Советское воздушное такси 60-х годов – каким оно было и почему не пошло в серию

Советское вертолетное такси/ Фото: aif.ru
На фоне того, что над Сеулом уже летают мощные дроны, в последние годы часто поднимается вопрос о создании сервиса воздушного такси и в нашей стране. Например, Министерство обороны предложило доставлять москвичей в свой «Парк патриот», используя для этой цели… дирижабли!
Такси-дрон в Сеуле/ Фото: cfts.org.ua
Помимо этой идеи, были предложения о создании вертолетного воздушного такси. Данное предложение, естественно, поступило от холдинга «Вертолеты России».
1. Вертолетное авиатакси
Авиатакси в СССР/ Фото: zr.ru
А в 1960-х годах в Советском Союзе было авиатакси! Так что эта идея не нова, ей уже 60 лет. Стоимость полета на вертолете из Москвы до одного из столичных аэропортов была в три раза ниже, чем поездка на такси-автомобиле. Правда, просуществовало авиатакси недолго и в серию так и не пошло.
Открытие центральной вертолетной станции состоялось в Москве 19 июля 1960 года. В качестве базы был выбран бывший Центральный аэродром им. Фрунзе. В 1965 году вертолетная станция вошла в комплекс столичного аэровокзала.
2. О здании Московской вертолетной стации
Московская вертолетная станция в 1987 году/ Фото: pastvu.com
Московская вертолетная станция с 1960 года по 1971 год находилась в здании аэровокзала и КПД (командно-диспетчерского пункта) по адресу: Ленинградский проспект, дом 37, корпус 10. Это здание было построено в 1924 году специально для первого столичного аэропорта. В 1930-х годах здесь был Штаб дальних перелетов.
Когда вертолетную станцию закрыли, здание начало постепенно меняться не в лучшую сторону. Сначала у него пропала балюстрада и застекленная комната для диспетчеров на крыше. А в 2000-х годах фасад настолько упростили, что он стал выглядеть не просто некрасиво, но и нелепо. Во-первых, уничтожили руст цоколя. Во-вторых, зачем-то расширили третий этаж. А потом последовали годы запустения.
Нынешний вид здания вертолетной станции/ Фото: aviaforum.ru
По состоянию на 2018 год здание так и не было приведено в порядок. Его забросили, окна и двери заколотили. На здании нет мемориальных досок, свидетельствующих о том, что в нем располагалась частичка нашей истории – национальная авиационная память. Улицу перед зданием логичнее всего было бы назвать в честь первой Московской вертолетной станции, но ее почему-то назвали именем Уго Чавеса…
А в далекие 1960-е годы вертолеты Ми-4П и Ми-8П по расписанию всего за 15 минут доставляли отсюда пассажиров в аэропорты Шереметьево и Внуково. Помимо этого, существовала вертолетная связь между аэропортами.
Пассажирский вертолет Ми-4 над аэропортом Шереметьево/ Фото: mikhail.selyuminov.ru
Из Шереметьево во Внуково можно было долететь за 20 минут, а из Внуково в Быково – за 25 минут. Билет в одном направлении стоил всего 1 рубль 50 копеек. Дети от 5 до 12 лет летали за 75 копеек, а младше 5 лет – бесплатно. Бесплатно можно было провести и до 20 кг багажа. Для сравнения: за поездку на легковом такси из Москвы до аэропорта Шереметьево нужно было отдать 5 рублей.
Поэтому неудивительно, что в 1971 году Аэрофлот прекратил полеты воздушного такси в аэропорты. Причина весьма банальна – нерентабельность. В этом же году на вертолетах начали проводить воздушные экскурсии над Москвой и окрестностями. Но и эта затея провалилась.
3. Самолетное авиатакси
Чехословацкий самолет-такси Let L-200 Morava/ Фото: sverdlovskavia.livejournal.com
Было в СССР и воздушное такси с использованием в качестве транспорта самолетов. Например, можно было слетать из Псебая в Краснодар на самолете Let L-200 Morava. Стоимость полета позволяла местным жителям делать это регулярно.
Эти самолеты закупил Аэрофлот в количестве 181 единицы в двух модификациях специально для использования в качестве воздушного такси. Авиатранспорт использовался на местных линиях Аэрофлота в центральных и южных регионах Советского Союза. Последний раз эти самолеты были закуплены в 1966 году.
В 1970-х годах полеты прекратились из-за того, что участились случаи захвата воздушного транспорта во время перевозок пассажиров в приграничных областях Советского Союза. Так что и самолетное такси кануло в Лету.
А вот компания Hover во главе с Александром Атамановым не теряет надежду возродить в России воздушное такси. Она разрабатывает соответствующий проект с 2019 года. По расчетам, запуск аэротакси обойдется в 30 миллионов долларов. Планируется реализовать эту идею к 2023-му, максимум к 2025-му году. Один километр в полете будет стоить около 200 рублей.
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