Как Кощей из «Слова пацана» оскорбил коллег по съёмкам: Почему Никита Кологривый не хочет смотреть с

Многогранность этого молодого актера с впечатляющей фильмографией предрекла ему успешную карьеру и зрительские симпатии. Свои внешние особенности и недостатки Никита Кологривый смог перевести в категорию достоинств. Он доказал, что харизма, талант и умение вертеться в жестоком мире шоу-бизнеса могут стать прочным подспорьем для человека, который хочет связать свою судьбу с искусством. О личной жизни, самых ярких ролях и скандальных высказываниях актера читайте в данном материале.
Детство и начало актерской карьеры
Никита Кологривый в детстве и в юности.
Никита Кологривый родился в Новосибирске 16 октября 1994 года в семье строителя. С детства мальчик занимался боксом и хотел связать свою жизнь с тренерской деятельностью. Эту идею поддерживал и его отец, который прошел афганскую войну и всегда мечтал, чтобы сын вырос настоящим мужчиной, который сможет постоять и за себя, и за других. Однако, дедушка Никиты уже тогда заметил артистизм внука, потому предложил ему пойти на курсы театрального мастерства. Никита с большой самоотдачей обучался на курсах, а позже его преподаватели отметили, что в мальчике есть актерские задатки.
В своей первой серьезной театральной постановке Кологривый поучаствовал в 2015 году. Это был спектакль «Остров сокровищ», премьера которого состоялась в Московском Губернском театре. Чуть позже молодой актер принял участие в таких постановках, как «Вишневый сад», «Алиса в стране чудес» и «Маугли». Во времена учебы в институте Никита также сыграл в спектакле «Тиль» в театре на Малой Бронной.
Особенности во внешности актера.
Изначально Кологривый поступил в Новосибирский театральный институт, но во время сессии на 1 курсе его выгнали из ВУЗа за плохое поведение. Несмотря на это Никите удалось восстановиться, окончить 2 курс, а после перевестись в московский ГИТИС, который он успешно закончил в 2018 году.
Примечательно, что в институте Кологривому не раз говорили, что внешность у него совсем не подходит для кинематографа. Его неровные крупные зубы получали много критики, многие советовали актеру поработать с улыбкой в стоматологическом кабинете, но Никита наотрез отказывался, так как считал свои зубы фишкой. Это же касается и больших, слегка оттопыренных ушей, из-за которых актер совсем не комплексует. Также в недавних интервью Никита признался, что у него есть косоглазие, которое многие не замечают, потому что Кологривый научился контролировать положение своих глаз в кадре.
Кинематограф и продюсерская жилка
Никита Кологривый в сериалах «Бендер: Начало» и «Игра на выживание».
В кинематографе Никита впервые проявил себя в 2016 году, сыграв эпизодическую роль в фильме «Пиджак». Затем последовали более громкие и значимые для актерской карьеры Кологривого проекты – кинолента «Жги», сериал «В клетке», где также сыграли Павел Прилучный и Владимир Епифанцев, блокбастер «Балканский рубеж» и сериал от ТНТ «Игра на выживание», в котором приняли участие Александра Бортич и Игорь Верник.
В ноябре 2020 года Кологривый, освоившись в актерской среде, решил углубиться в продюсерскую деятельность, которая давно его привлекала. Вместе с Дмитрием Карташовым Никита выпустил серию криминального комедийного сериала о мафии под названием «Большая империя». Кологривый не только сыграл роль в сериале, но и выступил в качестве одного из продюсеров и режиссеров проекта. Вся съемочная команда работала практически бесплатно, так как Карташов и Кологривый сформировали бюджет из собственных средств.
В 2021 году Никите предложили поучаствовать в съемках фильма «Бендер: Начало», и он сразу же согласился. Режиссер Игорь Зайцев, увидев Кологривого на кастинге, предложил ему попробовать себя в роли криминального авторитета Япончика. Молодой актер был в восторге от своего персонажа, потому сразу вжился в роль, которая и закрепилась за ним в фильме. В том же году Кологривый принял участие в популярном сериале «Пищеблок», в основу которого лег роман отечественного писателя Алексея Иванова.
Никита Кологривый в сериалах «Оффлайн» и «Черная весна».
Кологривый брался за самые разноплановые роли – от безбашенного подростка в сериале «Черная весна» до загадочного разработчика сайта для продажи запрещенных веществ в сериале «Оффлайн». Накапливая актерский опыт и проживая истории своих героев, Никита сумел отточить свое мастерство и зарекомендовать себя в кругах кинематографа, потому в последние годы его актерская карьера переживает небывалый взлет.
Еще больший интерес вызвала персона Кологривого, когда он появился в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» в роли главаря уличной группировки Кощея. Несмотря на небольшое количество экранного времени, предоставленное персонажу, он сумел завоевать симпатии миллионов зрителей. Жестокий, эгоистичный, несправедливый, но очень харизматичный герой стал визитной карточкой актера, что, как оказалось, сильно не понравилось самому Кологривому.
В одном из интервью Никита заявил, что сериал стал популярен только благодаря грамотным рекламным кампаниям, а сам по себе он слишком переоценен. Кроме того, по словам Кологривого, он не смотрел «Слово пацана» и не планирует это делать в дальнейшем. Свою же роль он назвал максимально легкой и сказал, что ему даже не пришлось играть, так что для его актерской практики участие в проекте было практически бесполезным.
Скандальные высказывания актера на различных интервью
Рузиль Минекаев, Леон Кемстач и Александра Бортич.
После всплеска славы Никита Кологривый стал часто давать интервью, которые уже успели вызвать неоднозначную реакцию не только у фанатов актера, но и у его коллег. Многие считают, что исполнитель роли Кощея слишком быстро «зазвездился», и теперь на всех смотрит свысока. Сам актер это всячески отрицает, но некоторые его высказывания говорят об обратном.
Так, например, в недавнем интервью Кологривый прошелся по своим коллегам Леону Кемстачу и Рузилю Минекаеву, которые тоже приняли участие в съемках «Слово пацана». По его мнению, эти начинающие актеры не настолько талантливы, насколько им приписывают. Никита заявил, что его коллеги справились со своими ролями только потому, что в них самих присутствуют пацанские замашки, которые так выгодно смотрелись в сериале. Он также добавил, что слабо верит в их дальнейшую успешную актерскую карьеру, ведь играть разноплановых персонажей, проживать их истории, грамотно перенимать черты их характера или, к примеру, углубляться в их профессию – это серьезное дело, с которым немногим дано справиться. Кологривый считает, что после спада ажиотажа вокруг сериала Кемстач и Минекаев будут забыты, как и сам проект.
Не отходя далеко от актерства, стоит упомянуть высказывание Никиты о том, что актерами должны становиться лишь те, кто получил высшее актерское образование. По его мнению, настоящий артист складывается из опыта, который приходит, когда тот погружается в конкурентную среду. Он привел в пример известную российскую актрису Александру Бортич, которую назвал просто симпатичной девушкой, намекнув на то, что свои роли она получала не самым честным путем. Бортич свою очередь поспешила прокомментировать нападки в свой адрес в социальных сетях. Девушка написала, что некоторым артистам лучше открывать рот только по заученному тексту, в свою очередь поклонники актрисы поддержали ее.
Кологривый на скандальном интервью и рэпер Big Baby Tape.
Кологривый также прошелся по музыкальным исполнителям, а именно, по рэперам. Он сказал, что люди, которые не хотят или не могут найти «нормальную» работу, непременно становятся рэперами. Никита возмутился тем, что два века назад люди писали более гениальные и значимые вещи, нежели сейчас. Он привел в пример стихи великого Лермонтова и сравнил его с популярным рэпером Big Baby Tape, в песнях которого нет ни смысла, ни даже нормального словарного запаса. Упомянутый исполнитель также не смог промолчать. Он посоветовал своим фанатам не забивать голову морализаторскими мнениями актеров второго плана.
Никита не обошел стороной даже собственных фанатов. Он возмутился, что многие люди хотят сделать с ним фото, просто чтобы выложить его в социальные сети. Кологривый сказал, что почти всегда отказывает поклонникам в совместных снимках, потому что не видит в этом смысла. Его возмущает, что в момент встречи фанаты не интересуются его жизнью, актерской карьерой или чем-то более интересным, нежели обычной фотографией, которая никак не поменяет их жизнь. Кроме того, в монологе Никита назвал своих фанаток «телками», что сильно оскорбило многих девушек.
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