Секретный космический проект СССР

Американцы первыми высадились на Луну, зато Советский Союз первым отправил человека в космос. Технологии двух величайших держав двадцатого века развивались такими темпами, что военное столкновение на орбите планеты казалось вопросом времени. В этих рамках и был создан один из секретных космических проектов СССР — орудие, способное поражать цели в космосе.









Проект «Война в космосе»

Станция «Алмаз»

Разработка

Авиапушка Р-23

Р-23М «Картечь»

Реальные испытания

Конец проекта