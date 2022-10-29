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Как вырастить голубику из купленной в магазине

Вырастите рассаду черники из купленных ягод в магазине! Технология очень простая, а результат отличный и наглядный.

Как вырастить голубику из купленной в магазине

Выберите самые крупные ягоды черники, разрежьте пополам, залейте водой. Погружным блендером перебейте ягоды.

Как вырастить голубику из купленной в магазине

Слейте воду и мякоть. На дне останутся семена.

Как вырастить голубику из купленной в магазине

Переложите их на салфетку.

Как вырастить голубику из купленной в магазине

Конечно, можно высадить и половинки ягод черники, но результат будет намного хуже! Итак, семена посейте в рыхлую землю, в контейнер. Поставьте в солнечное место без прямых лучей.

Как вырастить голубику из купленной в магазине

Вот что произойдёт, если вы посадите ягоды, а не отделённые от мякоти семена (однако, и они тоже взойдут, но во много раз хуже).

Как вырастить голубику из купленной в магазине

Результат на лицо: слева — рассада из семян, справа — из половинок.

Как вырастить голубику из купленной в магазине

Когда придёт время, посадите чернику в саду. И всегда будете с урожаем!

Как вырастить голубику из купленной в магазине
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Голубикавыращивание
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