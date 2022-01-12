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Как сделать привод на откатные ворота, используя мотор-редуктор стеклоочистителя

Как сделать привод на откатные ворота, используя мотор-редуктор стеклоочистителя

Как сделать привод на откатные ворота, используя мотор-редуктор стеклоочистителя

Многие используют откатные ворота без электропривода. Ну потому что так дешевле и никаких лишних хлопот. 

Однако вовсе необязательно использовать в качестве привода электродвигатель. Вполне можно обойтись мотор-редуктором стеклоочистителя авто.

В сегодняшней статье мы расскажем, как реализовать эту задумку на практике. Своим личным опытом с нами поделился автор YouTube канала Sek Austria.

Как сделать привод на откатные ворота, используя мотор-редуктор стеклоочистителя

Необходимые материалы:

  • мотор-редуктор стеклоочистителя (рабочий);
  • листовой металл;
  • шкив;
  • стальной трос;
  • крепёжные элементы. 

Обратите внимание: привод можно сделать как на этапе изготовления откатных ворот, так и уже после их установки — по месту. 

Основные этапы работ

Первым делом вырезаем заготовки из листового металла и свариваем крепление для мотор-редуктора. Устанавливаем его и прикручиваем винтами. 

Как сделать привод на откатные ворота, используя мотор-редуктор стеклоочистителя

Как сделать привод на откатные ворота, используя мотор-редуктор стеклоочистителя

Как сделать привод на откатные ворота, используя мотор-редуктор стеклоочистителяДалее нам потребуется небольшой металлический шкив. Привариваем к одной из его сторон круглую металлическую пластину. Крепим шкив к валу редуктора. 

Как сделать привод на откатные ворота, используя мотор-редуктор стеклоочистителя

На следующем этапе вырезаем еще одну партию из листового металла и свариваем из них две детали — натяжители стального троса. Привариваем их по краям откатных ворот (в верхней части). 

Как сделать привод на откатные ворота, используя мотор-редуктор стеклоочистителя

Крепление с мотор-редуктором прикручиваем к стене над воротами.

Затем фиксируем стальной трос на первом натяжителе.Как сделать привод на откатные ворота, используя мотор-редуктор стеклоочистителя

Прежде чем закрепить трос на втором натяжителе, оборачиваем его один раз вокруг шкива.  

Как сделать привод на откатные ворота, используя мотор-редуктор стеклоочистителя

В завершении останется только установить с двух сторон откатных ворот ограничители.

Как сделать привод на откатные ворота, используя мотор-редуктор стеклоочистителя

Выполняем электромонтажные работы. Кнопку включения/выключения мотор-редуктора можно установить в удобном для вас месте. 

Видео по теме

О том, как сделать привод на откатные ворота, используя мотор-редуктор стеклоочистителя, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Что думаете по поводу данной идеи?

 

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