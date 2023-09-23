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Историческая гостиница превратилась в рукотворный холм среди города


Историческая гостиница превратилась в рукотворный холм среди города


Известный японский дизайнер Су Фудзимото положил начало новому направлению в японском гостиничном бизнесе. Благодаря его стараниям и неуемной фантазии в Маэбаси открылся удивительный отель Shiroiya Hotel Green Tower, который интегрировали в ...«зеленый холм». Правда, он оказался рукотворным ведь находится в густонаселенном городском районе, а не среди первозданной природы. Хотя посетители вряд ли почувствуют разницу, ну разве что дизайнерские номера от известных креативщиков намекнут на то, что это обман зрения. Да и старожилы точно уж знают, что на этом месте был старинный отель Shiroiya Inn с 300-летней историей.

Проходя мимо зеленых холмов в историческом центре Маэбаси, сложно догадаться, что это обновленный гостевой дом (Shiroiya Hotel Green Tower, Япония). | Фото: culturainquieta.com.

Проходя мимо зеленых холмов в историческом центре Маэбаси, сложно догадаться, что это обновленный гостевой дом (Shiroiya Hotel Green Tower, Япония). | Фото: culturainquieta.com.

 

В историческом городе Маэбаси (префектура Гумма), в самом сердце Японии, в двух часах езды от Токио, открыла свои двери одна из старейших гостиниц страны (Shiroiya Inn), закрытая в 2008 году после более чем 300-летней деятельности. Казалось бы, вполне ожидаемые преобразования старинных зданий, которые уже никак не могут соперничать с современными отелями. Но не в этом случае, кардинальная трансформация самого здания, произведенная по проекту известного японского архитектора Су Фудзимото, превратила его в ...зеленый холм, привлекающий к себе внимание, ведь находится он в окружении бетонных высоток.
Зеленый холм с загадочными лестницами и сверкающими окнами озадачат тех, кто впервые видит новый архитектурный объект, больше похожий на инсталляцию ленд-арта или старинную крепость с тайными ходами (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси). | Фото: forgemind.net.

Зеленый холм с загадочными лестницами и сверкающими окнами озадачат тех, кто впервые видит новый архитектурный объект, больше похожий на инсталляцию ленд-арта или старинную крепость с тайными ходами (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси). | Фото: forgemind.net.

 

Историческая справка: История Маэбаси началась еще со времен палеолита, но основа крупнейшего города страны была заложена в XV веке, в период Эдо. Именно тогда здесь началось производство шелка, который отправляли в Европу и другие страны, что привело к разрастанию небольшого поселка до размеров города. Учитывая промышленное прошлое, Маэбаси один из первых стал свидетелем процесса модернизации всей Японии, задавая тон в инновационных разработках и не только в легкой промышленности. Вторая мировая война нанесла катастрофический урон промышленности и самому городу, ведь более 80% построек было разрушено во время бомбардировок, но при этом стала толчком к реконструкции и новой модернизации. К 1960-1970 гг. Маэбаси превратился в один из основных центров производства электротоваров, машиностроения и коммерции.


Оригинальный вход в гостиницу Shiroiya Hotel Green Tower (Маэбаси, Япония).

Оригинальный вход в гостиницу Shiroiya Hotel Green Tower (Маэбаси, Япония).


В пышной зеленой зоне, в атриуме высотой в четыре этажа, находятся осветительные инсталляции и интерьерные шедевры Леандро Эрлиха (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси). | Фото: forgemind.net.

В пышной зеленой зоне, в атриуме высотой в четыре этажа, находятся осветительные инсталляции и интерьерные шедевры Леандро Эрлиха (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси). | Фото: forgemind.net.

 

Историческое прошлое наложило отпечаток на ткань города. Несмотря на разрушительные 1940-е здесь еще можно было увидеть старинные деревянные дома, которые бережно реставрировали, сохраняя их прежний облик. Благодаря этому вплоть до 2008 года в прежнем режиме работала гостиница Shiroiya Inn, возраст которой перевалил за 300 лет. Ее закрытию поспособствовал не только естественный износ строения, она морально устарела и модернизации никак не подлежала, тем более что район давно «оделся» в бетон, да и соседство со знаменитой «Башней наследия» не добавлял привлекательности, да и былой шарм был потерян.

Справедливости ради нужно сказать, что и сама высотка уже требовала реконструкции, ведь железобетонные конструкции совсем уж не вечны и мода 1970-х давно не впечатляет. Плюс ко всему сменился владелец нескольких зданий в историческом центре Маэбаси, их приобрела в 2008 году компания JINS Eyewear Company (сетевой бренд очков).
Бетонные балки, скульптурные лестницы и оригинальные осветительные приборы, имитирующие трубы украшают переходы атриума, утопающего в зелени (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси).

Бетонные балки, скульптурные лестницы и оригинальные осветительные приборы, имитирующие трубы украшают переходы атриума, утопающего в зелени (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси).

 

По сведениям редакции Novate.ru, в 2014 году «Фонд Танаки», созданный основателем японского сетевого бренда очков JINS Танакой Реном, вынес решение о финансировании возрождения Shiroiya Inn или просто Shiroiya («Ширайя»). Именно тогда и был приглашен Сосуке Фудзимото (он же Су Фудзимото), чтобы придать гостинице и «Башне наследия» запоминающийся вид (о восстановлении исторического вида и первоначальной конструкции речь не шла).
Одна из гостиных комнат, оформленных Су Фудзимото (Shiroiya Hotel Green Tower, Япония). | Фото: culturainquieta.com.

Одна из гостиных комнат, оформленных Су Фудзимото (Shiroiya Hotel Green Tower, Япония). | Фото: culturainquieta.com.

 

Су Фудзимото рассказывает о начале сотрудничества: «Проект начался, когда Джин Танака, президент компании JINS Eyewear Company, родом из Маэбаси, купил заброшенное здание в надежде использовать его, чтобы оживить угрюмый и наполовину пустующий центр Маэбаси. Мы чувствовали, что нужно что-то радикальное, чтобы выявить скрытый потенциал в ранее существовавшем, очень обычном здании. В начале процесса проектирования мы решили демонтировать стены и полы всех четырех этажей, чтобы создать гигантский центральный атриум. Эта первоначальная идея затем вдохновила остальную часть дизайна».
Интерьер каждого номера продуман до мелочей (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси). | Фото: design-anthology.com.

Интерьер каждого номера продуман до мелочей (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси). | Фото: design-anthology.com.

 

Благодаря его стараниям, а также усилиям американского художника Лоуренса Вайнера и коллектива ландшафтных дизайнеров, если пройти мимо нового объекта, замаскированного под природный холм (часть здания гостиницы, которая сейчас плавно переходит в высотку), то можно ее и не заметить. Правда, удивишься откуда в центре мегаполиса взялась вполне современная крепость (если посмотреть на высотку) на крутом холме, покрытом роскошной зеленью, так и манящий горожан его исследовать. А исследовать действительно есть что, ведь впечатляющий объект, напоминающий больше ленд-арт нежели архитектурное строение. Чего только стоят вестибюль новой гостиницы и лаундж-зона, которую народ уже назвал «гостиной города».
Гостиница Shiroiya Hotel Green Tower стала выставочной площадкой для работ известных и начинающих художников (Маэбаси, Япония). | Фото: culturainquieta.com.

Гостиница Shiroiya Hotel Green Tower стала выставочной площадкой для работ известных и начинающих художников (Маэбаси, Япония). | Фото: culturainquieta.com.

 

Огромное пространство внутри созданного холма, имитирующего крутой берег реки Тонегава покрытый плотным ковром зеленой травы, резко контрастирует с природой мягкостью экстерьера. В вестибюле гостей встречает просторный зал с бетонными колоннами и выступающими балками, наполненный естественными лучами солнца, проникающих сквозь световые люки верхнего уровня, а также произведениями искусства, растениями, дизайнерской мебелью, шторами и лестницами.
Дизайн номера, оформленного аргентинским художником-концептуалистом Леандро Эрлихом (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси).

Дизайн номера, оформленного аргентинским художником-концептуалистом Леандро Эрлихом (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси).

 

Особого шарма пространству придает система освещения Lighting Pipes, созданная аргентинским художником-концептуалистом Леандро Эрлихом. Автор идеи делится тем, чем вдохновлялся, создавая свою работу: «Результат дизайна является динамичным внедрением, подчеркивающим силу пустого пространства и воздуха, напоминающим «Невидимые города» Итало Кальвино. В одной из его сказок описывается здание, невидимое глазу, но в котором можно увидеть трубы и электропроводку. Я представлял себе эту архитектурную деталь как вены невидимых существ. Это послужило источником вдохновения для создания осветительных труб, пронизывающих весь комплекс». Также он искренне убежден, что «архитектура — это проявление человеческого воображения, плацдарм для настоящего творчества и силы искусства для взаимодействия с повседневной жизнью», что нашло отражение в оформлении обновленного гостиного дома и высотки, которые были объединены.

Стоит отметить, что Су Фудзимото, словно дирижер именитого оркестра, для реализации масштабного проекта привлек несколько ведущих имен в области архитектуры, искусства и дизайна, чтобы сделать Shiroiya самым впечатляющим объектом района, а пребывание в отеле – незабываемым. Каждый из известных дизайнеров создал серию номеров, отличающихся захватывающими элементами и эксклюзивным оформлением.

Отель может похвастаться четырьмя оригинальными номерами, спроектированными самим Су Фудзимото, главной изюминкой которых стали современная роскошь в стиле минимализма и бело-серых тонах, которые дополнили скульптурные трубы, повторяющие движение светильников от Эрлиха.
В номере, оформленном британским дизайнером Джаспером Моррисоном деревянное все, и даже ванна (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси).

В номере, оформленном британским дизайнером Джаспером Моррисоном деревянное все, и даже ванна (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси).

 

В комнате, спроектированной Джаспером Моррисоном, царят простые формы и восточные мотивы. Дизайнер лучше всего объесняет свое решение: «Я хотел, чтобы комната была теплой и защищенной. Я начал думать о деревянных панелях для стен, и это привело меня к мысли, что комната представляет собой деревянный ящик. Большое окно выходит в фойе отеля, поэтому вы можете насладиться атмосферой общественного пространства. Однако, если вы хотите расслабиться и уединиться, вы можете закрыть деревянные ставни на окне, и комната станет чем-то вроде упаковочных ящиков, подобных тем, которые предназначены для перевозки произведений искусства, а ценное содержимое — это вы!»
Номер, оформленный Микеле де Лукки с использованием 2725 гонтов (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси).

Номер, оформленный Микеле де Лукки с использованием 2725 гонтов (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси).

 

Итальянский архитектор и дизайнер Микеле Де Лукки, например, придумал комнатную арт-инсталляцию с материальным эффектом, которая способствует ощущению спокойствия и умиротворения. Используя 2725 гонтов (небольшие деревянные планки, используемые при строительстве крыш традиционных японских домов), он умело сыграл на светотенях и тенях. Сам маэстро по этому поводу сказал: «Использование деревянной черепицы позволяет создавать изогнутые, сферические и волнообразные формы. Они делают твердые поверхности мягкими. Добавляя зазоры между черепицей, архитектор может играть с пространством и расстояниями».
Из некоторых номеров «Зеленой высотки» есть выход на балконы, окруженные буйной растительностью (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси).

Из некоторых номеров «Зеленой высотки» есть выход на балконы, окруженные буйной растительностью (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси).

 

Остальные номера обновленного гостиничного дома, который соединили вместе с Башней наследия (теперь комплекс называется Shiroiya Hotel Green Tower) – всего 25 (17 – в Башне Наследия и 8 – в бывшем гостином доме), спроектированы таким образом, чтобы гости могли насладиться мягкими цветами, изящным сочетанием материалов и деталей, а также современным комфортом. В номерах Green Tower есть балконы, с которых открываются прекрасные виды на зелень, щедро окружающую башню. Стоит отметить, несмотря на то что номера оформляли разные специалисты, их объединяет общая идея освещения, оформления мебели и текстиля. Шторы и ткани, например, были разработаны дизайнером Йоко Андо, а мебель и аксессуары мастерски подобраны стилистом Томоми Нагаяма. Также в номерах, подобно музею, выставлены работы таких художников, как Хироши Сугимото и Тацуо Миядзима и др. местных творцов.
В обновленной гостинице Shiroiya Hotel Green Tower легко устраивать светопреставления, этому способствуют арт-композиции Леандро Эрлиха (Маэбаси, Япония).

В обновленной гостинице Shiroiya Hotel Green Tower легко устраивать светопреставления, этому способствуют арт-композиции Леандро Эрлиха (Маэбаси, Япония).

 

В отеле имеется и три обеденных зала: RestaurantT, ресторан кухни Дзёсю, популярной в префектуре Гумма, которым руководит шеф-повар Хироясу Кавате, обладатель двух звезд Мишлен. Еще есть и неформальный ресторан Lounge, работающий в течение всего дня, кондитерская Patisserie и магазины.

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Историческая гостиница превратилась в рукотворный холм среди города

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