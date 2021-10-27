Почему дети едят мел?

Бывало ли у вас такое, когда запах свежей побелки вызывает непреодолимое желание погрызть кусочек мела? А видели ли вы деток, которые с невероятным удовольствие грызут мел и не могут оторваться от этого «деликатеса»? Возможно, у вас растет такой малыш, который с радостью променяет шоколадную конфетку на кусочек белого или цветного мелка?
Задумывались ли вы когда-нибудь о причинах таких вкусовых предпочтений? Что делать, если ребенок готов закатить истерику лишь бы заполучить заветный кусочек мела?
Впервые столкнувшись с таким явлением, родители чаще всего просто посмеются, наблюдая за своим чадом. Последующие попытки, на которых может быть пойман ребенок, ставят перед родителями задачу в виде вопроса: что случилось, что мой сын/дочь проявляет такие странные гастрономические предпочтения. Что такое мел? В понимании родителя – это кальций. Если ребенок кушает мел (то есть, кальций), это означает, что его организм испытывает нехватку данного вещества. Что нужно сделать? Восполнить недостаток кальциесодержащими препаратами. Поэтому мама или папа отправляются в аптеку за пузырьком детских витамин с высоким содержанием кальция.
При этом мало кто из родителей задумывается о настоящих причинах такой неистовой любви к мелу.
Заметили, что ребенок стал активно кушать мел, при этом часто жалуется на усталость и сонливость. Наблюдаете бледность кожных покровов, малыш стал жаловаться на звон в ушах, «двигающиеся» предметы, частую головную боль – незамедлительно сдайте общий анализ крови. Если в полученных результатах будет отмечен заниженный гемоглобин, ребенка необходимо показать врачу, а также пересмотреть его рацион питания и режим дня. Таким детям просто необходимо много свежего воздуха. Независимо от погодных условий и времени года, прогулки на свежем воздухе должны быть ежедневно, а еще лучше, если они будут несколько раз в день.
Также важно пересмотреть рацион питания малыша. Сегодня стало модным питаться правильно. Если вы не готовы настолько радикально сменить свои взгляды на жизнь, то пересмотрите их хотя бы частично. В первую очередь, подумайте над раздельным питанием для вашего ребенка. Ведь некоторые продукты не стоит кушать вместе. Например, яйца, рыбу и мясо лучше употреблять отдельно от макаронных изделий, каш и даже хлеба. Дневной рацион ребенка должен быть богат на железосодержащие продукты питания: гречка, печень, телятина, гранат, киви, свекла, шпинат, яблоки и прочее.
Помните: бесконтрольное и чрезмерное поедание мела не только не принесет пользу детскому организму, но и способно вызвать плохое самочувствие, а также риск возникновения различных заболеваний. Ведь попадая в желудок, мел контактирует с кислотной средой и превращается в кашицу, которая напоминает гашенную известь, негативно влияющую на слизистую органов пищеварительной системы.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии