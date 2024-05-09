Чем обработать цветущую клубнику

В период цветения кустикам клубники необходимо уделить особое внимание, ведь на этом этапе посадки требуют повышенного количества микроэлементов для увеличения числа соцветий и завязывания плодов.



Одна простая обработка, внесенная в мае, поможет увеличить количество урожая, сделает ягоды более крупными и сладкими, а также защитит посадки от бактерий и вредителей.







Необходимые ингредиенты:



вода — 10 литров;



марганцовка — 1 гр;



борная кислота — 0,5 ч.;



йод — 10 капель.



Использование перманганата калия повысит иммунитет растений, йод необходим для предотвращения серой гнили, а борная кислота применяется для более активного формирования завязей, увеличения урожая и укрепления растений.







Обратите внимание: борную кислоту перед использованием необходимо растворить в стакане кипятка.

При добавлении марганцовки в воду должен получиться розово-малиновый раствор. Раствор не должен быть слишком темным, так как высокая концентрация марганцовки может привести к ожогу листьев клубники.







Удобрение вносится по листу 1 раз за сезон.







Полезные советы:



на следующий день после использования удобрения с марганцовкой обработайте клубнику по листу сладким раствором, состоящим из 1 ч.л меда и 1 литра воды;



высаживайте клубнику рядом с чесноком, который защитит посадки от вредоносных насекомых.





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