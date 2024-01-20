Китайский метод посадки картофеля

Посадка разрезанной картошки — метод старый, прекрасно известный не только китайцам, но и нашему советскому человеку.

Ещё на уроках биологии учили, как разрезать картофель перед посадкой, чтобы он дал шикарный урожай! Почему из разрезанной картошки получается больше клубней, чем из целой с точно таким же количеством ростков? Объясняем понятно и доступно!







Зачем резать клубни перед посадкой?

Почему урожайность сокращается?

Почему разрезанная картошка даёт больше урожая?

Посадка картофеля для большого урожая

Причин на то несколько. Первая — это желание пробудить больше глазков на клубне. Каждый глазок — это минимум один стебель картофеля.Вторая причина — это создание посадочного материала подходящего размера. Нередко клубни картофеля огромные, а семенного материала просто нет. Если просто посадить в землю огромную картошку, пусть и с ростками, то вы можете и вовсе лишить себя урожая!Есть ещё третья причина — увеличение урожайности. О ней поговорим чуть ниже.Немало дачников полагают, что «чем больше посадил, тем больше урожая собрал». Однако, если последовать такой логике без учёта некоторых нюансов, то урожайность, наоборот, сократится. Почему?Потому что нельзя забывать про освещение и площадь питания. Эти два фактора и являются ключевыми для роста и развития клубней. На 1 кв. м. должно приходиться не более 20 стеблей. У ранних сортов может быть больше, у поздних — меньше. При классической посадке на расстоянии 50 см не подойдёт, например, крупный клубень с 8-12 ростками — стебли будут слишком густыми, им будет не хватать питания для нормального развития.В идеале крупную картошку нужно разрезать так, чтобы на 1 кусочке был 1 росток. Конечно, так не всегда получится, а потому может быть и 2, и 3 ростка. Отличный вариант, если куст будет состоять из 4-5 кусочков с 1 ростком на каждом (на 1 куст — 4-5 стеблей). Если же посадить 1 цельную картошку с 5 ростками, то результат (урожайность) будет хуже. Почему?На рисунке ниже показаны стадии развития цельного клубня. Как правило, сначала прорастает один росток, затем второй, третий… Цельный клубень отправляет больше всего питания в самый верхний, первый, сильный росток. С образованием корней каждый отдельный стебель начинает жить своей жизнью, хотя они и находятся очень близко друг к другу. Все стебли находятся в конкурентной борьбе друг с другом внутри куста. Чем сильнее конкуренция (больше стеблей на 1 клубне), тем меньше получится урожай, поскольку «отстающие» стебли считаются сорняками, притеняют основное растение и угнетаются им.Уточнение В то время как отрезанный кусочек клубня — это уже отдельное растение. Оно практически не испытывает конкуренции. А потому все силы может направить на развитие клубней!При посадке необходимо сделать ямку 20 см (высота грядки — около 30 см). Кусочки картофеля (2, 3 или 4 шт.) постарайтесь разложить на максимальном расстоянии друг от друга. Размер ростков должен быть примерно одинаковым — нет маленьких и больших.Также можно посадить целую маленькую картошку размером примерно с куриное яйцо. Её вес будет около 20-30 г. Скорее всего, у неё будет только 1 росток, а значит, стебель точно так же не будет испытывать конкуренции, как если это был бы только кусочек картофеля!Итак, разрезать картошку нужно по нескольким причинам. Главная — это увеличение урожайности за счёт грамотной посадки и соблюдения условий освещённости и площади питания. В таком случае урожайность будет минимум на 30 % выше! И это не теория, а практика. Проверьте её сами в будущем сезоне!