Легенды 1990-х: группа «Комбинация», или Детектив с элементами мелодрамы

Группа *Комбинация* | Фото: peoples.ru
Незамысловатые тексты и легко запоминающиеся мелодии в конце 1980-х гг. неожиданно принесли ошеломительный успех саратовской группе «Комбинация». Ее солистки Татьяна Иванова и Алена Апина стали кумирами девчонок, но эта популярность вскоре обернулась настоящей трагедией и для их продюсера, и для подражательниц.
Одна из самых популярных в начале 1990-х групп | Фото: peoples.ru
Идея создания группы появилась у музыкантов Виталия Окорокова и Александра Шишинина после того, как они побывали на концерте группы «Мираж» в 1988 г. Вместе с симпатичными девушками, выступавшими на сцене, готов был плясать весь зал. Молодые люди решили: чем больше девушек – тем громче успех. Участниц будущей группы искали в музыкальных училищах и на дискотеках, а солистку Татьяну Иванову нашли прямо на улице: Шишинин подошел к длинноногой красавице и предложил ей место в группе, та призналась, что петь не умеет, но может позвать свою подругу. Иванова пришла на прослушивание и тут же была принята в группу.
Хитами становились не только их песни, но и наряды | Фото: mega-stars.ru
Виталий Окороков пригласил в группу свою знакомую по консерватории Елену Левочкину, и хотя у нее были куда более серьезные планы на будущее, она согласилась. Консерваторию пришлось бросить, но громкий успех на сцене вскоре убедил ее в том, что эти жертвы были не напрасными. Так появилась певица Алена Апина.
Одна из самых популярных в начале 1990-х групп | Фото: radikal.ru
Легендарная поп-группа | Фото: peoples.ru
Вскоре в группу пришли еще 3 участницы, и «Комбинация» начала свою концертную деятельность. Окороков писал музыку, Шишинин – тексты. На вопрос о том, почему группа получила именно такое название, продюсер отвечал коротко: «Чтобы все спрашивали». В ноябре 1988 г. «Комбинация» отправилась покорять столицу. Девочкам было по 16-19 лет, и директору пришлось оставить их родителям расписки, чтобы те их отпустили в Москву.
Солистки группы Татьяна Иванова и Алена Апина | Фото: edikst.ru
В 1989 г. песня «Russian girls» покорила страну. Гастрольный тур по городам СССР имел невероятный успех, девушки давали по 60 концертов в месяц. В 1991 г. группа выпустила еще один альбом – «Московская прописка», ставший еще более популярным: песни «American boy» и «Бухгалтер» все помнят до сих пор.
Группа *Комбинация* | Фото: nnm.me
Легендарная поп-группа | Фото: artguide.com и kombinacia.ru
Солистки Татьяна Иванова и Алена Апина стали суперзвездами, девушки делали такие же начесы и носили лосины, подражая певицам. Для одной из них это имело катастрофические последствия. Пользуясь сходством с Татьяной Ивановой, девушка представлялась солисткой «Комбинации». Из-за этого ее втянули в аферу: бандиты решили создать поддельную группу и зарабатывать на гастролях в провинции. Кроме того, двойника знаменитой певицы использовали для того, чтобы выведать нужную информацию у богатого коммерсанта. Когда он узнал об обмане, задушил девушку гитарной струной и выбросил из окна ее дома.
Одна из самых популярных в начале 1990-х групп | Фото: pictureloop.ru
А в 1993 г. произошла еще одна криминальная история: убили директора группы Александра Шишинина. В подъезде его дома на него напал неизвестный с ножом и нанес ему несколько ударов. Мужчина умер от большой потери крови. Убийцу так и не нашли. По слухам, незадолго до этого Шишинину поступали звонки с угрозами – ему настойчиво предлагали сотрудничество с известной продюсерской компанией, но он отказался.
Хитами становились не только их песни, но и наряды | Фото: mega-stars.ru
Солистки группы Татьяна Иванова и Алена Апина | Фото: mega-stars.ru
Популярность группы в середине 1990-х гг. пошла на спад. В 1991 г. «Комбинацию» покинула Алена Апина – она вышла замуж и занялась сольной карьерой. Ее муж впервые увидел ее в клипе «Бухгалтер» и решил пригласить на гастроли в Ташкент. С тех пор они не расстаются. О начале своей карьеры певица вспоминать не любит – сейчас ей кажется, что это было ужасно, и на сцене девочки не показывали ничего, кроме «щенячьего задора». Татьяна Иванова продолжает выступать в группе до сих пор – правда, она осталась единственной участницей из первого состава. В 2013 г. «Комбинация» отметила свое 25-летие.
Алена Апина и группа *Комбинация*, 2009 | Фото: muzuz.ru
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