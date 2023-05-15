Львиная грива

Большой кот с впечатляющей гривой выглядит так, будто только что вышел из парикмахерской.
Этого сногсшибательного льва зовут Том. Ему 5 лет:
Самцы львов обладают большой гривой из густых волос длиной до 40 см. Грива у взрослых самцов уникальна — ни у кого из современных кошачьих нет ничего подобного; эта одна из самых ярких отличительных особенностей данного вида. Чарльз Дарвин высказывал гипотезу, что грива защищает шею животного от укусов. Она же и мешает охотиться – выдает своего обладателя. так что добычу в прайде обычно добывают львицы.
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