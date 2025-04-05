5 лайфхаков опытных цветоводов

Комнатные растения в интерьере уже давно считаются трендом, поэтому их заводят даже те люди, которые прохладно относятся к цветам. Как бы то ни было, чтобы «зеленые друзья» долгое время радовали вас своим внешним видом, за ними нужно правильно ухаживать. Делимся несколькими лайфхаками с использованием подручных средств.

Лайфхак 1: Готовьте удобрение из дрожжей

Лайфхак 2: Добавляйте сахар

Лайфхак 3: Используйте цитрусовые

Лайфхак 4: Кладите в грунт банановую кожуру

Лайфхак 5: Кладите лавровый лист в горшки с цветами

К сожалению, нельзя просто купить в магазине комнатные растения, принести их домой, поставить на подоконник и забыть об их существовании, в надежде, что они будут цвести и пахнуть без вашего участия. Важно знать об особенностях каждого цветка, поддерживать оптимальные для него условия, своевременно поливать и подкармливать. А чтобы все это не казалось для вас какой-то глобальной проблемой, используйте хитрости опытных цветоводов.Удобнее всего использовать быстродействующие дрожжи.Если у вас на кухне завалялся пакетик с дрожжами, смело можете использовать его для приготовления подкормки. Такое удобрение содержит витамины группы В, которые стимулируют рост и укрепляют корневую систему, позволяя растениям лучше развиваться.Чтобы приготовить подкормку из сухих дрожжей, разведите пакетик в десяти литрах воды, добавьте три столовых ложки сахара и полейте цветы. Рецепт удобрения из живых дрожжей немного другой. Нужно развести прессованные дрожжи водой в соотношении 1:5, оставить их на два часа, чтобы они настоялись, а затем использовать для полива. Обратите внимание, что и в первом, и во втором случае использовать можно только свежеприготовленный раствор. Также после подкормки в грунт нужно внести золу – так вы сможете сохранить баланс калия.Сахар – источник глюкозы для комнатных растений.Оказывается, для нормального функционирования корневой системы, растениям нужна глюкоза. Она стимулирует рост, нормализует процесс фотосинтеза, продлевает цветение, а также возвращает к жизни чахнущие растения, на которые уже никто не делает ставки.Хорошим вариантом удобрения станет обычный сахар. Особенно он поможет растениям, у которых:• Замедлился рост.• Стали мелкими и бледными листья.• Истончились и сильно вытянулись стебли.• Появилось много желтых листьев.• Нет цветения.Разведите одну столовую ложку в литре горячей воды, дождитесь, пока раствор остынет, а затем полейте цветы. Такую подкормку можно осуществлять не чаще одного раза в месяц, а после внесения удобрения нужно дополнительно вносить в грунт ЭМ-препараты, содержащие углекислый газ. Без них глюкоза не усвоится, и подкормка будет бессмысленной.Поливайте цветы настоем из кожуры цитрусовых.Отличным удобрением для комнатных растений является кожура цитрусовых, а точнее, настой из нее. Для этих целей подойдет шкурка любых фруктов: апельсинов, мандаринов, грейпфрутов, лимонов, лаймов – берите то. Что оказалось под рукой. Витамин С, который входит в состав плодов, обладает антисептическими свойствами, борется с вредителями, помогает улучшить иммунитет цветка.Чтобы приготовить настой, заранее высушите шкурки, заполните ими литровую банку примерно на треть, залейте водой и поставьте в темное место. Через сутки добавьте в емкость недостающее количество воды и полейте готовым настоем ваши цветы. Одного-двух раз в месяц будет вполне достаточно, зимой такую подкормку нужно проводить реже, летом – чаще.В кожуре банана много магния и кальция.Одним из лучших органических удобрений для комнатных цветов по праву считается банановая кожура. В ее состав входит большое количество магния и калия, которые являются необходимыми для роста и цветения растений. Калий помогает выстраивать новые клетки, а магний принимает непосредственное участие в процессе ферментации, образовании хлорофилла и пр.Приготовить удобрение можно двумя способами. Первый – простой и быстрый. Возьмите литровую стеклянную банку, положите в нее банановую кожуру, залейте водой и уберите в темное место на три дня, чтобы жидкость настоялась. Затем процедите ее и регулярно используйте настой для полива цветов.Второй рецепт заключается в том, что нужно предварительно высушить банановую кожуру (можно сделать это на подоконнике или батарее), перемолоть ее в кофемолке, чтобы образовалась пыль, а затем вносить этот порошок в почву при пересадке комнатных растений. Вне зависимости от того, какой именно способ подкормки вы будете использовать, все равно получите хороший результат.Лавровый лист нужен не только для готовки.Если вы все еще используете лавровый лист исключительно на кухне, мы спешим к вам с интересными новостями. Оказывается, он является прекрасной «витаминной добавкой» для комнатных растений, и отлично заменяет дорогие удобрения. В составе пряности много витаминов, минералов и эфирных масел, в частности:• Витамины группы В – они укрепляют иммунитет и корневую систему растений, стимулируют их рост. За счет этих свойств витамины помогают спасти даже очень ослабленные цветы, которые вы уже планировали выбросить.• Витамис С – благодаря его присутствию в составе лаврового листа, комнатные растения становятся гораздо более устойчивыми к различным болезням. Не зря цветоводы со стажем часто используют аскорбинку в качестве удобрения.• Микро и макроэлементы – марганец, медь, магний, цинк, фосфор…И это далеко не весь список. Поэтому если вы будете подкармливать цветы лавровым листом, они смогут легко и быстро пополнить свои запасы питательных веществ.• Эфирные масла – они обладают обеззараживающими и антисептическими свойствами, а еще отпугивают вредителей от комнатных растений.• Фитонциды – при попадании в грунт эти вещества задерживают рост вредных микроорганизмов и при этом стимулируют рост хороших, что оказывает положительное влияние на корневую систему.Поливайте цветы настоем из лаврушки.Приготовить подкормку из лаврового листа для комнатных растений очень просто, ведь из дополнительных ингредиентов понадобится только вода. Итак, возьмите миску подходящего размера, положите в нее четыре лавровых листа, залейте их литром теплой воды и оставьте примерно на три часа, чтобы отвар хорошо настоялся. Используйте его для корневой подкормки один раз в месяц – этого будет достаточно.Кроме того, что настой из лаврового листа можно использовать для полива, он еще и отлично подойдет для обработки листьев. Так, например, после того, как вы принесли растение из магазина, обязательно протрите его листья отваром из лавра. Это поможет не только обеззаразить их поверхность, но также сократить вероятность того, что на вашем подоконнике поселятся какие-то вредители.Лавровый лист можно измельчить и добавить в грунт.• Чтобы насытить грунт полезными и питательными элементами, налейте в таз настой лаврового листа и поставьте туда горшки с растениями примерно на десять минут.• Если у цветов есть проблемы с корневой системой, при пересадке обязательно обработайте корень настоем лавра. Просто опустите растение в банку с отваром и оставьте на несколько минут, пока подготавливаете новую почву.• Лавровый лист отпугивает многих вредителей, но лучше всего он справляется с паутинным клещом. На протяжении нескольких дней опрыскивайте листья и ствол растения отваром, чтобы избавиться от вредителя.