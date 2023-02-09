Чем подкормить сладкий перец для быстрого роста и большого урожая

Сладкий (он же болгарский) перец хорошо растет на легких нейтральных почвах, обогащенных органикой. Но, разумеется, даже самой плодородной почвы для получения отличного урожая будет недостаточно – это пасленовое достаточно прихотливо в плане обязательных подкормок.

И сразу после посадки, и во время цветения, и в пору плодоношения перец нуждается в большом количестве питательных веществ. Иначе растения начнут вытягиваться, замедляться в росте, снижать урожайность или заболевать. Чем же подкормить этого «капризулю» на каждом этапе его жизни для хорошего роста и развития и, как итог – для богатого урожая? Разбираемся вместе.



Подкормки перца до и после высадки в грунт

Подкормки перца во время роста и цветения

Подкормки перца во время плодоношения

Выращенная в домашних условиях рассада перца, как правило, готова к пересадке на постоянное место через 50-70 дней со дня появления всходов, в зависимости от сорта. Еще до этой процедуры молодым растеньицам проводят первую подкормку. Как, чем и когда это делают?В фазе 1-2 настоящих листьев перечным растениям проводят пикировку (в случае, если семена высевали в общие рассадные ящики) и подкормку в два этапа. Первый раз – через неделю после пикировки (10 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия на 10 л воды), второй раз – спустя еще десять дней таким же составом.Почву на грядках для перца готовят еще с осени – и тут тоже не обходится без внесения питательных веществ. До наступления осенних заморозков грунт под будущий перец перекапывают, добавляя на 1 кв.м ведро компоста, смешанного с 20 г суперфосфата. Если не успели удобрить почву загодя, можно сделать это и весной (ведро перегноя и 1 стакан золы на 1 кв.м).После высадки растений перца на постоянное «место жительства» первый раз на новом месте их желательно удобрить уже через две недели после процедуры – за это время корневая система вполне должна успеть адаптироваться. Для этого в 10 л воды растворяют по 2 ч.л. мочевины и суперфосфата. На одно растение расходуют по 1 л раствора. Также можно подкармливать растения органикой – например, разведенным в воде перепревшим навозом (1:5) или птичьим пометом (1:20).С органикой нужно быть очень осторожными и не допускать превышения дозировки. Многие начинающие огородники думают, что органические удобрения абсолютно безопасны, но птичий помет или навоз вполне могут обжечь корни. А аммиак, образующийся при распаде мочевой кислоты, может замедлить рост молодых растений.Растущий перец подкармливают по мере необходимости – от 2 до 4 раз за сезон. О самой первой подкормке мы уже рассказали выше, чем же удобрять растения дальше во время роста и цветения, но до начала плодоношения?Вторую подкормку проводят, когда на перце образуются завязи. На 10 л воды берут 10 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 25 г сернокислого калия.Последующие подкормки проводят только в случае необходимости (с интервалом две недели), если у растений замедлилось развитие.Лучше всего совмещать внесение удобрений с очередным поливом. Так вы защитите корни растений от ожогов.Можно ли подкармливать перец во время роста народными средствами? Почему нет?Чтобы растения быстро развивались, еженедельно подкармливайте их настоем золы (2 стакана золы на 10 л воды) или настоем крапивы с добавлением навоза и ЭМ-препаратов.В период плодоношения можно подкормить перец, растворив в 10 л воды 10 г аммиачной селитры и 200 г золы.Из минеральных смесей в это время можно использовать такую: по 2 ч.л. сульфата калия и суперфосфата на 10 л воды. Норма расхода – 1 л на куст.Подкормки сладкого перца – несложные, но обязательные для этой культуры мероприятия. Не забывайте вовремя удобрять свои посадки, чтобы получить действительно богатый и красивый урожай любимых овощей.