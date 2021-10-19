Молнии — одно из самых красивых, величественных и, в то же время, опасных явлений природы.
В год молния ударяет более 1.3 миллиарда раз, и от них погибают около 100 человек.
Гроза в Гаити, Порт-о-Пренс. (Фото Hector Retamal):
2. Ток в разряде молнии достигает 10-20 тысяч ампер.
Кейптаун, Южная Африка. (Фото Mike Hutchings | Reuters):
Средняя длина молнии 2,5 км, некоторые разряды простираются в атмосфере на расстояние до 20 км.
Молнии в океане, штат Флорида. (Фото Chris Kridler):
От удара молнии человек теряет сознание, падает, часто останавливается дыхание и сердцебиение. На теле обычно можно обнаружить «метки тока», места входа и выхода электричества.
Молнии в штате Техас. (Фото Drew Angerer):
Вероятность поражения молнией наземного объекта растет по мере увеличения его высоты. (Фото Jacci Ingham):
Температура канала при главном разряде может превышать 25 000 °C. (Фото Jacci Ingham):
(Фото Willoughby Owen):
(Фото Jacci Ingham):
Молнии в Стамбуле, Турция. (Фото Chris McGrath):
Молнии в Австралии. (Фото Willoughby Owen):
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Интересные факты о молнии
Молнии — одно из самых красивых, величественных и, в то же время, опасных явлений природы.
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