Как увеличить урожай смородины

Для того чтобы получить богатый урожай крупной и ароматной смородины очень важно не только вносить эффективные удобрения и вовремя обрезать кусты, необходимо защитить растения от бактерий и вредителей, которые могут полностью повредить весь урожай.



Важно понимать, что во время роста ягод использовать химические препараты строго запрещено. После цветения рекомендуется использовать только биологические препараты, одним из которых является Боверин.





Боверин — действенный биологический препарат, который можно использовать для полива кустов и опрыскивания ягод в любой момент, даже незадолго до сбора урожая.







Необычным является то, что Боверин представляет собой микроскопические споры специального грибка, который при попадании на вредных насекомых начинает их поедать. Особенно эффективен препарат против личинок насекомых, его главная цель — не дать развиться следующему поколению вредителей. Боверин можно использовать для борьбы со смородиновой тлей, почковой молью, огневкой, стеклянницей, пилильщиком, клещом. А вот что касается полезных насекомых, к примеру, божих коровкок, то грибок их не трогает.

Для защиты смородины от насекомых разведите Боверин, следуя инструкции на упаковке. Куст можно пролить из лейки или использовать пульверизатор для опрыскивания, это позволит раствору попасть на вредителей и личинки. Для получения наилучших результатов, рекомендуется провести три обработки с интервалом в 7 -10 дней.

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