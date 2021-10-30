Битва полов: по каким причинам чаще всего ссорятся молодые мужчины и женщины в 21 веке

Некоторые люди полагают, что непонимание между мужчинами и женщинами стало остро стоять именно сейчас, в 21 веке. Однако можно с уверенностью сформулировать это иначе: понимания между полами никогда и не было, просто сейчас - после отказа от рабства и с наступлением эры развитого общества - об этом стали говорить. В материале речь пойдёт о том, из-за каких тем рождается всё больше ссор между молодыми мужчинами и женщинами на сегодняшний день.
1. Когда заводить детей и заводить ли
Взгляды на родительство в равноправном обществе рождает, пожалуй, самое большое количество споров внутри пар. / Фото: myjane.ru
Эволюция общества привела к тому, что в 21 веке во всем мире ведется активная работа по установлению равенства между всеми людьми, вне зависимости от их пола, расы, вероисповедания, сексуальной ориентации и т.д. Сто лет назад в голове каждого подростка было что-то вроде: очень скоро я вырасту, вступлю в брак и заведу детей, потому что по-другому нельзя. Начиная со второй половины 20 века, все меньше юных людей имеют в голове подобный постулат, поскольку развитие общества привело к существованию людей по принципу «свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого». В цивилизованных странах уже лет сто не ведут под венец плачущую юную деву под руку с богатым стариком.
Соответственно, все больше мужчин не хочет заводить детей в юном возрасте и предпочитают сделать это в 30 лет и даже позже. Многие женщины, несмотря на развитие цивилизованности на планете в целом, продолжают считать, что ребенком можно удержать мужчину около себя. Это губительное мнение больно ударит в первую очередь по тому ребенку, что может родиться на свет без желания одного или двух родителей. Многие женщины стараются уговорить своего мужа или бойфренда на раннее родительство, что в ответ рождает конфликты, ссоры и расставания. Бывает и наоборот: воспитанный в патриархальной семье юноша хочет ребенка уже в 23 года, в то время как его прогрессивная избранница предпочитает посвятить себя карьере как минимум до 30 лет. Поэтому очень важно обсудить этот вопрос в цивилизованной форме, а в случае непримиримых разногласий прервать отношения.
2. Ипотека
Финансовая кабала никогда не станет клеем для отношений. / Фото: cosmopolitan.ru
Но не только ребенок является клеем №1 для отношений, в которых не уверен как минимум один из двоих. Почетное второе место в списке таких печальных удерживателей занимает на постсоветском пространстве, конечно же, ипотека. Если в отношениях один из двух людей (чаще - всё же женщина) не уверен в том, что они продлятся долгие годы (червоточиной может быть что угодно), либо просто хочет удержать человека без особенных-то чувств, может начать вестись спланированная кампания по уговариванию взять жилье в ипотеку. Прискорбный механизм удерживания формулируется примерно так: куда же он денется теперь из этого жилья и от меня, если кредит платить 30 лет.
Дальновидный и разумный человек никогда не поведётся на такую уловку, потому что прекрасно понимает, что только при стопроцентной уверенности в отношениях и при крепчайшем желании иметь крепкую семью, потомство и собственное жилье, следует идти на подобный серьезный шаг. Соответственно, можно выстроить причины и следствия в данном вопросе наоборот и дать следующий совет тем, кто уговаривает свою вторую половину на ипотеку и получает стойкий отрицательный ответ: ваша вторая половина не в полной мере уверена в ваших отношениях. Соответственно, можно утверждать, что самые крепкие пары - те, которые, не имея отдельного жилья, за один день решили взять кредит на жилье и ни минуты оба в этом решении не сомневались.
3. Равенство свободы действий и роль женщины в семье
Где есть неравенство, нет обоюдной любви.
Большинство культур и религий мира по-прежнему имеют жесткую патриархальную основу. Будь то территориально мусульманская страна или православная, в большинстве обществ по-прежнему женщина рассматривается как обслуживающий персонал мужчины и инструмент для продолжения рода. Поэтому данный пункт материала в первую очередь касается искаженного взгляда на мир мужской половины человечества. Отношения, в которой один из людей может делать то, на что «не имеет права» другой, либо обречены на провал или, как говорят современные психологи, токсичность, либо вмещают в себе человека-мазохиста (чаще всего, женщину), которому патологически нравится страдать и ничего в своей жизни не менять.
Не работать и уделять всю свою жизнь обслуживанию мужа и воспитанию детей может женщина только в том случае, если она сама этого хочет. Бесполезно спорить с тем фактом, что такие женщины по-прежнему существуют в немалых количествах. Однако в 21 веке все больше женщин хотят совмещать воспитание детей с карьерой и активным досугом, который включает встречи с друзьями, туризм, посещение фитнес-зала и многое другое. Каждый из двух в паре должен знать, что если второй может пойти в спортзал или на встречу с друзьями, когда только пожелает, то это автоматически значит, что и он сам имеет право на подобное. В противном случае это не отношения, а рабство для одного из двоих.
4. Интимные отношения не по обоюдному желанию
Секс без желание одной из сторон - изнаcилование. / Фото: cosmopolitan.ru
Мужской и женский организмы с биологической точки зрения по-разному настроены в плане отношения к сексу и частоте желания им заниматься. Биологически сложилось, что мужчина чаще хочет секса. У женщины же желание иметь интимный контакт чаще всего зависит от дня менструального цикла. Это может рождать серьезные проблемы в семейной жизни и отношениях. Некоторые мужчины - в силу недостатка воспитания и культуры - могут попросту требовать от женщины секса по их первому желанию, аргументируя это чем угодно: «я же твой муж«, «у нас же отношения, «я же купил тебе машину«, «я же плачу квартплату« и т.д. Женщины, которые стали жертвами патриархального воспитания, в результате совершают над собой настоящие пытки, соглашаясь на секс без желания.
Многочисленные социальные опросы в странах Восточной Европы показали, что более 50 процентов замужних женщин занимаются сексом с мужем чаще всего без желания и активно имитируют оргазм по аналогии с порно-роликами только для того, чтобы скорее наступил оргазм у мужа и можно было бы наконец-то лечь спать или заняться любимым делом. Статистика просто устрашающая. Очень важно взять на себя смелость и откровенно обсудить с партнером ситуацию с сексом, кроме того, делать все для того, чтобы секс был результативным.
ВАЖНО! Регулярный секс без оргазма у женщин (хроническая фрустрация) приводит к неврозам, паническим расстройствам, болезням репродуктивной системы и онкологическим заболеваниям.
5. Еда
Серьезная тема для разногласий! / Фото: theflamingvegan.com
Казалось бы: неужели можно серьезно ссориться из-за еды мужчинам с женщинами? А на поверку это так. Причем, вариаций развития событий очень много. Во-первых, женщины чаще мужчин озадачиваются проблемой здорового питания, потому что, желая сохранить фигуру в норме и перелопатив тонну литературы о том, как сильно ударяет по организму поедание мучного, сладкого и соленого, чаще переходят на раздельное и более здоровое питание. Мужчины же часто не желают слышать об этом и требуют, чтобы им подавали как положено: первое, второе и компот. Еще одна ситуация: жена страдающего гипертонией мужчины старается кормить мужа щадяще, чтобы сохранить ему здоровье, а мужчина воспринимает это в штыки.
Но есть и другие гастрономические темы, которые рождают споры и ссоры. Если намечается праздничное мероприятие с приглашением большого количества друзей, современная женщина часто может предложить отправиться в ресторанчик или кафе, поскольку она не хочет тратить время и усилия на готовку дома. Мужчина же часто руководствуется словами из песни Александра Розенбаума: «Давай к плите, хорошая моя, чего там есть у нас - мозгами пораскинь! Сегодня к нам пожалуют из города друзья, и мы должны их встретить по-людски». Отнюдь не все современные женщины готовы этому следовать и могут возразить: «Если ты пресловутый «мужчина в доме», то можно и раскошелиться для друзей». И еще один повод для ссоры, спровоцированной мужчиной: «Моя мама готовит не так!!!» В данном случае дамам следует вспомнить учение Зигмунда Фрейда и решить, готовы ли они связать жизнь с человеком, который всё равняет по своей матери.
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