушек тоже были бытовые «гаджеты».

1. Что может быть страшнее стирки, или Конь с вальком в помощь

Опять стирка?! Только не это!!!

Валёк – «бита» для белья

Живописцы подтверждают: «бабу постарила» стирка... (Э. Н. Ярнефельт «День стирки»; А. А. Осмеркин «Прачка»)

Пральный валёк не давал грязи шанса, а женщинам – отдыха.

Бочка: в шаге от стиральной машины активаторного типа

Бочка – бабушка стиральной машины активаторного типа.

Катящаяся бочка создавала обильную мыльную пену внутри.

Ослик – лучшая прачка!

Способ моряков: лень = прогресс

Всё, что нужно было отмыть до блеска, моряки бросали за борт.

Лень – двигатель прогресса. И всё чистенько без усилий!

2. Рубель: глажка белья – дело накачанных женщин

Рубель и скалка вместо утюга.

Рубель – изысканный подарок для девки на выданье.

3. Мутовка – миксер энергичных прабабушек

Мутовка – прототип миксера… Но способна и посоревноваться с ним, если нет электричества.

Мутовки – худший враг деревьев?..

4. Голик-деркач – «отдраиватель» полов

Чтобы у хозяйки всегда был чистый пол, заготовим голики-деркачи.

5. Семейство Тыквенные – поставщик посудных «ёршиков»

Листья тыквы, кабачка, огурца – эффективный «ёршик» для посуды.