La Dimora de Metello — это необычный отель в Италии, расположенный в городе Матера (Matera), позволяющий почувствовать себя первобытным человеком… с той лишь разницей, что вы не будете лишены благ современной цивилизации.
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Необычный отель в Италии, высеченный в скале
La Dimora de Metello — это необычный отель в Италии, расположенный в городе Матера (Matera), позволяющий почувствовать себя первобытным человеком… с той лишь разницей, что вы не будете лишены благ современной цивилизации.
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