Как вырастить голубику из купленной в магазине

Вырастите рассаду черники из купленных ягод в магазине! Технология очень простая, а результат отличный и наглядный.







Выберите самые крупные ягоды черники, разрежьте пополам, залейте водой. Погружным блендером перебейте ягоды.







Слейте воду и мякоть. На дне останутся семена.







Переложите их на салфетку.







Конечно, можно высадить и половинки ягод черники, но результат будет намного хуже! Итак, семена посейте в рыхлую землю, в контейнер. Поставьте в солнечное место без прямых лучей.







Вот что произойдёт, если вы посадите ягоды, а не отделённые от мякоти семена (однако, и они тоже взойдут, но во много раз хуже).







Результат на лицо: слева — рассада из семян, справа — из половинок.







Когда придёт время, посадите чернику в саду. И всегда будете с урожаем!





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