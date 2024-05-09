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Чем обработать цветущую клубнику

В период цветения кустикам клубники необходимо уделить особое внимание, ведь на этом этапе посадки требуют повышенного количества микроэлементов для увеличения числа соцветий и завязывания плодов.

Одна простая обработка, внесенная в мае, поможет увеличить количество урожая, сделает ягоды более крупными и сладкими, а также защитит посадки от бактерий и вредителей.



Необходимые ингредиенты:

вода — 10 литров;

марганцовка — 1 гр;

борная кислота — 0,5 ч.;

йод — 10 капель.

Использование перманганата калия повысит иммунитет растений, йод необходим для предотвращения серой гнили, а борная кислота применяется для более активного формирования завязей, увеличения урожая и укрепления растений.



Обратите внимание: борную кислоту перед использованием необходимо растворить в стакане кипятка.
При добавлении марганцовки в воду должен получиться розово-малиновый раствор. Раствор не должен быть слишком темным, так как высокая концентрация марганцовки может привести к ожогу листьев клубники.



Удобрение вносится по листу 1 раз за сезон.



Полезные советы:

на следующий день после использования удобрения с марганцовкой обработайте клубнику по листу сладким раствором, состоящим из 1 ч.л меда и 1 литра воды;

высаживайте клубнику рядом с чесноком, который защитит посадки от вредоносных насекомых.


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