Штаны для мужчин.
Лирой Элдридж Кливер - один из наиболее значимых борцов за права темнокожих, он запомнился миру не только своей общественной и политической деятельностью, но и тем, что изобрел штаны для настоящих мужчин, которые помогут показать и подчеркнуть то, что действительно важно, по мнению самого Кливера, само собой. И хотя предмет гардероба вышел весьма эксцентричным, он заслуживает внимания.
Как бунтарь и политик 70-х создал провокационные штаны с акцентом на «самом главном»
Революционер, наркоман, дизайнер и просто хороший человек Лирой Элдридж Кливер! Когда говорят об истории партии «Черных пантер» в США, то очень часто недооценивают вклад в это дело именно Кливера. И хотя Элдридж был персоной весьма эксцентричной и неоднозначной, он смог добиться на малого успеха: боролся за права черных, баллотировался в президенты США в 1968 году, написал несколько знаковых книг посвященных вопросам социального неравенства и расовым вопросам в современном мире, а еще он изобрел «самые мужские штаны».
Выглядит достаточно круто.
Не трудно догадаться, что у такой личности как Лирой Кливер было немало проблем с полицией. Дело было (к несчастью) не только в его активной гражданской, общественной и политической позиции. Кливер «баловался» с наркотиками и неоднократно наживал себе из-за этого проблем с законом. Однажды его обвинили в покушение на убийство. Несмотря на то, что изначально Кливера отпустили под залог, потом власти резко передумали и решили «закрыть» борца за права черных. Элдриджу пришлось бежать на 7 лет из страны. За это время он побывал во многих странах, главным образом социалистических. Некоторое время «Черная пантера» провел во Франции, где и изобрел эти штаны.
Первый прототип штанов.
Выступая перед прессой и презентуя свое изобретение, Кливер заявил, что эти брюки помогут переосмыслить роль мужчины в мире, и роль секса в мире. Он подчеркнул, что пока весь мужской мир прячет свой половой член, он предлагает одеть его соответствующим образом. К сожалению, эксцентричный дизайн «самых мужских штанов» не прижился. Возможно, потенциальные покупатели такого гардероба чувствовали себя как-то неловко на фоне самого Кливера, который определенно умел почеркнуть, все самое важное.
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