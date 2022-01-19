Легенды 1990-х: группа «Комбинация», или Детектив с элементами мелодрамы

Группа *Комбинация* | Фото: peoples.ru

Одна из самых популярных в начале 1990-х групп | Фото: peoples.ru

Хитами становились не только их песни, но и наряды | Фото: mega-stars.ru

Одна из самых популярных в начале 1990-х групп | Фото: radikal.ru

Легендарная поп-группа | Фото: peoples.ru

Солистки группы Татьяна Иванова и Алена Апина | Фото: edikst.ru

Группа *Комбинация* | Фото: nnm.me

Легендарная поп-группа | Фото: artguide.com и kombinacia.ru

Одна из самых популярных в начале 1990-х групп | Фото: pictureloop.ru

Хитами становились не только их песни, но и наряды | Фото: mega-stars.ru

Солистки группы Татьяна Иванова и Алена Апина | Фото: mega-stars.ru

Алена Апина и группа *Комбинация*, 2009 | Фото: muzuz.ru