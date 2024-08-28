Неприкрытая правда: 24 фотографии Игоря Гаврилова о жизни в СССР

Правда о советской жизни.

1. Коммунальная квартира

Жизненное пространство было разделено фанерной перегородкой.

2. Символ начала 90-х

Пустые полки в магазинах, то с чем мы жили долгие годы.

3. Разговор с заключенным

4. Очередь в столовую

Исправительная колония.

5. Землетрясение в Армении

Списки людей, которых нашли и сумели опознать.

6. Одна из жертв землетрясения

Это был главный инженер швейной фабрики, его доставали 2,5 часа из завалов.

7. Первый Международный конкурс парикмахеров в Москве

На снимке модели конкурса.

8. Похороны Высоцкого

Первый несанкционированный митинг в Советском Союзе.

9. Спецприемник в Москве

Сюда собирали всех убежавших из дома, найденных на вокзалах, на улицах.

10. Стеклотара

На сданную стеклотару в магазине напротив, можно было купить пива или вина.

11. После Афгана

Реабилитационный госпиталь для солдат, вернувшихся из Афганистана.

12. Фото Ленина в Америке

Последнее 7 ноября, когда прошла коммунистическая демонстрация в штатах.

13. Сход лавины в Грузии

Семья пришла почтить память родственника погибшего под завалом.

14. Полезные ископаемые

Открытие новых газовых месторождений.

15. Дети за решеткой

Колония для несовершеннолетних преступников.

16. Дорога на Памир

Дорога, которую называли дорогой смерти со множеством серпантинов и обрывов.

17. В ожидании

Человек отдыхает в окрестностях аэровокзала, ожидая летной погоды.

18. Первый полет

Первый самостоятельный полет будущего лейтенанта летного училища.

19. Деревенская качалка

Первые парни на деревне.

20. Отдых

Устала...

21. На рынке

Колоритный образ продавца на рынке.

22. В гостинице

Горничная после ночной смены.

23. На свалке

Обитатели свалки разгребают горы мусора.

24. Западня

Забой тюленей на крайнем севере.