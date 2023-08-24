6 увлекательных книг, которые ломают стереотипы о школьных учителях

Жизнь учителя в вашем представлении выглядит стандартно? Вы думаете, что он живет в соответствии со школьным уставом и с педагогическим образованием. Его окружает бесконечная рутина подготовки к урокам, проверки домашних и контрольных работ учеников. Все как по шаблону, у всех одинаково, размеренно и однотипно. Это далеко не так! У нас подборка книг, которые кардинально изменят ваше мнение.
1. Тэцуко Куроянаги, «Тотто-тян, маленькая девочка у окна»
Тэцуко Куроянаги, «Тотто-тян, маленькая девочка у окна». / Фото:spblib.ru
Эту автобиографическую книгу написала Тэцуко Куроянаги. Сегодня в Японии она известная актриса и телеведущая. А могла бы остаться никому не известной, если бы не учитель. Динамичное действие сюжета наполнено юмором и самоиронией писательницы. Все описанные события происходят в ХХ веке.
По счастливой случайности, из за своего упрямого характера и не желания жить по системе «как все», главная героиня попадает в школу «Томоэ». Директор учебного заведения Сосаку Кобояси - автор специальной методики обучения. Учебные кабинеты располагаются в поезде, что вызывает бурный восторг и радость у учеников. Каждый ребенок занимает на уроке то место, где хотел бы сидеть в данный момент. Все это создает ощущение свободы действия.
В общении с детьми лежит принцип уважения и равноправия. Здесь нет четких расписаний. Школьник сам выбирает, с какого предмета ему начать день, а каким завершить. Если есть желание, одним предметом можно заниматься несколько уроков. Совместно с педагогами ребята много трудятся в огороде и в саду. Именно такой подход позволяет усвоить школьную программу даже тем, кто, по какой-то причине не смог сделать это в обычном классе.
Сосаку Кобояси стремится развивать в детях интерес ко всему окружающему миру, любовь к жизни и приключениям. Он учит не предметам, а творческому мышлению. Для этого часто побуждает учеников к проявлению фантазии и сочинительству. Стараниями директора школа «Томоэ» становится одним общим домом для взрослых и детей.
В такой атмосфере маленькая девочка, которая в обычной школе просто сидит у окна и не хочет учиться, здесь вырастает в яркую, всесторонне развитую личность.
2. Бел Кауфман, «Вверх по лестнице, ведущей вниз»
Бел Кауфман, «Вверх по лестнице, ведущей вниз». / Фото: lib-vuralsk.chel.muzkult.ru
Перед вами роман, созданный педагогом с многолетним стажем. Бел Кауфман учитель литературы Нью-Йоркской школы, внучка известного на весь мир писателя на идише Шолом –Алейхема. В книге, словно в личном дневнике, автор рассказывает о своем первом опыте преподавания, частично делится наблюдениями коллег. По сюжету Сильвия Баррет, после института, выходит работать в школу в отдаленном от центра районе.
В классе учатся подростки, все разные и не всегда дружелюбные. Погружаясь в проблемы каждого ученика Сильвия вдруг понимает, как это сложно, держать дистанцию и проявлять участие одновременно. Героине однажды в минуту отчаяния приходит на ум, что ее жизнь очень похожа на «хождение по канату», а продвижение в делах словно парадоксальная фраза «вверх по лестнице, ведущей вниз».
Чем больше она узнает о личных проблемах школьников, тем сложнее требовать от них знаний. Только искренняя вера в добро и справедливость Сильвии, огромное желание учителя поделиться своей любовью к предмету, помогает в самых сложных ситуациях.
3. Даниэль Пеннак, «Школьные страдания»
Даниэль Пеннак, «Школьные страдания». / Фото: bookscafe.net
Скажите, возможно ли начать учебу с двоек, но потом, благодаря учителю, закончить школу с отличием? Эту книгу написал такой человек. Даниель Пенак был из числа неуспевающих учеников, но стал известным писателем и педагогом. Он создал собственную систему повышения грамотности, открыл ряд нетрадиционных способов как увлечь учебой.
На страницах своего романа автор делится собственными «школьными страданиями» и выдвигает ряд предложений, адресованных родителям таких же детей, каким был он. Французскому писателю удается совместить художественное повествование с практическими советами, обрамляя все здоровым житейским юмором
А начинается повествование с интересного вопроса : почему маленькие дети, которые еще ничему плохому не научились, вдруг становятся изгоями сначала в школе, а потом и в обществе в целом?
3. Евгений Бунимович, «Девятый класс. Вторая школа»
Евгений Бунимович, «Девятый класс. Вторая школа». / Фото: www.litres.ru
На страницах этого издания опубликован цикл зарисовок о необычных уроках, нестандартных способах преподавания во второй физико – математической московской школе. Это своего рода художественное признание в любви своим учителям и одноклассникам от автора, человека, которого сегодня можно назвать гением. И конечно же рассказ о том, какой должна быть современная школа и кого по праву мы можем называть настоящим педагогом.
Эту книгу написал заслуженный учитель России, известный писатель, поэт, публицист, общественный деятель. Его талант был отмечен многими престижными наградами, включая премию Москвы в области литературы и искусства, премию Союза журналистов России и премию Правительства РФ в области образования.
Евгений Бунимович создал множество поэтических сборников, разработал учебные пособия по математическим наукам, написал ряд научных статей. Он принимал участие в фестивалях поэзии в ряде стран, в том числе Франции, Китае, США. Его публикуют на разных языках.
Кроме того, ему присуждено звание кавалера французского ордена Академических пальмовых ветвей, что свидетельствует о признании его таланта за пределами России.
4. Марина Аромштам, «Когда отдыхают ангелы»
Марина Аромштам, «Когда отдыхают ангелы». / Фото: uz.wildberries.ru
Эта история так же создана педагогом со стажем. В ней две главные героини: Марина Семеновна, известной как Марсём, прогрессивной и демократичной учительницы младших классов, и Алина, девочка, которая не смогла учиться в обычном классе. Марсём – поклонница Януша Корчака.
Поэтому на своих уроках знания преподносит в необычной форме. Её школьники «сражаются с драконом Дрэгоном»,«проходят обряд посвящения в рыцари», участвуют в настоящем балу. В результате – сто процентная успеваемость. Скажите такое не бывает? Читайте внимательно и удивляйтесь вместе со мной!
5. Луис Сашар, "Мальчик с последней парты"
Луис Сашар, "Мальчик с последней парты". / Фото: nb.yanao.ru
Главный герой -ученик, Бредли Чокерс, двоечник с "камчатки" -последней парты. Он часто врет и противоречит сам себе, любит ввязываться в драки, вымогать деньги у других и угрожать девочкам и малышам. Его ненавидят все в классе, но мало кто задумывается о том, что чувствует этот ребенок.
Чокерс уверен, что он никому не нужен, и поэтому не нуждается в никакой помощи.
Однако, учитель и психолог Карла находит подход к Бредли и узнает, что внутри него есть особенный мир, который скрыт от окружающих. Мальчик рассказывает ей о своей вселенной с воображаемыми планетами и одиноким зеленым монстром. «Я не боюсь монстров», - говорит Карла и с этого момента все в жизни Чокерса начинает изменяться.
6. Рэнди Пауш, «Последняя лекция»
Рэнди Пауш, «Последняя лекция». / Фото: aldebaran.ru
Приходилось ли вам задуматься, о том, чтобы вы сделали, если бы вам сказали, что вы скоро умрете? Преподаватель со стажем, Рэнди Пауш, пишет последнюю лекцию для своих студентов. Он спешит рассказать о том, как стремительна и быстротечна жизнь. Нельзя разменивать свой день на мелочи и пустяки, не стоит откладывать мечты на потом. Каждая секунда нам дана для того, чтобы мы успели сделать кого-то счастливым.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии