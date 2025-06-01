Место силы и улавливатель для рыбы: 4 самых интересных лабиринта древности

В мире найдётся немало путей и троп, которые трудно преодолеть. Но некоторые из них люди создают себе сами, и получаются непроходимые лабиринты. Многие из них были созданы за сотни и тысячи лет до сегодняшнего дня, однако эти запутанные дорожки имеют особый, часто уникальный смысл, порой не разгаданный до сих пор.
1. Лабиринты Большого Заяцкого острова
Один из лабиринтов на Большом Заяцком острове. /Фото: sozvezdie-tour.ru
Одни из самых известных на отечественных просторах лабиринтов находятся на Большом Заяцком острове. Всего их аж 14, все круглые либо овальные, и были насыпаны из земли и камней. Правда, знамениты они сегодня больше как популярный объект мистического туризма на территории Российской Федерации. И это неудивительно, ведь традиционно они считаются местом совершения важных ритуалов местными шаманами древности, которые требуют связи с духами. Вот чтобы последние и не ворвались в мир живых, существуют эти лабиринты — в качестве своеобразной ловушки для них.
2. Лабиринт на полу собора Шартра
Лабиринт будто от кельтских друидов посреди христианского собора. /Фото: chemvagenden.ru
Франция имеет как минимум одно место силы, которое было популярно у друидов и позднее - христиан на протяжении нескольких тысяч лет. И если лесные жрецы просто проводили там ритуалы, то представители христианской веры решили построить на Шартре собор. Однако на полу Нотр-Дам-де-Шартр расположили символ ещё кельтских религий - лабиринт диаметром в 13 метров.
3. Мотив «Человек в лабиринте»
Необычный лабиринт индейцев, который постоянно заставляет поворачивать не туда. /Фото: etsystatic.com
Этот вид лабиринта является чем-то вроде культурного достояния нескольких коренных племён, живущих на территории Северной Америки. Узор под названием «человек в лабиринте» изображает бога Иити, стоящего у начала лабиринта, олицетворяющего жизненный цикл человека и каждый из его выборов, что он делает ежедневно. Однако особый интерес представляет как раз строение этого запутанного пути: по идее, человек в нём должен идти в центр, символизирующий вечную жизнь, но его повороты сделаны так, что любая попытка двигаться по нему как бы отводит от сердца орнамента - будто в него попасть попросту невозможно.
4. Бло-Юнгфрун
Неолитической каменный лабиринт на месте для ведьм Скандинавии. /Фото: historic.ru
У скандинавских народов в древности сформировалась особая система верований и богов, однако с теми же кельтами их роднит использование лабиринта как важного символа. Найти такой можно на необитаемом острове Бло-Юнгфрун, на территории современной Швеции. Традиционно это место считается локацией для сбора ведьм и злых духов, действующих против моряков, а лабиринту, созданному в эпоху неолита, приписывают массу мистических свойств. Однако есть и весьма приземлённая версия, зачем древним скандинавам потребовался этот запутанный узор из камней - историки видят в нём банальный улавливатель для рыбы.
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