10 самых странных теорий о строении планеты Земля

Самые странные теории о строении планеты Земля.
В истории было множество странных теорий о Земле. Но ни одна из них не была настолько «живучей», как теория полой Земли. Более того, много кто верил, что это полое пространство может быть заселено людьми и животными. Хотя современные научные факты не подтверждают подобную теорию, до сих пор есть люди, которые мечтают о мире внутри нашего мира.
1. Отверстия на полюсах
Теория об отверстиях на полюсах.
В 1906 году Уильям Рид опубликовал книгу «Фантом полюсов». В ней автор привел якобы твердые доказательства того, что Земля на самом деле внутри полая. В интервью одной из газет, г-н Рид заявил, что теория полой Земли «самым естественным образом объясняет то, что по полюсам Земля немного сплюснута». Он считал, что на полюсах находятся отверстия, через которые внутрь Земли проникает солнечный свет. Книга Рида теперь считается классической среди тех, кто верит в возможность полой Земли.
2. Айсберги внутри Земли
Айсберги внутри Земли.
Одной из наиболее странных теорий, связанных с полой Землей, является то, что айсберги появляются изнутри Земли. Хотя подобную идею тяжело даже представить, Уильям Рид утверждал, что она имеет смысл. Он пояснил The Sunday Times, что «айсберги формируются внутри Земли и выплывают в земные океаны через дыры на полюсах». Стоит ли говорить, что ничего подобного современными спутниками замечено не было.
3. Клеточная космогония
Клеточная космогония.
К 1908 году газеты по всему миру обсуждали еще одну теорию полой Земли. По словам доктора Сайруса Р. Тида, люди были одурачены учеными. Якобы человечество вовсе не живет на внешней поверхности планеты Земля, а на самом деле, Земля больше похожа на клетку, внутри которой живут люди. Этот внутренний мир - все, что есть во Вселенной, и кроме него ничего не существует.
Солнце находится в середине этой «клетки» на расстоянии 6400 км от внутренней ее поверхности. Его окружают три атмосферы, в том числе одна состоящая из водорода, поэтому люди и не могут видеть сам огненный шар, а видят локальное скопление энергии Солнца, которые находится примерно в 1400 километрах от них.
4. Центр заселен
Жизнь в центре земли.
Идея полой Земли обсуждалась задолго до 1900-х годов. В газетной статье от 1884 г. было объявление, что Америкус Симмс проводит лекцию по теории полой Земли, разработанной его отцом, Джоном Кливзом Симмсом-младшим. Хотя Джон скончался в 1829 году, Америкус продолжил развивать его альтернативную теорию. Во время лекции Америкус рассказал о трех людях, которые посетили внутреннюю часть Земли и встретили людей, живущих там.
5. Дырки в глобусах
Дырка в глобусе.
По мере того, как появлялись все новые теории ученых о полой Земле, некоторые религиозные люди также начали верить в это. В статье от 1893 года было сказано, что «Бог ничего не делает напрасно, и что для Бога было бы бессмысленным создавать Землю в виде твердого шара». В качестве «обоснования» своей теории он заявил: «ведь не зря производители глобусов, которые являются моделью, Земли, делают глобусы полыми и с дырками на полюсах».
6. Цельная Земля была бы слишком тяжелой для орбиты
Слишком тяжёлая Земля.
Многие из людей, выступающих в поддержку полой Земли, считали, что якобы единственное разумный научный вывод относительно того, почему планета удерживается на орбите вокруг Солнца. Например, Джордж Ипсон прочел лекцию в 1905 году, посвященную своей альтернативной теории о Земле.
По его словам, если бы Земля не была полой, то она не смогла бы «сохранить свою позицию в эфирном пространстве». Ипсон также считал, что в полюсах Земли существуют большие отверстия, через которые внутрь попадает солнечный свет, освещающий внутренний мир.
7. Северное сияние
Северное сияние.
Некоторые из научных теорий, которые появились в начале 1900-х, сегодня кажутся просто безумными. Например, именно такой была теория о происхождении полярных сияний. Она гласила, что северные сияния — это не что иное, как... отсвет пожаров и огней изнутри Земли. А объяснялось это тем, что внутри Земли якобы полно кристаллов, которые отражают свет Солнца и освещают внутренний мир. Эти же кристаллы отражают свет людей, живущих внутри Земли, наружу, где его и видно в форме полярного сияния.
8. Немецкие теории
Автор доктрины полой Земли.
Есть исторические свидетельства, что Адольф Гитлер и многие другие немцы уже после Второй мировой войны верили в Hohlweltehre («доктрину полой Земли»). Неудивительно, что и поныне существуют всевозможные сумасшедшие теории заговора относительно того, что Гитлер бежал во внутреннее пространство Земли и доживал свои дни в мире.
В 1954 году она сиднейская газета утверждала, что «Гитлер полностью верил в то, что Земля полая, а также верил в гадания, астрологию и в то, что местонахождение вражеских кораблей можно определить с помощью маятника, раскачивающегося над картой».
9. Современные теории
Современные теории о полой планете.
До сих пор люди продолжают верить в возможность того, что Земля на самом деле полая. В 2002 году некий Даллас Томпсон утверждал, что в состоянии клинической смерти ему были переданы знания о полой Земли. Томпсон планировал отправиться туда с экспедицией через отверстие в полюсе в 2003 году. Но через некоторое время после публикации «Космической Рукописи», книги о своем духовном опыте, Томпсон исчез. Другие верящие в полую Землю начали искать отверстие, ведущее внутрь Земли, в районе Аляски.
10. Эдмон Галлей
Эдмунд Галлей - астроном, который открыл комету Галлея.
В появлении теории полой Земли нужно «винить» Эдмунда Галлея - астронома, который открыл комету Галлея. В 1672 году Галлей написал теорию о том, что Земля состоит из серии оболочек, вложенных друг в друга подобно матрешке. Люди живут на внешней оболочке. Под ней находится полое пространство, наполненное воздухом, затем следующая оболочка, ее собственная атмосфера и т. д., вплоть до ядра Земли. Он считал, что эти внутренние атмосферы светящиеся, а также, что все эти «внутренние Земли» заселены людьми и животными.
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