Как удалить жирное пятно с одежды

Дома помогают не только стены, но и стиральная машина, мыло, щетки, губки, порошки, химические обезжириватели. Однако порой неприятности с одеждой случаются, когда человека отделяют от привычных бытовых благ многие километры. Например, находясь на приморском курорте, он может уронить на сорочку мороженое или за обедом пролить на нее бульон.

Тогда нужно воспользоваться теми средствами, которые имеются в собственном чемодане и на пляже.песок, желательно из наиболее чистой прибрежной зоны, где не загорают отдыхающие;морская вода (можно набрать в литровую пластиковую бутылку и принести в отель);крем для бритья.1. Насыпать песок в какую-нибудь просторную емкость.2. Выдавить на него примерно двухсантиметровую полоску крема.3. Налить столько соленой воды, чтобы песочная гуща получилась не слишком мокрой, а просто очень влажной.4. Размешать массу пальцем либо зубочисткой, одновременно вспенивая крем.5. Густо намазать мыльно-песчаную смесь на пятно.6. Оставить самодельный пятновыводитель на загрязненном участке. По мере высыхания увлажнять.7. Через 3–5 часов прекратить процедуру смачивания. Высохшую субстанцию стряхнуть с рубашки (брюк, футболки – смотря что обрабатывалось).8. Промыть это место сначала под холодной, потом под теплой струей. Просушить на воздухе или феном – он есть в любой гостинице.ЭффектРезультат простых манипуляций – безупречная вещь, пригодная к носке.Ограничений по видам тканей нет. Главное – постараться апробировать предложенный метод в течение получаса после того, как было поставлено жирное пятно, хотя опыт доказывает, что и по истечении более длительного времени проблему легко решить.