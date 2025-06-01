Место силы и улавливатель для рыбы: 4 самых интересных лабиринта древности

1. Лабиринты Большого Заяцкого острова

Один из лабиринтов на Большом Заяцком острове. /Фото: sozvezdie-tour.ru

2. Лабиринт на полу собора Шартра

Лабиринт будто от кельтских друидов посреди христианского собора. /Фото: chemvagenden.ru

3. Мотив «Человек в лабиринте»

Необычный лабиринт индейцев, который постоянно заставляет поворачивать не туда. /Фото: etsystatic.com

4. Бло-Юнгфрун

Неолитической каменный лабиринт на месте для ведьм Скандинавии. /Фото: historic.ru