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Интересные факты о молнии

Молнии — одно из самых красивых, величественных и, в то же время, опасных явлений природы.

Интересные факты о молнии

В год молния ударяет более 1.3 миллиарда раз, и от них погибают около 100 человек.

Гроза в Гаити, Порт-о-Пренс. (Фото Hector Retamal):

Интересные факты о молнии

2. Ток в разряде молнии достигает 10-20 тысяч ампер.

Кейптаун, Южная Африка. (Фото Mike Hutchings | Reuters):

Интересные факты о молнии

Средняя длина молнии 2,5 км, некоторые разряды простираются в атмосфере на расстояние до 20 км.

Молнии в океане, штат Флорида. (Фото Chris Kridler):

Интересные факты о молнии

От удара молнии человек теряет сознание, падает, часто останавливается дыхание и сердцебиение. На теле обычно можно обнаружить «метки тока», места входа и выхода электричества.

Молнии в штате Техас. (Фото Drew Angerer):

Интересные факты о молнии

Вероятность поражения молнией наземного объекта растет по мере увеличения его высоты. (Фото Jacci Ingham):

Интересные факты о молнии

Температура канала при главном разряде может превышать 25 000 °C. (Фото Jacci Ingham):

Интересные факты о молнии

(Фото Willoughby Owen):

Интересные факты о молнии

(Фото Jacci Ingham):

Интересные факты о молнии

Молнии в Стамбуле, Турция. (Фото Chris McGrath):

Интересные факты о молнии

Молнии в Австралии. (Фото Willoughby Owen):

Интересные факты о молнии

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