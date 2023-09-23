Историческая гостиница превратилась в рукотворный холм среди города

Проходя мимо зеленых холмов в историческом центре Маэбаси, сложно догадаться, что это обновленный гостевой дом (Shiroiya Hotel Green Tower, Япония). | Фото: culturainquieta.com.

Зеленый холм с загадочными лестницами и сверкающими окнами озадачат тех, кто впервые видит новый архитектурный объект, больше похожий на инсталляцию ленд-арта или старинную крепость с тайными ходами (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси). | Фото: forgemind.net.

Оригинальный вход в гостиницу Shiroiya Hotel Green Tower (Маэбаси, Япония).

В пышной зеленой зоне, в атриуме высотой в четыре этажа, находятся осветительные инсталляции и интерьерные шедевры Леандро Эрлиха (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси). | Фото: forgemind.net.

Бетонные балки, скульптурные лестницы и оригинальные осветительные приборы, имитирующие трубы украшают переходы атриума, утопающего в зелени (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси).

Одна из гостиных комнат, оформленных Су Фудзимото (Shiroiya Hotel Green Tower, Япония). | Фото: culturainquieta.com.

Интерьер каждого номера продуман до мелочей (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси). | Фото: design-anthology.com.

Гостиница Shiroiya Hotel Green Tower стала выставочной площадкой для работ известных и начинающих художников (Маэбаси, Япония). | Фото: culturainquieta.com.

Дизайн номера, оформленного аргентинским художником-концептуалистом Леандро Эрлихом (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси).

В номере, оформленном британским дизайнером Джаспером Моррисоном деревянное все, и даже ванна (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси).

Номер, оформленный Микеле де Лукки с использованием 2725 гонтов (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси).

Из некоторых номеров «Зеленой высотки» есть выход на балконы, окруженные буйной растительностью (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси).

В обновленной гостинице Shiroiya Hotel Green Tower легко устраивать светопреставления, этому способствуют арт-композиции Леандро Эрлиха (Маэбаси, Япония).