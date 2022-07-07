Как снимали фильм «Одиноким предоставляется общежитие»

В начале 80-х годов в газетах стали появляться объявления о знакомствах: «одинокая женщина ищет спутника жизни…», «холостяк 40-ка лет хочет познакомиться с женщиной…». Говорить об одиночестве и поиске пары тогда было не принято, но сценарист Аркадий Инин понял, что эта тема становится актуальной.







Сначала из тех же газет он взял название для будущего фильма — «Одиноким предоставляется общежитие». Именно так заканчивались объявления о поиске специалистов на работу. Сценарист решил объединить две темы и написал историю о поиске женского счастья в общежитии ткацкого комбината… Кстати, вдохновившись этими же объявлениями Виктор Мережко написал сценарий для фильма «Одинокая женщина желает познакомиться».







Сценарист Аркадий Инин отправился собирать материал в общежитие московского станкостроительного завода имени Орджоникидзе. Он познакомился с комендантом и обитательницами общаги и собрал огромное количество историй. Девушки жаловались, что здесь им очень сложно устроить свою судьбу, и тогда Инин придумал поселить в общежитие сваху… А чтобы разрушить сложившийся стереотип, что свахи — это деревенские жуликоватые бабки из старых фильмов, писал её роль сразу под Наталью Гундареву.







На главную роль кроме Натальи Гундаревой пробовалась Елена Драпеко, но сама признала, что её пробы получились не столь органичны.

Но режиссёру актриса очень нравилась, и он решил подобрать для нее другой персонаж. Была придумана комедийная блондинка Ниночка, для которой по всей Москве искали самые модные наряды — золотистый комбинезон , шапку из лебяжьего пуха, пушистую шубку… Ей в пару подобрали самого контрастного актера — Фрунзика Мкртчяна, который сыграл её мужа.Александр Михайлов был утвержден на роль коменданта общежития без проб — режиссёру оказалось достаточно просто пообщаться с актёром. Ему даже не пришлось вживаться в роль «морского волка» — до начала работы в кино Александр работал учеником моториста и ходил в плавания по Охотскому, Берингову и Японскому морям. Он предложил усилить суровость своего героя шрамом во все лицо…Герой Фрунзика Мкртчяна по сценарию был грузином с пышными усами. Фрунзик так активно взялся за роль, что почти целиком придумал своего персонажа, украшая его разными «фишками» и сочиняя для него реплики. Это он придумала для Вартана знаменитую фразу: «Утром яичница, днем яичница, вечером яичница, а ночью — омлет! Скоро я буду кудахтАть, как цыпленок!»Ткацкую фабрику снимали в «городе ткачих» Иваново, некоторые сцены снимали на стройке корпуса Московского института химической физики, а само общежитие с комнатами, кухней и кабинетом директора построили на «Мосфильме».После премьеры фильма на режиссёра свалился мешок писем от возмущенных ткачих. Они писали, что никогда не видели ничего подобного в своих общежитиях, что картина оскорбляет и унижает не только их, но и всех женщин, а Вера занимается недостойным делом… Но в целом зрители приняли картину очень тепло и до сих пор она входит с число самых популярных и любимых советских мелодрам.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)