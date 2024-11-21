10 первых компьютеров: от устройства Алана Тьюринга до «отца суперкомпьютеров»

С нами не соскучишься!

Англичанин Джеймс Болл (James Ball) совместно со студией INK сфотографировал машины, которые стояли в самом начале компьютерной эры.









ENDIM 2000



Аналоговый компьютер, разработанный и созданный в бывшей Германской Демократической Республике.







DEKATRON



Британский компьютер, основанный на реле и созданный в 1950-х годах.