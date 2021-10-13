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6 «народных» способов почистить утюг от нагара и спасти одежду от пятен после глажки


6 «народных» способов почистить утюг от нагара и спасти одежду от пятен после глажки

Каждая хозяйка знает о том, что со временем на гладящей поверхности любого утюга появляются пятна и разводы. В некоторых случаях к поверхности даже прилипают куски ткани. Справиться с этой проблемой не так сложно, как может показать на первый взгляд. Помимо специальных магазинных средств можно использовать не менее эффективную «народную» методику очистки.

1. Перекись водорода


Мочим тампон. |Фото: adoremont.com.

Мочим тампон. |Фото: adoremont.com.

 

Первый и самый простой способ очистки подошвы утюга от нагара. Для реализации метода берется ватный диск и перекись, которая продается в любой аптеке. Важно, чтобы вата была полностью пропитана химическим составом. Просто протираем металл. С каждым движением нагара должно будет становиться все меньше.

2. Лимонная кислота


Для очистки труднодоступных мест. |Фото: sovkusom.ru.

Для очистки труднодоступных мест. |Фото: sovkusom.ru.

 

Берем пакет лимонной кислоты 10 грамм и разводим его в стакане кипяченой воды. После этого заливаем получившийся раствор в резервуар утюга и активируем режим парового удара. Перед этим утюг следует установить на полную мощность. Это позволит почистить утюг внутри.

3. Соль


Действенный способ. |Фото: sovremennoedomovodstvo.ru.

Действенный способ. |Фото: sovremennoedomovodstvo.ru.

 

Берем соль мелкого помола и высыпаем ее на лист бумаги. Разогреваем утюг, после чего осторожными движениями начинаем «гладить» насыпанную соль, как делали бы это с одеждой.
Каждое движение будет сокращать количество оставшегося на подошве утюга нагара. Быстро и качественно.

4. Мыло


Главное быть осторожным. |Фото: sovremennoedomovodstvo.ru.

Главное быть осторожным. |Фото: sovremennoedomovodstvo.ru.

 

Данный способ подойдет только в том случае, если пятно на подошве утюга свежее. Все, что понадобится – это хозяйственное мыло и вода. Нагреваем утюг и очень аккуратно натираем проблемное место мыло. Ждем, пока устройство остынет, и после этого смываем пятно водой, отключив бытовой прибор от сети.

5. Уксус


Один из наиболее популярных методов. |Фото: masterpaiki.ru.

Один из наиболее популярных методов. |Фото: masterpaiki.ru.

 

Еще один очень простой способ. Берем уксус и ватный тампон. Полностью промачиваем вату и начинаем тереть подошву утюга. Прежде чем браться за дело, убедитесь в том, что утюг холодный. Больше ничего делать для реализации данного способа очистки не нужно. Также следует помнить о необходимых мерах предосторожности при работе с уксусом.

6. Парафин


Свечка в помощь. ¦Фото: wlooks.ru.

Свечка в помощь. ¦Фото: wlooks.ru.

 

Последний в списке, но далеко не последний по эффективности метод очистки утюга. Простая парафиновая свечка чистит пятна на гладящей поверхности инструмента и с легкостью удаляет ошметки пригоревшей ткани. Для этого берем свечу и заворачиваем ее хлопчатобумажную ткань, после чего начинаем тереть нагретый утюг в проблемных местах.

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6 «народных» способов почистить утюг от нагара и спасти одежду от пятен после глажки

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6 «народных» способов почистить утюг от нагара и спасти одежду от пятен после глажкиПодписаться на мой Instagram
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