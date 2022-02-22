10 советов, которые помогут сэкономить на еде, не теряя её качества

С приходом кризиса в нашу страну цены растут как на дрожжах и даже те, кто мог ни в чём себе не отказывать начинают утягивать пояса и стараться экономить. И если мы можем отказать себе в развлечениях, путешествиях и покупке дорогой бытовой технике, то с едой дела обстоят гораздо сложнее — ведь кушать хочется вне зависимости от того есть у тебя деньги или нет.

Чтобы жить полноценной жизнью и не отказывать себе в любимых продуктах, не обязательно тратить много денег, просто нужно следовать советам, которые ждут вас в продолжение статьи.

Перед походом в магазин составьте список

Прежде чем идти в супермаркет или на рынок, составьте список нужных продуктов. Это поможет строго следовать ему, не нагружая корзину ненужными чипсами, печеньем и другими вредными продуктами. Покупайте то, что вам действительно нужно, и то, что полезно. Так вы позаботитесь не только о своем кошельке, но и о здоровье, чему нет цены.

Перед походом за покупками составьте меню

Прикиньте, что вы хотите приготовить. Желательно оставить свой выбор на тех рецептах, в которых повторяются продукты. Например, если вы купите курицу, то сможете из нее приготовитьнесколько разных блюд. Таким образом продукт не успеет испортиться.

Старайтесь покупать на рынках

А если вы хотите купить капусту, то приготовьте, например, голубцы, а из остатков — салат. Также можете потушить капусту по любимому рецепту.

Если в супермаркете цена фиксированная, то на рынке можно и поторговаться. А если покупать постоянно у одних и тех же поставщиков, со временем за лояльность можно получить скидку. Не стесняйтесь торговаться. Раньше без этого не обходился ни один человек. В этом нет ничего постыдного.

Покупайте продукты, срок годности которых скоро истечет

Часто в супермаркетах скидывают цену на продукты, срок годности которых уже на исходе. А если не скидывают, то вы можете сами подойти на кассу и попросить скидку. Магазину выгоднее продать, чем выбросить. При этом обратите особое внимание, например, на мясо. Не стоит рисковать, если вы понимаете, что его повторно замораживали, или оно уже непригодно к использованию.

Откажитесь от полуфабрикатов

Полуфабрикаты – действительно лишняя трата денег. Например, вы хотите приготовить овощное рагу. Гораздо полезнее и дешевле будет купить не замороженные овощи в упаковке, а ингредиенты по отдельности. Помимо того, что свежие овощи будут полезнее, вы еще и сэкономите денег. Так же обстоит дело и с другими полуфабрикатами.

Старайтесь не выбрасывать еду

Покупайте еду на такой срок, чтобы она не успевала портиться. А если все же перебрали, постарайтесь найти продуктам новое применение. Например, из цитрусовых можно сделать цедру, можно найти массу способов использовать очерствевшую выпечку, а также хлеб. А из овощей можно сделать полезные домашние чипсы.

Откажитесь от колбасы

Мало того, что колбаса мало полезна, так еще и цена совсем не выгодна. Особенно это касается колбасной нарезки в вакуумной упаковке. Вместо этого совсем бесполезного продукта приготовьте мясо в духовке и подайте с домашними соусами.

Готовьте соусы дома

Кетчупы, заправки для салатов, майонез — все это не только выгоднее готовить дома, но и гораздо полезнее. После того как вы сделаете это один раз на своей кухне, больше не захотите переплачивать.

Покупайте сезонные продукты

Говоря о сезонных продуктах, мы имеем в виду, что совсем не стоит покупать арбуз или дыню зимой. Эти парниковые плоды навредят не только карману, но и здоровью. Лучше наслаждайтесь сезонными фруктами, ягодами и овощами, которых на самом деле немало.

Обратите внимание на замороженные продукты

Если все же не в сезон вам понадобились, например, ягоды, приглядитесь к замороженным вариантам. Они будут дешевле свежих, но парниковых ягод. Замороженный продукт можно вполне использовать при приготовлении соусов и различных десертов. Обратите только внимание, чтобы ягоды не были разморожены и повторно заморожены. А еще лучше, летом озаботьтесь о своих запасах и заморозьте часто используемые летние продукты на зиму.