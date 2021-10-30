Битва полов: по каким причинам чаще всего ссорятся молодые мужчины и женщины в 21 веке

1. Когда заводить детей и заводить ли

Взгляды на родительство в равноправном обществе рождает, пожалуй, самое большое количество споров внутри пар. / Фото: myjane.ru

2. Ипотека

Финансовая кабала никогда не станет клеем для отношений. / Фото: cosmopolitan.ru

3. Равенство свободы действий и роль женщины в семье

Где есть неравенство, нет обоюдной любви.

4. Интимные отношения не по обоюдному желанию

Секс без желание одной из сторон - изнаcилование. / Фото: cosmopolitan.ru

5. Еда

Серьезная тема для разногласий! / Фото: theflamingvegan.com