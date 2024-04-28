Необычный отель в Италии, высеченный в скале

La Dimora de Metello — это необычный отель в Италии, расположенный в городе Матера (Matera), позволяющий почувствовать себя первобытным человеком… с той лишь разницей, что вы не будете лишены благ современной цивилизации.



















































источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





